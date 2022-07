Comment l’Anglaise Lucy Bronze a traversé la douleur lors du tournoi Euro 2022 | Nouvelles du football

Lucy Bronze a révélé qu’elle avait traversé la douleur lors de la campagne anglaise de l’Euro 2022 en raison des effets persistants de son problème au genou.

Alors que Bronze a marqué un but et en a marqué un autre à Bramall Lane mardi alors que les hôtes du tournoi ont obtenu une place en finale avec une victoire 4-0 contre la Suède, la joueuse de l’année 2020 de la FIFA admet qu’elle “ne se sent pas comme moi. Il y a quelques années”.

L’arrière latéral de 30 ans, qui a quitté Manchester City cet été pour rejoindre Barcelone, a subi une opération au genou il y a un peu moins d’un an après avoir joué pour la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Tokyo, avant de revenir en action en janvier.

Et Bronze a déclaré: “Cela a été difficile de se remettre d’une blessure au genou qui a duré très longtemps et qui dure encore aujourd’hui.

“Je dois juste jouer à travers ça. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent jouer à travers la douleur dans leur carrière et je suis maintenant l’un d’entre eux.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les supporters anglais réagissent à la victoire 4-0 contre la Suède pour atteindre la finale de l’Euro féminin dimanche.



Lorsqu’on lui a dit que cela ne se voyait pas sur le terrain, Bronze a déclaré: “Tout le monde n’arrête pas de dire cela, mais je n’ai pas l’impression de l’avoir fait il y a quelques années. La Lucy Bronze d’il y a quelques années était” le meilleur joueur dans le monde’!

“Je suis toujours heureux de contribuer à l’équipe, de toujours jouer au bon football, d’obtenir évidemment une passe décisive pour Beth (Mead) et de l’amener là-haut pour obtenir le Golden Boot.”

Bronze : Certainement pas terminé

Bronze a remis le ballon à Mead lorsqu’elle a marqué le premier match à la 34e minute, son sixième but du tournoi. Les rôles ont ensuite été inversés peu après la mi-temps alors que Bronze se dirigeait dans le coin de Mead pour porter le score à 2-0.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Sarina Wiegman, a félicité ses joueuses pour avoir “trouver des solutions” après un début difficile en demi-finale contre la Suède.



La remplaçante Alessia Russo, avec un fantastique effort de talon arrière, et Fran Kirby ont ajouté de nouveaux buts alors que l’Angleterre a fait un travail emphatique pour éviter une quatrième sortie consécutive en demi-finale lors d’un tournoi majeur.

Bronze a déclaré: “Pour des joueuses comme moi et Ellen (White) et Fran qui ont subi de nombreuses défaites en demi-finale, c’est bien de les surmonter, de franchir la ligne et de se retrouver enfin en finale.

“Ce n’est certainement pas le travail accompli. Je pense que tous ceux à qui j’ai parlé avant le tournoi savent que j’ai toujours été concentré sur le fait de vouloir gagner la finale. Maintenant, nous avons toutes les chances de le faire. C’était un travail pour lequel nous sommes venus ici. et maintenant nous sommes dans la meilleure position pour le faire.”

La victoire lors de la finale de Wembley dimanche contre l’Allemagne ou la France apportera aux Lionnes le premier trophée majeur de leur histoire.

Ce serait également des succès consécutifs en Euros pour la patronne Sarina Wiegman, qui a guidé ses Pays-Bas natals vers la gloire à domicile lors de l’édition 2017, et les a ensuite supervisés en terminant deuxièmes de la Coupe du monde 2019.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sue Smith, de Sky Sports, a déclaré que la manager de l’Angleterre, Sarina Wiegman, avait inculqué à son équipe la conviction sincère qu’elle pouvait gagner le tournoi.



Depuis que Wiegman a pris en charge l’Angleterre en septembre, l’équipe est restée invaincue en 19 matches, en remportant 17, avec 104 buts marqués et seulement quatre encaissés.

Bronze a déclaré : “Elle a eu beaucoup de commentaires sur les petits détails qu’elle veut changer – mais pour être honnête, je pense que c’est en grande partie son assistant Arjan (Veurink) qu’elle a également fait venir de l’équipe néerlandaise.

“Je ne pense pas qu’ils doivent nous aimer beaucoup parce que nous avons amené deux de leurs meilleurs entraîneurs – pas seulement Sarina ! Sarina fait la une des journaux, mais Arjan est aussi un génie tactique.

“Ils sont tous les deux très calmes, très concentrés sur les informations qu’ils nous ont données et je pense que cela se voit dans la façon dont nous jouons.

“Je pense que dans un Euro à domicile, il y a beaucoup d’émotion et beaucoup de soutien, nous ne voulons pas trop nous laisser emporter et elle fait partie de ces personnes qui sont très axées sur les processus. Elle est très excitée mais une fois le match terminé nous sommes au prochain match.

“Nous ne nous laissons pas emporter par nos émotions, mais sur et en dehors du terrain, nous apprécions toujours le jeu et profitons toujours du moment au bon moment.

“Évidemment, elle a traversé le processus plusieurs fois auparavant, atteignant la finale. Elle le sait probablement mieux que quiconque.”