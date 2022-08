Comment l’ammoniac pourrait aider à nettoyer le transport maritime mondial

L’American Bureau of Shipping, qui établit les normes de sécurité pour le transport maritime mondial, a récemment accordé une approbation à un stade précoce pour certains navires propulsés à l’ammoniac et infrastructures de ravitaillement, y compris une conception de Samsung Industries lourdes, l’un des plus grands constructeurs navals au monde. De tels navires pourraient prendre la mer dans les prochaines années, car plusieurs entreprises ont promis des livraisons en 2024. Alors que le carburant nécessiterait de nouveaux moteurs et de nouveaux systèmes de ravitaillement, le remplacer par des combustibles fossiles que les navires brûlent aujourd’hui pourrait contribuer à réduire considérablement les émissions mondiales de carbone.

Et certaines entreprises regardent encore plus loin dans l’avenir, avec la société basée à New York Amogie levant près de 50 millions de dollars plus tôt cette année pour utiliser le produit chimique pour les piles à combustible qui promettent des réductions d’émissions encore plus importantes.

L’expédition représente environ 3% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Si des tests précoces pour l’ammoniac ou autres carburants alternatifs démontrer des systèmes évolutifs, ces nouvelles technologies pourraient aider l’industrie du transport maritime à commencer à s’éloigner des combustibles fossiles et à ralentir les émissions qui causent le changement climatique.

L’ammoniac est attrayant en raison de sa haute densité d’énergie, c’est-à-dire la quantité d’énergie qui peut être contenue dans un certain volume. Bien qu’il se trouve généralement sous forme de gaz, il peut être pressé à des pressions relativement basses dans un liquide facilement transportable.

L’ammoniac est un produit chimique familier pour les compagnies maritimes. À l’échelle mondiale, environ 200 millions de tonnes sont produites chaque année, dont environ les trois quarts sont destinées à la production d’engrais. De nombreux ports disposent déjà d’une certaine forme de stockage d’ammoniac pour l’expédition.

Le produit chimique, cependant, vient avec des défis. La combustion d’ammoniac comme combustible peut créer des oxydes d’azote (NOx). Ces composés sont des gaz à effet de serre qui peuvent également nuire à la santé humaine et animale, selon Madeleine Rosedirecteur de campagne pour le climat chez Pacific Environment, une organisation environnementale.

Mais si les navires utilisaient plutôt de l’ammoniac pour les piles à combustible, le problème de la création d’une pollution par les NOx pourrait être évité.