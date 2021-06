Comment l’amitié étroite de Matt Hancock avec Gina Coladangelo est devenue une affaire secrète

LES liens qui unissent le ministre infidèle Matt Hancock à sa maîtresse remontent à plus de 20 ans.

Le secrétaire à la Santé, aujourd’hui âgé de 42 ans, a rencontré pour la première fois Gina Coladangelo alors qu’ils étaient tous les deux étudiants à l’Université d’Oxford à la fin des années 1990.

Sentiment de naufrage … Hancock a une pinte en jours uni

C’est là qu’un autre jeune étudiant a également attiré l’attention de Hancock – sa future épouse, Martha.

Cependant, c’était sa proximité avec la glamour Gina qui ferait trembler les langues.

Des amis disent que le couple était «inséparable» lorsqu’ils travaillaient ensemble sur la station de radio étudiante de l’université Oxygen FM.

Pourtant, même alors, la future star du Cabinet entretenait une relation apparemment trop décontractée avec la vérité.

L’année dernière, Gina a rappelé comment Hancock avait réussi à couvrir ses traces après avoir raté un match de rugby crucial qu’il était censé couvrir pour la station.

Il avait trop dormi – et à la place, il a regardé le match dans le pub, d’où il a déposé son rapport.

Gina se souvient : « Il a dit un mensonge blanc, prétendant qu’il était à Twickenham en train de regarder le rugby, alors qu’en fait il était dans un pub à Reading. Avec succès. Personne ne l’a jamais découvert.

Mais aujourd’hui, Hancock a certainement été découvert – et sa tromperie l’a amené au bord du gouffre.

Les images exclusives au monde de Hancock dans un corps à corps passionné avec sa désormais assistante Gina ont conduit à des appels à la fois des travaillistes et des Lib Dems pour qu’il soit limogé.

Ils ont été emmenés le 6 mai à l’intérieur du siège du ministère de la Santé à Londres alors que Covid continuait de faire rage à travers le pays.

Hancock et Martha en 2010, lorsqu’il est devenu député

La paire était clairement en violation des propres directives du gouvernement sur la distanciation sociale – mais comment en est-il arrivé là?

Comme Hancock, Gina a étudié la philosophie, la politique et l’économie (PPE) à l’Exeter College d’Oxford entre 1995 et 1998.

Le couple a également fait équipe sur Oxygen, Gina jouant le rôle de journaliste pendant que Hancock faisait du sport, ce qui a conduit à des taquineries.

Gina a rappelé plus tard: «J’ai lu les nouvelles et Matt a lu le sport. J’ai toujours plaisanté avec lui en disant qu’il pratiquait le sport parce qu’il n’était pas assez bon pour faire les nouvelles. Mais je pense que cela lui a donné un premier aperçu des questions agressives des journalistes et des hackers. »

Des années plus tard, lorsque Hancock a nommé Gina comme conseillère non rémunérée, elle a été décrite comme son «amie la plus proche» à Oxford.

Hier, un ami a déclaré à propos de leur séjour à Oxygen : « Il s’est porté volontaire là-bas, mais il ne s’est pas fait un nom. Gina était à l’opposé, elle était l’une des stars du show.

«Elle était assez glamour et belle – elle avait beaucoup d’attention de la part des garçons. Elle a également fait un peu de présentation sportive avec Hancock.

Après avoir obtenu son diplôme d’Oxford, Hancock a poursuivi une carrière en économie après avoir brièvement travaillé pour la société de logiciels informatiques de sa famille. Des rôles en tant qu’économiste de la Banque d’Angleterre ont suivi.

Il devint rapidement conseiller économique du chancelier de l’époque, George Osborne, et devint plus tard son chef de cabinet.

Hancock et Gina vus au ministère de la Santé Crédit : Eyevine

Il a épousé l’ostéopathe Martha, aujourd’hui âgée de 44 ans, en 2006 – la même année, Gina s’est mariée avec l’avocate spécialisée en propriété Glynn Gibb. Cependant, le couple s’est séparé en trois ans.

M. Gibb, qui s’est remarié depuis, est le directeur des meilleurs agents immobiliers londoniens Chestertons. Il a refusé de commenter hier.

Gina a rejoint le cabinet de lobbying Luther Pendragon en 2002, et sa carrière était également en plein essor. En 2009, elle a épousé pour la deuxième fois le magnat d’Oliver Bonas, Oliver Tress, aujourd’hui âgé de 54 ans.

Le couple vit dans une maison de ville de 4 millions de livres sterling à Wandsworth, dans le sud-ouest de Londres, avec leurs trois enfants.

Alors que le second mariage de Gina commençait, la carrière parlementaire de Hancock prenait son envol.

En 2010, il est devenu député conservateur de West Suffolk, remportant une majorité de 13 000. Rapidement marqué par le succès par le Premier ministre de l’époque, David Cameron, il est nommé ministre de l’Énergie en 2014.

Des emplois au Cabinet Office et au Département de la culture, des médias et des sports ont ensuite suivi. En 2018, le père de trois enfants a décroché son premier rôle majeur, en tant que secrétaire à la Culture, sous la direction de Theresa May, alors Premier ministre.

En 2009, Gina a épousé pour la deuxième fois le magnat d’Oliver Bonas, Oliver Tress, aujourd’hui âgé de 54 ans. Crédit : Richard Pohle – The Times

Matt Hancock enfermé dans un corps à corps torride avec son proche collaborateur Crédit : LE SOLEIL

Entre-temps, Gina avait rejoint l’entreprise de son second mari en tant que responsable marketing. À présent, elle était également administratrice de Luther Pendragon, qui promet aux clients une « compréhension approfondie des mécanismes du gouvernement », ainsi qu’un actionnaire majeur.

En 2012, elle a révélé qu’elle avait embauché une nounou à domicile pour lui permettre de retourner au travail.

Gina a déclaré : « Je ne crains pas que mes enfants soient plus proches de leur nounou, car je passe autant de temps que possible avec eux. Je ne songerais jamais à dire aux autres mères ce qu’elles doivent faire de leur vie. Chaque femme doit faire son propre choix.

« Mais je me sens très chanceux dans mon éducation et je pense que ces années ne devraient pas être gâchées. Je veux travailler pour donner quelque chose en retour.

En juillet 2018, Hancock est devenu secrétaire à la Santé, jetant brièvement son chapeau dans la course à la direction des conservateurs pour succéder à Mme May. Lorsque Boris Johnson est devenu Premier ministre, il a conservé son poste.

Mais l’année dernière, son amitié avec Gina est revenue au premier plan. Le Sunday Times a révélé en novembre dernier comment il lui avait discrètement confié un poste de conseillère avant de lui confier un poste de 15 000 £ par an dans son département.

Hancock avait nommé Gina en tant que directrice non exécutive du DHSC en septembre, ce qui signifie qu’elle est membre du conseil d’administration qui supervise le département.

Avant que Matt ne fasse quelque chose de grand, il parlera à Gina. Elle sait tout. La source

Elle a également reçu un laissez-passer parlementaire, lui donnant un accès non réglementé au palais de Westminster.

Gina a pu accompagner Hancock à des réunions confidentielles avec des fonctionnaires et visiter le No10.

Une source a déclaré: « Avant que Matt ne fasse quelque chose de grand, il parlera à Gina. Elle sait tout.

Un autre a ajouté: « Elle a accès à de nombreuses informations confidentielles. »

La relation du couple, toujours étroite, était devenue encore plus proche.

Hier soir, une source de Whitehall a déclaré : « Tout le monde est sous le choc. C’est un manque de jugement spectaculaire.

M. Hancock quitte Downing Street avec Mme Coladangelo derrière lui