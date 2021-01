Il est juste de dire que la pression – ne serait-ce qu’externe, pour le moment – commence à monter sur Frank Lampard alors que son équipe de Chelsea continue de faiblir dans la nouvelle année.

Les Blues ont subi une série de résultats difficiles tout au long de décembre et début janvier, n’ayant gagné qu’une seule fois lors de leurs sept dernières sorties – une course morne qui a abouti à la défaite 3-1 à domicile de dimanche contre Man City.

Lampard a le pire record de points par match du club en Premier League sous la direction du propriétaire du club Roman Abramovich et le milliardaire russe n’est pas enclin à la miséricorde lorsqu’il s’agit de dirigeants sous-performants, ayant embauché et licencié 14 entraîneurs différents depuis son arrivée en 2003.

Sans compter les nominations intérimaires de Ray Wilkins ou de Steve Holland, voici une liste de ceux qui sont venus et sont partis dans les années avant Lampard, leurs records respectifs et ce qui a finalement signalé leur disparition de la direction à Stamford Bridge.

1. Claudio Ranieri (septembre 2000 – mai 2004)

Jeux: 199

Taux de victoire: 54%

Ranieri était déjà en charge à Chelsea lorsque Abramovich a acheté le club à l’été 2003. Il n’a duré qu’une saison supplémentaire, au cours de laquelle le « Tinkerman » a obtenu la plus haute finale du club en Premier League (deuxième) pour être relevé de ses fonctions. quelques jours plus tard.

En dépit d’être une figure assez populaire dans la pirogue, l’Italien a été considéré comme un vestige de l’âge abandonné avant Abramovich et a finalement quitté le pont sans avoir remporté un seul trophée.

2. Jose Mourinho (juin 2004 – septembre 2007)

Jose Mourinho a affronté Lampard cette saison en tant que manager de Tottenham. Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Jeux: 185 jeux

Ratio de victoire: 67%

Entraîneur impétueux, énergique et franc, l’ancien entraîneur du FC Porto Mourinho était l’incarnation parfaite de la nouvelle philosophie de Chelsea: dépenser gros, gagner gros.

Bien qu’ils aient orné l’équipe avec 100 millions de livres sterling de nouvelles signatures coûteuses, les Blues ont quand même terminé deuxième derrière les « Invincibles » d’Arsenal lors du premier assaut de Mourinho (et d’Abramovich) contre le titre de Premier League.

Tout a cliqué à la deuxième tentative, Mourinho propulsant Chelsea à son premier titre de haut vol en un demi-siècle avant de le conserver l’année suivante (2005-06), puis de remporter un doublé de la coupe en 2006-07. Cependant, après que la saison 2007-08 ait connu un début médiocre au cours duquel son équipe a glissé au cinquième rang, Mourinho a stupéfié le monde en quittant Chelsea (malgré trois ans à gauche de son contrat) après que sa relation amère avec Abramovich soit devenue irréversiblement toxique. .

3. Avram Grant (septembre 2007 – mai 2008)

Jeux 54

Ratio de victoire: 67%

On prétend que l’une des principales raisons du mécontentement de Mourinho a été la décision d’Abramovich de recruter Grant en tant que « directeur du football » à l’été 2007.

L’Israélien – un ami personnel proche d’Abramovich – a été engagé pour travailler en étroite collaboration avec Andriy Shevchenko, une signature de 31 millions de livres sterling faite par le président contre la volonté de Mourinho. Les frictions suscitées par la réticence obstinée de Mourinho à donner à Shevchenko un temps de match ont finalement contribué à sa démission, après quoi Grant est entré dans la brèche alors qu’il n’avait pas les qualifications requises d’entraîneur de l’UEFA.

Grant n’a pas réussi à se geler avec les joueurs ou les fans, beaucoup chantant encore le nom de Mourinho pendant les matchs. Il n’a duré qu’une saison mais est parti après avoir guidé son équipe vers la finale de la Ligue des champions 2008, perdue contre Manchester United aux tirs au but à Moscou.

4. Luis Felipe Scolari (juillet 2008-février 2009)

Jeux: 36

Ratio de victoire: 56%

Ayant besoin d’un grand rendez-vous pour apaiser les fans, Abramovich a franchi le pas et a embauché Scolari, alors entraîneur-chef de l’équipe nationale du Portugal, sur un contrat lucratif de trois ans, considéré comme l’un des plus importants jamais remis à un manager.

« Big Phil » n’a duré que sept mois avant de payer le prix à la mi-saison pour avoir échoué à soutenir un défi de titre convaincant, après avoir perdu sept points derrière le leader du championnat Manchester United à trois mois de la campagne restante. Il n’a même pas eu le temps de terminer ses cours d’anglais.

5. Guus Hiddink (février 2009-mai 2009)

Jeux: 22 jeux

Ratio de victoire: 73%

Avec la suppression de Scolari, Hiddink, toujours affable, a été nommé nouveau manager par intérim de Chelsea pour voir la saison et sauver autant qu’il le pouvait tout en continuant simultanément ses fonctions d’entraîneur-chef de la Russie.

Après avoir redonné vie à une équipe vieillissante, Hiddink n’a perdu qu’une seule fois au cours de son mandat en propulsant les Blues en demi-finale de la Ligue des champions (qu’ils ont perdue de justesse contre Barcelone) et à la gloire de la FA Cup lors de son dernier match aux commandes.

6. Carlo Ancelotti (juin 2009 – mai 2011)

Jeux 109

Ratio de victoire: 61%

Après avoir passé les huit années précédentes dans son Milan bien-aimé, Ancelotti est devenu le sixième manager embauché par Abramovich au cours de ses six premières années à Chelsea.

Le propriétaire russe avait l’intention d’inaugurer une nouvelle ère de stabilité et d’équité, le mandat d’Ancelotti a été assez serein pour la première année, au cours de laquelle il a remporté un doublé en championnat et en coupe. Cependant, il a pris fin brutalement à l’été 2011 après que l’Italien ait terminé sa deuxième saison sans trophée – la première du club sans argenterie pendant trois ans – malgré Abramovich ayant financé un énorme mouvement de 50 millions de livres sterling pour Fernando Torres dans la fenêtre de janvier. .

Ancelotti a peut-être subi la fin la plus indigne de son mandat à Chelsea de tout autre manager après 2003, le populaire Italien ayant été informé de son licenciement dans un couloir de Goodison Park avant même d’avoir le temps de monter dans le bus de l’équipe après une défaite 1-0 contre Everton.

7. Andres Villas-Boas (juin 2011-mars 2012)

Jeux: 40

Taux de victoire: 48%

Ayant connu un succès instantané avec un jeune joueur du FC Porto auparavant, Chelsea a embauché Villas-Boas sur le dos de son superbe triplé en championnat / coupe / Ligue Europa la saison précédente. Malheureusement, l’enthousiaste entraîneur portugais avait le même âge que plusieurs des joueurs les plus âgés de son équipe et n’a en grande partie pas réussi à affirmer une quelconque ancienneté sur eux au cours de son court relais.

Neuf mois plus tard, il était parti, Abramovich tirant le bouchon après avoir vu AVB patauger dans une défaite 1-0 contre West Brom, ce qui a prolongé sa misérable course à seulement trois victoires en 12 matches de championnat.

8. Roberto Di Matteo (mars 2012 – novembre 2012)

Roberto Di Matteo a remis le trophée de la Ligue des champions. Alex Livesey / Getty Images

Jeux: 42

Ratio de victoire: 57%

Déjà un héros culte à Chelsea, Di Matteo a été chaleureusement accueilli lorsqu’il a quitté son poste d’entraîneur adjoint pour assumer le rôle d’entraîneur-chef par intérim à la suite du départ de Villas-Boas.

Il a ensuite réussi à gagner à la fois la Ligue des champions et la FA Cup au cours de ses 21 premiers matchs en charge avant de décrocher un nouveau contrat de deux ans à temps plein et de se faire limoger pour une mauvaise séquence de performances, le tout dans un tourbillon de huit mois. période.

9. Rafa Benitez (novembre 2012 – mai 2013)

Jeux: 48

Ratio de victoire: 58%

Encore un autre intérim, l’ancien patron de Liverpool, Benitez, a été amené à stabiliser le navire pour le reste de la saison après que Di Matteo ait été limogé pour avoir laissé Chelsea trop loin derrière le leader de la ligue Man City.

Il n’a pas eu longtemps pour travailler sa magie, mais Benitez a quand même réussi à remporter la Ligue Europa (un exploit qu’il a réalisé pour la première fois avec Valence en 2003-04) et à se classer parmi les quatre premiers de la Premier League avant de se rendre à Naples.

10. Jose Mourinho (juin 2013 – décembre 2015)

Jeux: 136

Ratio de victoire: 59%

Le « Special One » est revenu avant la saison 2013-14 et a rapidement rassemblé le groupe, réunissant la vieille garde de Chelsea de John Terry, Frank Lampard, Ashley Cole, Petr Cech et Michael Essien.

Les Blues ont terminé troisième lors de la première saison du deuxième coup de couteau de Mourinho, mais une révision estivale a vu le titre revenir au Bridge l’année suivante lorsque la ligue a été remportée avec trois matchs à perdre. Cependant, 2015-2016 s’est avérée être une Annus horribilis pour Mourinho, la campagne ayant connu un début vraiment pourri alors que Chelsea a perdu neuf de ses 16 premiers matchs.

Avec l’atmosphère autour du club bel et bien toxique, le Portugais a de nouveau été limogé par Abramovich à la mi-décembre alors que Chelsea se retrouvait à un point au-dessus de la zone de relégation.

11. Guus Hiddink (décembre 2015 – mai 2016)

Jeux: 27

Taux de victoire: 37%

Avec l’histoire qui se répète beaucoup en ce qui concerne la disparition de Mourinho, un visage familier est également revenu pour sortir Chelsea de la fange.

Hiddink a accepté de prendre les rênes pour le reste de la saison 2015-16 et est rapidement resté invaincu lors de ses 12 premiers matchs, offrant finalement une belle et sûre finition au milieu de la table – ce qui est beaucoup plus un exploit qu’il n’y paraît étant donné le désordre. il a hérité.

12. Antonio Conte (juillet 2016 – juillet 2018)

Antonio Conte a bien commencé, mais les choses se sont effondrées comme d’habitude. Darren Walsh / Chelsea FC via Getty Images

Jeux: 106

Ratio de victoire: 65%

Conte est passé du Azzurri aux Bleus lorsqu’il a accepté de prendre le relais après son incursion avec l’Italie à l’Euro 2016.

Après avoir terminé 10e la saison précédente, Conte a connu un succès immédiat au Bridge, repoussant Chelsea au sommet de la ligue en remportant le titre 2016-17 de manière dominante et en établissant un nouveau record pour la plupart des victoires en une seule saison ( 30 victoires en 38 matchs). Il a ensuite remporté la FA Cup lors de la saison 2017-18 avant que tout ne commence à s’effondrer peu de temps après. En effet, les Bleus ont terminé cinquième du championnat, ratant ainsi une qualification vitale en Ligue des champions.

Conte a été limogé et remplacé, mais pas avant, il aurait coûté au club près de 30 millions de livres sterling de frais juridiques et d’indemnisation à la suite de querelles juridiques qui ont éclaté pendant des mois après son départ amer.

13. Maurizio Sarri (juillet 2018 – juin 2019)

Jeux: 63

Ratio de victoire: 62%

Les retombées de Conte se poursuivant en arrière-plan, Sarri a été choisi comme l’homme pour remplacer son compatriote après avoir excellé avec Napoli dans son pays natal.

Malheureusement, Sarri, qui fumait à la chaîne, n’a pas pu s’adapter facilement et bien que les résultats sur le terrain aient été plutôt bons, l’Italien avait des problèmes pour communiquer couramment et est rapidement devenu une figure impopulaire auprès des fans.

Il a remporté la Ligue Europa et a terminé troisième de la Premier League lors de sa première saison à la tête, mais cela ne l’a pas empêché de partir pour la Juventus après moins d’un an en Angleterre – 337 jours, pour être précis.

14. Frank Lampard (juillet 2019 – présent)

Jeux: 80

Ratio de victoire: 51,25%

Après s’être fait les dents managériales avec Derby, Lampard s’est vu offrir la chance de retourner dans sa bien-aimée Chelsea à l’été 2019.

En vérité, les Bleus étaient un peu coincés sachant que peu d’entraîneurs de grande renommée seraient prêts à opérer, A) sans les services du joueur vedette Eden Hazard, qui venait de partir pour le Real Madrid, et B) sous les restrictions. d’une interdiction de transfert de la FIFA.

Il incombait à une véritable légende du club de relever le défi, et Lampard l’a fait avec enthousiasme, amenant les jeunes et les diplômés de l’académie dans la première équipe et obtenant une quatrième place lors de sa première saison.

Aura-t-il le temps nécessaire pour redresser le navire et répéter l’exploit cette saison? Seul le temps – et les caprices du doigt de déclenchement notoirement irritant d’Abramovich – le diront.