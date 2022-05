Comment l’amour change votre cerveau

Ensuite, lorsque nous commençons à ressentir un profond sentiment de calme et de contentement avec notre partenaire, des zones cérébrales sont activées qui déclenchent non seulement des émotions de base, mais également des fonctions cognitives plus complexes. Cela peut conduire à plusieurs résultats positifs, comme la suppression de la douleur, plus de compassion, une meilleure mémoire et une plus grande créativité. L’amour romantique ressemble à une superpuissance qui fait prospérer le cerveau.

L’amour est-il nécessaire à la survie ?

L’amour est une nécessité biologique, tout comme l’eau, l’exercice ou la nourriture. Mes recherches m’ont convaincu qu’une vie amoureuse saine – qui pourrait inclure votre partenaire bien-aimé, votre cercle d’amis le plus proche, votre famille et même votre équipe sportive préférée – est aussi essentielle au bien-être d’une personne qu’une bonne alimentation.

L’amour – dans la manière holistique et expansive que je conçois maintenant du terme – est le contraire de la solitude. Lorsque nous examinons l’absence de relations positives et saines, nous voyons une cascade de désavantages physiques et mentaux – de la dépression à l’hypertension artérielle en passant par le diabète et la fragmentation du sommeil.

Si vous ne sentez pas que vous avez une relation significative, c’est comme si vous aviez soif socialement, et votre cerveau envoie un signal pour vous dire que vous devez aider votre corps social. Certaines des mêmes alarmes activées lorsque les gens ont soif sont activées lorsque les gens se sentent socialement déconnectés des autres. La clé est de ne pas supprimer ces sentiments. Ils sont destinés à nous aider à survivre; nous sommes censés faire quelque chose à ce sujet.

Mais n’y a-t-il pas encore une stigmatisation à admettre que nous sommes seuls ?

Personne ne se sent coupable quand il a soif, n’est-ce pas ? Ainsi, personne ne devrait se sentir coupable lorsqu’il est seul.

Il y a un paradoxe dans la solitude; nous voulons approcher les autres, mais l’esprit solitaire a été seul pendant si longtemps qu’il détecte plus de menaces – de manière inexacte, bien sûr – et vous donne envie de vous retirer plutôt que d’approcher les autres.

Quels conseils avez-vous pour ceux qui ont du mal à trouver l’amour ou à se connecter avec les autres ?

L’amour n’a pas à être avec une personne vivante. Si vous êtes vraiment amoureux de la vie, de votre passion, de votre passe-temps, cela peut aussi être un tampon contre la solitude.