Comment lancer le barbecue parfait – à partir de quelle heure commencer et combien de personnes inviter à quoi servir

LE barbecue PARFAIT devrait commencer à 14 heures, un jour touchant 22 degrés, et durer quatre heures.

Une étude portant sur 2 000 adultes a révélé la formule de la séance de grillades ultime et a révélé que huit invités étaient les plus gérables.

Les saucisses et les hot-dogs ont été nommés le deuxième aliment de barbecue le plus populaire Crédit : Getty Images – Getty

L’événement devrait être organisé dans un jardin pittoresque, avec des hot-dogs, du steak et de la bière – ou du coca cola – proposés.

Alors que les pilons et les hamburgers sont toujours populaires en tant que plats principaux, beaucoup voudraient également du poisson (15%) et des brochettes (18%).

La musique devrait être diffusée en arrière-plan selon 47 %, mais 21 % préfèrent regarder le sport à la télévision.

Le ketchup a été élu condiment préféré par 37 %, suivi du barbecue et de la mayonnaise (31 % respectivement).

Et pour ceux qui veulent voyager pour leur barbecue parfait, Heddon’s Mouth, Devon; Seaford Beach, Brighton et Beacon Fell Country Park, Lancashire sont parmi les meilleurs endroits.

La recherche, commandée par Warburtons, a également révélé que 25 % pensent que ce n’est pas un bon barbecue sans un bol de salade de chou, tandis que 22 % apprécient une salade de pommes de terre.

Le bap de burger blanc est resté un favori ferme (21 pour cent) en ce qui concerne le pain préféré suivi d’un petit pain brioché (13 pour cent).

Un porte-parole de la marque a déclaré: «En tant que nation, nous aimons un barbecue, et qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, ils représentent un bel été britannique.

“Il a été intéressant d’apprendre ce que la nation considère comme le” barbecue parfait “et nous sommes ravis de voir que le bap de burger blanc classique est toujours en tête des classements.”

Près d’un cinquième (18 %) choisissent d’accompagner leur repas d’un cidre, tandis que 18 % choisissent du vin – et 21 % préfèrent les boissons gazeuses non alcoolisées.

Et pour les gourmands, la crème glacée est considérée comme le pudding parfait (19 %), les fraises et la crème prenant la deuxième place (14 %).

Près de la moitié (45 %) admettent que la cuisson des barbecues est l’une de leurs odeurs préférées de l’été et aimeraient généralement en avoir une deux fois par semaine.

Alors que les hommes sont plus susceptibles d’utiliser le gril (38 %), il a été révélé qu’un quart d’entre eux finissent régulièrement par brûler la nourriture.

Un tiers préfère héberger – les hommes le déclarant plus que les femmes (41 %).

Mais près de la moitié des personnes interrogées préféreraient être présentes, les femmes plus que leurs homologues de genre (53%).

Le Britannique moyen organisera trois barbecues par an, participant à un total de quatre et choisissant juillet comme le meilleur mois pour en avoir un.

L’étude, menée via OnePoll, a également révélé que 28% auront tendance à utiliser le gril plutôt que le four pendant les mois les plus chauds.

Alors que les jardins se sont avérés être le lieu d’hébergement le plus populaire, une plage (42 %), un lac (15 %) et même un festival (7 %) figuraient également sur la liste.

Ces découvertes ont conduit Warburtons à s’associer à UK Hidden Gems pour identifier les meilleurs endroits pour faire des barbecues pittoresques à travers le Royaume-Uni cet été – avec des sites comme Rutland Water Park, Rutland et Castle Ward, en Irlande du Nord, faisant également la coupe.

Ryan Young, fondateur des aficionados de l’évasion, a déclaré : « Nous remarquons de plus en plus que les gens cherchent à profiter du grand air tout en profitant d’un barbecue.

“C’est formidable de voir que la recherche continue à soutenir ce mouvement”.