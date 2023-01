Comment “l’Ange de l’Anoeta” a transformé la Real Sociedad

Le président du club Jokin Aperribay, à droite, et le manager Imanol Aguacil ont un excellent partenariat. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Il y a fort à parier que vous ne savez pas qui est Jokin Aperribay. Si je vous amenais le petit homme de 56 ans lors d’un apéritif et que je le présentais comme le directeur d’une petite banque de campagne ou le patron d’une chaîne de boulangeries, vous l’achèteriez instantanément. Mais les apparences peuvent tromper – “l’Ange de l’Anoeta” est responsable de grands exploits footballistiques à Saint-Sébastien, l’une des plus belles villes d’Espagne.

Le président de la Real Sociedad a pris le club par la peau du cou et l’a éloigné de la ruine financière, hors de la deuxième division, et à une position où vous pouvez les mentionner dans le même souffle que Barcelone et le Real Madrid en tant que vainqueurs potentiels de la Liga. . Pourtant, ce n’est même pas proche de la somme des réalisations d’Aperribay.

Lorsque La Réal a remporté la première division espagnole pour la dernière fois en 1982, ils ont joué dans un petit stade désormais mythique appelé Atocha. Il était hostile aux équipes visiteuses, passionnément fidèle à la Txuri Urdin (Bleu et Blanc), généralement boueuse, horrible pour les adversaires, bruyante et profondément traditionnelle. Lorsqu’il a été remplacé, en partie à cause de sa vétusté, en partie parce que la capacité maximale n’a jamais atteint 30 000, La Réal fait une erreur. Ils ont déménagé dans le stade Anoeta, en forme de bol et sans personnalité, où la piste de course autour du terrain a non seulement drainé le peu d’atmosphère qu’il y avait, mais semblait symboliser physiquement le détachement entre le club, les joueurs et les fans. Horrible.

Maintenant, regardez l’endroit. Avec une aide financière, dont il a galvanisé la plupart, Aperribay a rendu la renaissance d’Anoeta, actuellement connue sous le nom de Reale Arena, absolument magnifique. Vous pouvez facilement vous y rendre à pied depuis le centre-ville et il est entouré de bars et de restaurants. Les fans locaux adorent leur nouveau QG, qui est esthétiquement attrayant mais, surtout, proche du terrain car il n’y a pas de piste de course. Et parce que l’équipe joue bien, les tribunes sont bruyantes. Une transformation complète et totale.

Dans le basque récent derbi, lorsque la Real Sociedad a choisi l’Athletic Club de manière palpitante et a gagné 3-1, nous avons eu droit à un spectacle commun. Tout le monde dans le stade, hommes, femmes, grands-mères, jeunes, les bien habillés et les radicaux Ultrastournaient le dos au terrain, se liaient avec les bras autour des épaules de la personne suivante et rebondissaient de haut en bas tout en chantant à tue-tête.

Il s’appelle “The Poznan” et vous l’avez peut-être déjà vu, mais pour cette base de fans autrefois calme et tiède, elle est si convulsée par la fierté de son équipe, l’espoir pour l’avenir et la pure joie de la façon dont l’équipe d’Imanol Aguacil joue. … c’est un spectacle merveilleux. Franchement.

Enfin, si nous admirons les joyaux de la couronne du règne de 14 ans du président Aperribay, il y a l’académie des jeunes. Nommé Zubieta, d’après le faubourg où il se trouve, La Réal ont, tout en faisant tout le reste en même temps, réussi à trouver une poule aux œufs d’or.

Quand, en 1989, la Real Sociedad a abandonné l’idée qu’elle partageait alors avec l’Athletic que seuls les Basques pouvaient jouer pour leur club, c’est une décision qui est devenue une plaie ouverte. Cela n’a apporté aucun succès de trophée, ni avancement notable en tant qu’équipe de football, cela a diminué leur prestige et cela a permis à Athletic, arrogant, de prendre le contrôle exclusif du “terrain supérieur” via lequel ils ont absorbé l’adoration et l’admiration du monde entier. . Une appréciation à laquelle la Real Sociedad n’était plus éligible.

Mais regardez-les maintenant. Au cours des deux dernières saisons, la première équipe a été en mesure d’aspirer une nouvelle recrue après une nouvelle recrue des équipes de l’académie de Zubieta. Presque tous ont semblé à l’aise au plus haut niveau et sur les 20 joueurs les plus utilisés d’Imanol cette saison, 16 sont espagnols, dont neuf sont basques et plus de la moitié sont originaires de La Réall’académie phénoménale. Sous ces 20 joueurs cette saison, huit autres Espagnols bouillonnent, dont sept sont basques et tous sont développés par Zubieta.

Dans l’ensemble, la Real Sociedad est dans un état idyllique. Si la majorité des fans du monde entier s’asseyaient et écrivaient un plan expliquant comment ils aimeraient que le club qu’ils aiment remporte le succès, La RéalLe modèle serait ce qu’ils ont trouvé.

Ne regardent plus l’ouest avec jalousie envers leur voisin basque (généralement dominant), Athletic, qui a connu plus de succès et plus de félicitations au cours des dernières décennies. Aucun riche propriétaire étranger massivement controversé comme Newcastle (qui a rempli La Réallors de la signature d’Alexander Isak pour 70 millions d’euros la saison dernière) ou Chelsea dépensier qui, comme Arsenal, aurait voulu payer la clause libératoire de 60 millions d’euros de Martin Zubimendi. (Bien que dans le marché actuel, le pivoter milieu de terrain, qui aura 24 ans au début du mois prochain, vaut beaucoup plus.)

Aucun doute quant au maintien d’un cap régulier car l’entraîneur (Imanol), le président (Aperribay) et le directeur du football (Robert Olabe) sont tous engagés dans le club dans un avenir prévisible. Aperribay a récemment été réélu pour cinq autres années (46 000 membres ont voté et il a obtenu 99,84 % de soutien) ; Olabe vient de signer un nouveau contrat jusqu’en 2026, tandis que le contrat de l’entraîneur Imanol dure jusqu’en 2025.

Pas étonnant que Zubimendi ait récemment déclaré à Marca : “Notre idée à la Real Sociedad est d’attaquer le top quatre traditionnel de la Liga”

Maintenant, cependant, les faits sont des faits.

La Real Sociedad affronte Barcelone jeudi (diffusion en direct sur ESPN + aux États-Unis à 15 h HE) pour une place en demi-finale de la Copa del Rey. Comme ils aimeraient répéter leur triomphe en Copa de 2020 quand, gloire des gloires, ils ont battu l’Athletic Club 1-0 en finale. Cependant, la dernière fois qu’ils ont gagné au Camp Nou, tous leurs buteurs étaient anglais (la légende de Liverpool John Aldridge, plus feu Dalian Atkinson) car c’était il y a 31 ans.

Quelques jours après ce quart de finale, le Txuri Urdin, à trois points de la deuxième place de la Liga, se rend au Bernabeu pour affronter un Real Madrid imprévisible mais toujours favori. Pourtant, si la Real Sociedad veut en quelque sorte remporter le titre espagnol pour la première fois en près d’un demi-siècle, elle doit être à la hauteur des paroles de Zubimendi et battre les champions actuels. Comme gagner au Camp Nou : ce n’est pas quelque chose que le club a l’habitude de faire. Mais l’équipe d’Imanol, où les tours du magicien de 37 ans David Silva restent l’élixir pour des résultats remarquables, a au moins une victoire et un match nul lors de ses quatre dernières visites au QG de Los Blancos.

Aperribay a récemment annoncé: “En Liga, nous voulons être constamment dans les places européennes mais nous battre avec l’ambition maximale. Nous devons faire notre travail correctement jusqu’à ce que nous soyons à nouveau champions. Nous ne devons JAMAIS penser qu’il y a des rêves hors de notre portée ou que remporter le titre est “quelque chose pour les autres clubs”.

C’est une question légitime, pour ceux en bleu et blanc qui pensent que cette équipe a un potentiel de titre extérieur, de savoir d’où pourraient provenir les buts meurtriers? Jamais depuis Nihat Kahveci, il y a 20 ans, La Real n’a eu quelqu’un qui a bombé le filet avec une régularité d’élite. (L’international turc a marqué 23 fois en Liga et la Real Sociedad a terminé deuxième, à deux points du sommet, en 2002-03.)

Alexander Sorloth, prêté par le RB Leipzig, qui tourmentera l’Espagne pour la Norvège (aux côtés d’Erling Haaland et Martin Odegaard) lorsque la qualification pour l’Euro 2024 commencera en mars, semble aussi confiant et dangereux qu’à tout moment de sa carrière de neuf clubs avec huit buts. en 14 matchs. Mais son bilan depuis le pillage de 24 sur 34 en prêt à Trabzonspor en Turquie il y a trois ans est encore variable.

Mikel Oyarzabal est un joueur clé de la Real Sociedad après son retour de blessure. Ricardo Larreina/Europa Press via Getty Images

Takefusa Kubo est complètement transformé par rapport à la figure passionnante mais périphérique qu’il était à Getafe, Villarreal et Majorque, mais son taux de frappe est d’environ quatre buts par saison. Mikel Oyarzabal est la vraie affaire – le meilleur footballeur, le plus influent et le plus important du club – mais il n’a jamais été aussi prolifique devant le but et se défend depuis un an après la première blessure majeure de sa carrière. Il ferait miraculeusement approcher sa moyenne d’environ 11 buts par saison d’ici juin.

Étant donné que Madrid est beaucoup moins impitoyable que la saison dernière et que Barcelone est toujours un projet en construction, il n’est pas impossible que La Real l’emporte sur LaLiga, mais c’est certainement peu probable.

Ensuite, bien sûr, étant donné le nirvana qui se déroule à Saint-Sébastien, il y a le défi européen. La Real Sociedad ne connaît même pas son prochain rival en Ligue Europa car, contrairement à Barcelone, Manchester United, Juventus, PSV, Séville, Monaco, Bayer Leverkusen et Ajax et al, ils sont allés directement en huitièmes de finale après avoir remporté leur groupe.

Les dernières saisons ont vu La Real gagner en maturité et en confiance en Europe, et ils ont beaucoup appris de leur raclée 4-0 lors du match aller contre Manchester United il y a deux ans.

La finale de la Ligue Europa de cette année se déroule à Budapest. Silva, Kubo, Oyarzabal, Zubimendi, Sorloth et compagnie ne sont qu’à trois bonnes performances d’y arriver et de dépasser la demi-finale de Coupe d’Europe de 1983 qui reste la plus loin que Txuri Urdin ait marché dans le football européen.

C’est le début de la partie la plus délicate de l’odyssée d’Aperribay. La Real Sociedad a construit tranquillement, intelligemment et de manière cohérente, mais maintenant, elle doit lutter contre les offres de transfert pour ses meilleurs joueurs d’une légion de plus grands clubs, qui pourraient tous facilement payer cinq ou six fois ce qu’ils sont actuellement. Et l’autre tâche brutale, toujours, est de convertir le potentiel en victoire pure et simple.

Un autre trophée cette saison n’est pas exclu et tous ceux qui en ont assez des clubs d’États-nations chargés de pétrodollars qui se battent avec des clubs traditionnels de géants de villes gigantesques qui peuvent supporter une dette monstrueuse devraient soutenir La Real et prier pour qu’ils réussissent. . Si vous choisissez de le faire, ils vous procureront avant tout du plaisir, des sensations fortes et un effort honnête. Quel prix dessus ? Bien joué le président Aperribay.