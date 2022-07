Comment l’Americans with Disabilities Act a vu le jour

Dans Les mauvaises herbes Time Machine series, le podcast revisite les moments clés de la politique américaine et les décisions du passé – comment nous en sommes arrivés là, ce que la politique a fait et pourquoi cela compte pour les conversations que nous avons aujourd’hui.

Cette fois, la Time Machine s’enflamme pour un épisode spécial sur l’Americans with Disabilities Act (ADA) avec Les mauvaises herbes accueille Dylan Matthews, Dara Lindet invité Ari Neeman, doctorante en politiques de santé à Harvard. L’ADA a été promulguée il y a 32 ans, le 26 juillet 1990, et bien que la législation ait eu un impact profond sur presque tous les recoins de la société américaine, le projet de loi n’était pas parfait.

Alors sautez dans la Time Machine pour en savoir plus sur l’histoire du mouvement des droits des personnes handicapées, comment l’ADA a vu le jour et ce vers quoi le mouvement travaille aujourd’hui. Écoutez l’épisode ci-dessous ou partout où vous trouvez des podcasts :

Et lisez la transcription complète ici: