Le coronavirus a conduit à une multitude de fausses nouvelles, de désinformation et d’allégations sur les réseaux sociaux. Maintenant que Covid-19 les vaccins deviennent une réalité, les espaces en ligne sont inondés d’un nouveau type de désinformation – la propagande anti-vaccination. Et Patricia Chandler, résidente du Texas, des États-Unis, l’a appris de la pire des manières.

Chandler a été la cible des réactions négatives des médias sociaux de tous les côtés depuis qu’elle a publié des photos de ses pieds couverts d’ampoules en raison d’une affection cutanée inexpliquée. Ce qui a attiré l’attention des gens, c’est le fait que la femme avait participé à un essai de vaccin Pfizer / BioNTech.

Les photos de Patricia étaient juste suffisantes pour déclencher une vague de propagande anti-vaccin et d’indignation. Les croisés anti-vaccin ont utilisé des photos de ses pieds boursouflés pour mener une guerre contre le coronavirus vaccin qui a été administré au Royaume-Uni cette semaine et pour lequel les États-Unis attendent l’approbation de la FDA. Les critiques du vaccin ont affirmé que les pieds boursouflés de Chandler étaient le résultat du vaccin. D’autres encore ont appelé Chandler pour avoir diffusé de fausses nouvelles sur le vaccin.

Mais l’essai du vaccin a-t-il vraiment fait des cloques aux pieds de Chandler? La réponse courte est non.

Selon un Rapport de la BBC à la BBC, Chandler avait en effet fait partie de la Covid-19 essais de vaccins. Mais au lieu du vrai vaccin, Chandler a reçu un «placebo» – une petite injection d’eau salée, ce que les chercheurs font avec des groupes qu’ils utilisent pour des essais de vaccins. La pratique leur permet de comparer les effets réels d’un médicament ou d’un médicament testé sur des sujets.

Chandler avait déjà été aux prises avec des frais médicaux en raison d’un problème de dos, avait reçu de l’aide de donateurs sur un Page GoFundMe pour Patricia, lancé par un proche. Après que les photos de ses pieds soient devenues virales, sa page Go Fund Me a également lié son état au vaccin.

La page disait initialement: «Patricia … était bénévole dans un COVID-19[feminine étude de vaccin récemment et a eu une réaction indésirable grave « , a déclaré le rapport de la BBC. Cependant, la page a par la suite rectifié l’information et a estimé que la cause de son affection cutanée n’était toujours pas claire. » Le fabricant du vaccin l’a levée en aveugle en raison de cette sécurité inquiétude et il a été découvert qu’elle faisait partie du bras placebo de l’essai », a indiqué la rédaction.

Le message original, cependant, a été repris par un activiste anti-vaccin et a continué à se répandre et a finalement causé beaucoup de détresse à Chandler. Les photos ont évoqué des réactions négatives de la part des « anti-vaxxers » ainsi que de ceux en faveur des vaccins qui l’ont critiquée pour avoir partagé des informations non vérifiées.

L’abus a atteint un tel degré que les chercheurs ont été obligés d’informer Chandler qu’elle n’avait reçu qu’une dose d’eau saline et qu’elle ne risquait donc à aucun moment de contracter une réaction médicamenteuse du vaccin.