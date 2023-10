Les startups américaines de défense développant des systèmes d’intelligence artificielle sont essentielles pour aider les forces armées américaines à suivre le rythme de leurs rivaux comme la Chine, a déclaré un responsable de la technologie militaire à Fox News.

“Là [are] d’énormes efforts sont consacrés à l’innovation en Chine, et nous ne devrions pas être naïfs à ce sujet”, a déclaré Dan Robinson, PDG de Red 6. “Ne vous faites aucune illusion : la menace de la Chine, en particulier la [Chinese Communist Party]est vrai.”

QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ?

“Ce que nous comprenons en tant que nation, c’est qu’une grande partie de l’innovation vient désormais de voies non traditionnelles”, a poursuivi Robinson, qui était auparavant pilote de F-22 pour l’Air Force. “Cela vient de petites startups innovantes et adopte la technologie, ce qui nous permet d’aller vite. … C’est ainsi que nous progresserons.”

La Chine estime que développer des armes dotées de capacités d’IA est un moyen de lutter contre la domination militaire américaine, selon un rapport de septembre 2022 du Special Competitive Studies Project, un groupe de réflexion sur la technologie et la sécurité. L’armée chinoise a également placé l’IA et l’autonomie au cœur de son concept de guerre futuriste – appelée guerre intelligentiséeselon un rapport du Pentagone du 19 octobre.

COMMENT LES STARTUPS D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DÉTENENT LA CLÉ DU MAINTIEN DE LA PUISSANCE MILITAIRE AMÉRICAINE :

En outre, l’Armée populaire de libération a testé avec succès des obus d’artillerie guidés en juillet 2022 qui utilisaient l’IA pour calculer la vitesse du vent, la température et la pression atmosphérique afin d’ajuster la trajectoire du projectile à mi-vol, selon le chef du projet. Les obus, d’une portée maximale de près de 10 milles, ont atterri à quelques centimètres de leurs cibles.

La Chine dispose d’une « capacité énorme » en matière d’armement avancé, a déclaré Robinson à Fox News. “Je pense que, d’une certaine manière, ils peuvent être légèrement en avance”, tout en ajoutant que les États-Unis disposent également d’un puissant armement d’IA.

La marine américaine et l’armée de l’air ont testé des armes guidées par l’IA, comme des navires de guerre autonomes et des avions de combat qui flottent et volent sans équipage ni pilote. En outre, le Sénat a exhorté en juillet l’armée à développer des dispositifs biométriques portables qui utilisent l’IA pour calculer la fatigue, l’hydratation et l’état nutritionnel des soldats afin d’aider les commandants d’unité à suivre l’état de santé des soldats.

“Nous sommes donc confrontés, je dirais, pour la première fois depuis très longtemps… à un adversaire véritablement égal”, a déclaré Robinson.

MÉTAVERS MILITAIRE COMME UN « JEU VIDÉO MULTIJOUEUR » QUI FORMERA DES SOLDATS EN UTILISANT LA RÉALITÉ AUGMENTÉE ET L’IA

L’entreprise de l’ancien pilote travaille avec l’US Air Force pour développer des plateformes de formation combinant IA et réalité augmentée. Les casques Red 6, que les pilotes portent lorsqu’ils volent, sont équipés de visières qui montrent les bogies numériques et les amicaux, leur permettant de s’entraîner dans des simulations aériennes réalistes.

Les responsables américains, craignant que Pékin n’obtienne les matériaux nécessaires aux armes avancées d’IA, ont restreint les exportations de semi-conducteurs fabriqués aux États-Unis vers la Chine en septembre 2022. Le ministère américain du Commerce élargi l’interdiction le 17 octobre pour inclure du matériel semi-conducteur supplémentaire, empêchant la Chine de recevoir une technologie essentielle au développement de l’IA.

L’IA est « extrêmement puissante » à des fins militaires, et elle sera bientôt disponible pour les armées du monde entier, a déclaré l’ancien chef d’état-major interarmées, Mark Milley, au début du mois. “Notre armée va devoir changer si nous voulons continuer à être supérieurs à toutes les autres armées sur Terre.”

Les innovations technologiques agiles dont l’armée américaine a besoin sont mieux traitées par les startups de la défense, a déclaré Robinson à Fox News.

Développer de nouvelles technologies militaires d’IA « est la manière dont nous allons suivre le rythme de la Chine », a déclaré Robinson. “C’est une bataille, c’est sûr.”

Ramiro Vargas a contribué à la vidéo d’accompagnement.