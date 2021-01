Si vous êtes un célibataire à la recherche d’amour, il est temps d’acheter un terrier.

Les propriétaires de certaines races suscitent un intérêt plus romantique que ceux qui ont d’autres types de chiens, selon de nouvelles recherches.

Pour les femmes, posséder un Staffordshire bull terrier est plus un tirage au sort pour une date potentielle que de la beauté, une personnalité chaleureuse ou même de la richesse. Et les hommes avec Jack Russells ont également mis plus d’impulsions en course.

Les chercheurs ont publié des profils sur des applications de rencontres présentant des photographies d’hommes et de femmes de différentes races de chiens et ont compté le nombre de likes et de coups qu’ils ont attirés.

Les propriétaires de certaines races attirent plus d’intérêt romantique que ceux qui ont d’autres types de chiens, selon une nouvelle recherche (photo d’archive)

Les résultats de la société de vacances Canine Cottages qui acceptent les chiens montrent qu’après Staffies, les hommes à la recherche d’un rendez-vous sont principalement attirés par les femmes avec des chihuahuas et des races mixtes.

En revanche, les femmes célibataires choisissent les hommes avec des cockapoos et des labradors ainsi que Jack Russells.

L’expert en rencontres James Preece a déclaré: « Ajouter une photo d’un chien peut être une excellente idée si vous voulez réussir à sortir avec vous. Il fournit un brise-glace instantané et permet à quelqu’un de démarrer facilement une conversation.

«Cela montre également qu’ils sont actifs et gentils. Si le chien les aime, les autres le feront aussi.