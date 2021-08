Comment Lalremsiami Hmarzote de Mizoram est arrivé dans l’équipe de hockey indienne

L’équipe indienne de hockey féminin est entrée dans l’histoire aux Jeux olympiques de Tokyo lundi après avoir battu l’Australie, numéro 3 mondiale et ancienne médaillée d’or, se qualifiant pour la première fois des demi-finales des Jeux olympiques. Parmi les onze joueurs venus de différentes régions du pays, l’histoire de Lalremsiami Hmarzote de Kolasib, Mizoram, est celle de la résilience et de l’inspiration.

Hmarzote a récemment figuré dans l’une des publications spéciales sur Instagram de Humans of Bombay. Le joueur de 21 ans, qui joue pour le poste d’attaquant, a grandi dans une famille modeste du Mizoram. Hmarzote a révélé que son père était un agriculteur qui gagnait 250 roupies, tandis que sa mère était une femme au foyer et s’occupait de ses sept frères et sœurs. Étudiant dans une école publique, Hmarzote a déclaré qu’elle avait 11 ans lorsqu’elle s’est rendu compte de la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, Hmarzote a décrit son souhait de jouer au hockey comme un rêve « irréaliste ».

Faisant honneur à sa mère, qui était footballeuse, Hmarzote a déclaré qu’elle était encouragée à faire du sport, mais l’académie de hockey la plus proche était à 84 kilomètres.

Compte tenu de la situation financière de sa famille, Hmarzote s’inquiétait de l’argent qu’il faudrait pour couvrir les frais de voyage et de formation. Elle a vite découvert que l’académie enseigne aux enfants gratuitement et cela a aidé Hmarzote à poursuivre son rêve.

Grâce à son entraînement continu et à son talent exceptionnel, Hmarzote a rejoint l’équipe nationale et a ensuite représenté le pays lors de la Coupe d’Asie senior, des Jeux asiatiques et des Jeux olympiques de la jeunesse.

Cependant, l’année dernière, Hmarzote a perdu son père un jour avant le match de l’Inde contre le Chili. Malgré l’énorme perte personnelle, la joueuse de hockey a décidé de rester en arrière en disant : « C’est ce que papa aurait voulu. J’ai tout donné et j’ai aidé l’Inde à gagner. Hmarzote a déclaré que son seul objectif était de rendre son père fier et que son plus grand regret dans la vie était de ne pas pouvoir lui dire au revoir.

Mais pour Hmarzote, un regret encore plus grand sera de ne pas le rendre fier. L’athlète souhaite marquer le but gagnant pour l’équipe indienne de hockey à Tokyo.

