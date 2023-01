Comment l’alun d’American Idol est mort – Hollywood Life

Voir la galerie





CJ Harris’ la cause du décès s’est avérée être une crise cardiaque. Le coroner du comté de West a déclaré que les autorités médicales n’effectueraient pas d’autopsie sur le chanteur, selon TMZ. Les Idole américaine alun aurait été transporté d’urgence dans un hôpital de Jasper, en Alabama, le dimanche 15 janvier, mais malheureusement, il est décédé avant d’atteindre l’hôpital. Il avait 31 ans.

CJ est devenu célèbre en tant que concurrent de la saison 13 de Idole américaine en 2014. Il a atteint le top 13 en tant que wild card pour les juges Keith Urban, Jennifer Lopez, et Harry Connick Jr. Il a finalement terminé à la sixième place, après avoir épaté le public avec ses incroyables reprises de chansons country classiques par des artistes comme Darius Rucker, Hunter Hayes, et plus. Caleb Johnson a ensuite remporté le concours. Darius Rucker, avec qui CJ a eu l’occasion de se produire au célèbre Grand Ole Opry, a également rendu hommage au chanteur dans un tweeter. “Mon cœur va à CJ et à sa famille. Triste journée », a écrit l’icône du pays.

Après l’annonce du décès de CJ Idole a tweeté un court mémorial pour lui lundi. Ils ont partagé une photo de lui et écrit un court hommage. “CJ Harris était un talent incroyable, et la nouvelle de son décès nous attriste profondément. Il nous manquera vraiment », a partagé l’émission sur Twitter.

Caleb a également partagé un hommage touchant avec une série de photos de lui-même et de CJ, qui était son colocataire de la semaine d’Hollywood sur Idole, sur Instagram après la mort du chanteur. “Tellement de souvenirs et d’expériences incroyables avec toi CJ ! La vie est si fragile ! Je suis tellement reconnaissante que nos vies se soient croisées dans cette vie. Vous étiez une belle âme bienveillante qui rendait toujours la pièce plus lumineuse avec votre sourire et vos rires. Je t’aime mon frère”, a-t-il écrit. « Vous nous avez été enlevés bien trop tôt ! Jusqu’à ce que nous nous retrouvions RIP.

CJ a souvent utilisé son Instagram pour partager des couvertures et d’autres clips de sa musique. Avant sa mort, l’un de ses derniers messages l’incluait en train de taquiner de grandes choses pour le Nouvel An. “De nouvelles choses à venir en 2023 !” écrit-il le 31 décembre 2022.

