Comment l’Allemagne nazie a dominé l’enfance du pape Benoît XVI

Lorsqu’il a été choisi pour devenir pape, le cardinal Joseph Ratzinger avait 78 ans et avait déjà mené une vie bien remplie. Il avait été dans les échelons supérieurs de la direction du Vatican pendant des décennies, connu comme un défenseur des enseignements les plus orthodoxes de l’Église. Avant cela, il avait été un éminent théologien universitaire dans son Allemagne natale. Et avant cela, comme d’autres de sa génération, il a grandi à l’ombre de l’Allemagne nazie.

Il avait 6 ans lorsqu’Adolf Hitler a pris le pouvoir, 14 lorsqu’il a dû rejoindre les Jeunesses hitlériennes, 16 lorsqu’il a été enrôlé dans des travaux antiaériens à Munich et 21 lorsqu’il a été enrôlé dans l’armée allemande.

Cette période de sa vie suscitera des gros titres provocateurs et attirera un examen minutieux de la part des médias internationaux. « De la jeunesse hitlérienne à… Papa Ratzi », a fait la une du tabloïd britannique Sun après sa sélection comme pape en 2005. Le Yediot Aharonot d’Israël a proposé : « White Smoke, Black Past ». De nombreux reportages ont partagé la même photo floue d’un adolescent Ratzinger, regardant sans sourire vers la caméra, portant un uniforme avec un aigle sur une croix gammée sur sa poitrine.

C’était une question sensible pour l’Église catholique, qui avait longtemps lutté contre la critique de sa neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale, le pape Pie XII étant accusé par certains historiens d’être trop faible face aux atrocités fascistes en Italie et en Allemagne.

Mais le Centre Simon Wiesenthal, une organisation juive de défense des droits de l’homme qui a aidé à chasser les criminels de guerre nazis, a examiné les expériences du jeune Ratzinger et a conclu qu’il n’avait pas de quoi avoir honte. “Le nouveau pape, comme son prédécesseur, a été profondément influencé par les événements de la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré le rabbin Marvin Hier, fondateur du centre, dans un communiqué d’avril 2005. Hier a noté que Benoît XVI, le premier pape allemand en 1 000 ans, “a grandi dans une famille anti-nazie” et avait été “forcé de rejoindre la jeunesse hitlérienne”.

De son propre chef, Benoît a dû s’inscrire auprès de l’organisation de jeunesse nazie lorsqu’il a atteint l’âge obligatoire, mais un enseignant l’a aidé à éviter les réunions – et les sanctions financières qui auraient pu entraver ses études dans un séminaire local. Il a dit à son biographe, Peter Seewald : « Dieu merci, il y avait un professeur de mathématiques très compréhensif. C’était lui-même un nazi mais un honnête homme, qui m’a dit : “Va juste une fois chercher le document, pour que nous l’ayons…” Quand il a vu que je ne voulais tout simplement pas, il a dit : “Je comprends, Je vais m’en occuper », et j’ai donc pu rester libre de ça.

Il a dit à Seewald que sa mission antiaérienne n’était “naturellement pas agréable” mais il a parlé d’une certaine “camaraderie de l’époque”. Bien qu’il ait ensuite été envoyé au service d’infanterie alors que la guerre se poursuivait, il l’a décrite plus tard comme brève et “relativement inoffensive”. Il n’a jamais servi au front et a dit qu’il n’avait jamais tiré.

Benoît a suggéré qu’il avait déserté l’armée allemande vers la fin de la guerre. Il a déclaré que lorsque des soldats américains se sont présentés dans son village, “j’ai été identifié comme un soldat, j’ai dû remettre l’uniforme que j’avais déjà abandonné, j’ai dû lever les mains et rejoindre la foule sans cesse croissante de prisonniers de guerre qu’ils alignaient dans notre prairie. Il a été libéré d’un camp de prisonniers de guerre géré par les Américains le 19 juin 1945 et est rentré chez lui dans un camion de lait.

Il était conscient des horreurs du nazisme. Peu de temps après être devenu archevêque en 1977, le futur pape a reconnu avoir vécu pendant cette période près de Dachau, un camp de concentration dans lequel des milliers ont été envoyés, parmi lesquels des prêtres catholiques qui prêchaient contre l’Allemagne nazie.

“Tout cela nous a dégoûtés”, a écrit l’archevêque Ratzinger dans un récit, bien qu’il ait déclaré qu’il ne savait pas à l’époque que des Juifs avaient été envoyés au camp.

L’histoire de la coercition du jeune Ratzinger dans les institutions nazies n’est guère inhabituelle pour les Allemands de son âge. Mais certains historiens ne sont pas d’accord avec l’idée qu’il aurait été impossible de résister.

Michael H. Kater, professeur émérite à l’Université York et auteur du livre “Hitler Youth”, a déclaré que de nombreux jeunes Allemands ont réussi à ne pas adhérer même après que le gouvernement a fait de l’adhésion une obligation et qu’il n’y avait “aucune telle chose” comme véritable obligation. service dans l’organisation.

“Jusqu’à présent, je n’ai rencontré aucun exemple de quelqu’un qui a gravement souffert à cause d’une telle attitude”, a déclaré Kater, notant que dans un livre à paraître, il détaille l’histoire de deux futurs journalistes qui ont pu éviter de rejoindre les Jeunesses hitlériennes sans répercussion.

Kater a noté qu’en général, les Allemands des régions catholiques comme la Bavière, comme l’était la famille Ratzinger, étaient moins enclins à soutenir les nazis. Le cardinal Ratzinger a semblé être d’accord dans son entretien de 1997, notant les problèmes que son père, un officier de police, avait avec le gouvernement nazi.

“Le Troisième Reich était terriblement contre son grain, et il a essayé de se retirer du service le plus tôt possible”, a-t-il déclaré, ajoutant que son père ne s’était pas ouvertement opposé au gouvernement mais était abonné à un journal bavarois anti-nazi, Der Gerade. Weg, qui a été interdit en 1933.

Des décennies plus tard, lorsqu’il est devenu le chef de l’Église catholique romaine, Benoît a parlé du nazisme comme d’un mal dont les Allemands étaient également victimes.

Un an seulement après le début de son mandat papal de près de huit ans, il a visité le camp de la mort nazi d’Auschwitz près d’Oswiecim, en Pologne, où 1,5 million de personnes auraient été tuées.

S’exprimant en italien, Benoît XVI a déclaré qu’il était “particulièrement difficile et troublant pour un chrétien, pour un pape d’Allemagne” de visiter le site, qu’il avait déjà visité deux fois en tant que cardinal.

Il s’est qualifié de “fils d’un peuple sur lequel un cercle de criminels est arrivé au pouvoir par de fausses promesses de grandeur future et de rétablissement de l’honneur, de la notoriété et de la prospérité de la nation, mais aussi par la terreur et l’intimidation, avec pour résultat que notre peuple a été utilisé et abusés comme un instrument de leur soif de destruction et de pouvoir.

“Il a vraiment le sentiment que la société allemande a été victime du nazisme”, a déclaré le rabbin David Rosen, directeur international des affaires interreligieuses à l’American Jewish Committee.

John McGreevy, historien de l’Église catholique moderne à l’Université de Notre-Dame et auteur de “Catholicism: A Global History From the French Revolution to Pope Francis”, a déclaré qu’il était clair que Benoît avait été influencé par son enfance sous un régime autoritaire.

“Il a beaucoup lu sur la conscience et les droits de la conscience et était attentif à la manière dont des idéologies étrangères à l’église pouvaient s’infiltrer et désarmer ses structures”, a déclaré McGreevy.

Mais certaines décisions ont mis à l’épreuve les relations de l’Église catholique avec la communauté juive.

Sous la direction de Benoît XVI, le Vatican a assoupli les restrictions sur l’utilisation de l’ancienne messe en latin, qui comprend la langue de nombreux groupes juifs considérés comme antisémites et a levé l’excommunication d’un évêque notoire qui a nié l’étendue de l’Holocauste.

En Allemagne, où la négation de l’Holocauste est illégale, cette dernière décision a suscité une inquiétude particulière.

“C’est une question fondamentale si, à travers une décision du Vatican, l’impression se fait jour que l’Holocauste peut être nié”, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel en 2009.

David Kertzer, auteur de « Le pape en guerre : l’histoire secrète de Pie XII, Mussolini et Hitler », a déclaré que le pape Benoît XVI n’avait pas approfondi la conduite de l’Église catholique pendant la guerre.

«Il a essentiellement défendu le récit que l’église, le Vatican, avait élaboré juste après la guerre. Qu’ils avaient été résolument antifascistes antinazis et un opposant farouche à ces régimes et à la guerre », a déclaré Kertzer, notant qu’en 2009, il avait déclaré le pape Pie XII « vénérable » – un pas vers la béatification – malgré la controverse en cours. sur son dossier sur l’Holocauste.

Rosen, qui connaissait personnellement Benoît depuis la fin des années 1980, a déclaré que la personnalité calme de Benoît était souvent interprétée à tort comme distante et froide. Bien qu’il soit doux et ait le sens de l’humour, il était aussi timide et réservé, et voyait souvent la relation entre chrétiens et juifs dans des tons théologiques respectueux.