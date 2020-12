Le film suit Joe Gardner (exprimé par Jamie Foxx), un professeur de groupe scolaire le jour, un pianiste de jazz talentueux mais infructueux la nuit (et toujours). Il a du mal à obtenir des concerts, mais quand il s’assoit au piano, il est transporté, son stress s’estompe et sa passion émerge à chaque note.

Avec « Soul » ( en streaming sur Disney + ), le défi était de traduire les qualités émotionnelles et improvisées de la musique à travers un processus technique avec peu de place pour l’improvisation. Alors que beaucoup d’animation au fil des ans a acquis l’esprit du jazz, «Soul» se trouve juste à côté des touches du piano pour montrer, en détail, un musicien en train de créer. Et Pixar savait que de nombreux yeux, en particulier ceux appartenant à des musiciens de jazz, examineraient son travail.

Les animateurs de Pixar ont l’habitude de réaliser des exploits impressionnants, rendant les personnages et les textures plus authentiques de manière de plus en plus complexe. (Ces cheveux flottants! Ces paysages!) Mais comment dépeindraient-ils le jazz?

« Nous voulions nous assurer que si ce gars allait devenir un musicien de jazz, il devrait connaître les clubs et l’histoire », a déclaré le réalisateur du film, Pete Docter, dans une interview vidéo. Lui et son équipe ont visité des clubs à New York pour mieux comprendre. «Nous allions simplement parler aux musiciens et leur demander, où avez-vous étudié?» il a dit. « Comment es-tu arrivé là? Quels autres emplois avez-vous? Et j’ai essayé de vraiment étoffer le monde de ces personnages.

Ils ont également consulté un certain nombre de musiciens de renom, dont Herbie Hancock, le batteur de jazz Terri Lyne Carrington et Questlove (qui a également fait du travail de voix).

Pixar a également fait appel au claviériste Jon Batiste, le chef d’orchestre et directeur musical de «The Late Show With Stephen Colbert». Il a créé les compositions originales que Joe interprète à l’écran. Batiste a enregistré la musique avec un groupe dans un studio de New York, et Docter a capturé ces sessions avec plusieurs caméras. «Nous avons installé, comme, 80 GoPros partout», a déclaré Docter. Ils ont ensuite étudié la vidéo pour obtenir une image plus précise de la façon d’animer la scène.

Docter a déclaré que les animateurs exagéraient certains mouvements dans le jeu de Joe pour un effet visuel, mais «en termes de posture et de frappe des bonnes notes, c’était crucial pour nous de nous assurer que cela semblait vraiment authentique.