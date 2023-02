Comment lancer des arnaques secondaires qui rapportent de l’argent avec des choses que vous possédez déjà

Toutes les activités secondaires ne nécessitent pas un œil artistique ou un MBA. Pour certains, tout ce dont vous avez besoin est un jardin.

Plus que jamais, les activités secondaires lucratives d’aujourd’hui se concentrent moins sur le travail manuel et les emplois de livraison, et plus sur l’idée que vous pouvez gagner de l’argent avec les compétences que vous possédez déjà et les choses que vous possédez déjà.

Cela est particulièrement vrai pour les arnaqueurs secondaires qui ont lancé leur entreprise pour avoir un coussin financier en période d’incertitude économique ou pour compenser les coûts de possession d’articles de luxe.

“Il y a cinq ans, les grandes histoires concernaient Uber, Lyft, DoorDash et GrubHub”, a déclaré Kathy Kristof, fondatrice et rédactrice en chef de sidehusl.com, à CNBC Make It. “Maintenant, cette croissance explosive est vraiment avec des plateformes professionnelles où les gens peuvent gagner des revenus à six chiffres à domicile. Tout travail professionnel que vous pouvez nommer, il y a une plateforme pour cela.”

En effet, les plateformes d’agitation latérale d’aujourd’hui peuvent aider les gens à gagner de l’argent avec leurs voitures, bateaux, piscines, garages et plus encore. Certains utilisateurs de ces plateformes gagnent six chiffres par an avec moins de 20 heures de travail par semaine.

Au cours de l’année écoulée, CNBC Make It s’est entretenu avec une série d’utilisateurs sur ces plates-formes, chacun d’eux ayant créé de nouvelles sources de revenus en monétisant des éléments qu’il possédait déjà. Voici trois exemples :