Comment l’Allemagne abandonne son habitude de la viande

L’Oktoberfest – le festival annuel de deux semaines à Munich, en Allemagne, qui attire quelque 6 millions de participants par an – a commencé à l’origine en 1810 comme la célébration voyante d’un mariage royal. Aujourd’hui, c’est principalement une bonne raison pour les visiteurs de boire environ 2 millions de gallons de bière tout en mangeant près d’un demi-million de poulets rôtis et plus de 400 000 saucisses.

Une fois l’Oktoberfest terminé, les Allemands continueront à boire de la bière ; L’Allemagne, après tout, se classe au sixième rang mondial pour la consommation d’alcool par habitant. Mais les étalages décadents de viande à l’Oktoberfest ne sont pas nécessairement révélateurs des habitudes alimentaires des Allemands tout au long de l’année. En fait, l’Allemagne est l’un des rares endroits au monde où la consommation de viande diminue – et rapidement.

En 2011, les Allemands mangeaient 138 livres de viande chaque année. Aujourd’hui, c’est 121 livres, soit une baisse de 12,3 %. Et une grande partie de cette baisse a eu lieu au cours des dernières années, une période où les ventes d’aliments à base de plantes dans les épiceries ont presque doublé.

La tendance va à l’encontre de pratiquement partout ailleurs sur la planète, où la consommation de viande augmente rapidement – des citoyens des pays à faible revenu ajoutant plus de viande à leur alimentation à mesure que leurs revenus augmentent, aux pays riches où la consommation de viande a plus ou moins plafonné à un niveau élevé. niveau ou continue d’augmenter lentement. (La Suède, comme l’Allemagne, est une exception notable.)

Comprendre les causes du nouvel amour de l’Allemagne pour les plats végétariens pourrait être essentiel pour déterminer comment ralentir le changement climatique et améliorer la santé globale. La production de viande et de produits laitiers représente environ 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et la consommation de viande par habitant dans la plupart des pays dépasse de loin les 57 livres par an recommandées par la Commission EAT-Lancet, un groupe d’experts en climat et en nutrition.

Les défenseurs du bien-être animal et de l’environnement en Allemagne affirment qu’il n’y a pas d’explication unique à la raison pour laquelle leur peuple abandonne (une partie de) sa viande et opte pour davantage d’aliments à base de plantes. Un sondage a révélé que, de 2016 à 2020, le nombre de végétaliens en Allemagne avait doublé, touchant 2,6 millions de personnes, soit 3,2 % de la population. Un grand bond, certes, mais pas suffisant pour expliquer la forte baisse de la consommation de viande du pays.

Au contraire, dit Jens Tuider de ProVeg International, une organisation basée à Berlin qui plaide pour la réduction de la consommation de viande, “ce sont les flexitariens qui sont à l’origine de ce développement”.

Les experts disent que l’augmentation des flexitariens – ceux qui réduisent mais n’éliminent pas leur consommation de viande – pourrait être due à un certain nombre de scandales au cours des dernières décennies qui ont mis le secteur allemand de la viande sous surveillance. Les exposés au travail forcé dans les abattoirs, les signalements de viande avariée vendue dans tout le pays, les épidémies de grippe aviaire et porcine et les enquêtes sur la cruauté envers les animaux peuvent avoir affecté les attitudes envers la viande.

Mais ces mêmes problèmes se produisent ailleurs avec beaucoup moins d’effet sur l’alimentation, y compris aux États-Unis, où les Américains mangent 225 livres de viande rouge et de volaille (poisson exclu) par habitant et par an, soit près du double de la quantité d’Allemands.

Ce qui semble distinguer l’Allemagne, ce sont ses jeunes, profondément préoccupés par le changement climatique et qui voient dans la réforme du système alimentaire un moyen de freiner les émissions de gaz à effet de serre de leur pays. “Surtout chez les jeunes, vous pouvez voir un changement culturel, car ils sont beaucoup plus conscients de… ce qu’ils mangent, comment ils consomment”, explique Inka Dewitz de Heinrich Böll Stiftung, une fondation en Allemagne qui est affiliée à la Parti vert allemand.

Les enfants mangent leurs légumes

Dans une enquête de 2021 auprès des 15 à 29 ans menée par Heinrich Böll Stiftung, 12,7% des répondants se sont identifiés comme végétariens ou végétaliens, soit environ le double du taux de l’Allemagne dans son ensemble, selon l’organisation. Une enquête récente du gouvernement allemand a révélé que les 14 à 29 ans déclarent acheter des produits à base de plantes à des taux légèrement plus élevés que les 30 à 44 ans et bien plus que les plus de 60 ans.

Cet enthousiasme pourrait s’expliquer en partie par le mouvement des jeunes Fridays for Future, né de la grève scolaire de la militante adolescente Greta Thunberg en Suède pour exiger une action contre le changement climatique. Le mouvement est populaire en Allemagne, où plus de 16 % des personnes interrogées dans le sondage auprès des jeunes de Heinrich Böll Stiftung ont déclaré y participer dans une certaine mesure.

“[The movement is] très conscients des effets environnementaux de la production de viande, et de nombreux dirigeants de Fridays for Future sont en fait végétaliens », déclare Mahi Klosterhalfen, président de la Fondation Albert Schweitzer, une organisation de protection des animaux basée à Berlin. Sur le site Web du mouvement allemand Fridays for Future, les revendications politiques de l’organisation pour le secteur agricole incluent une réduction de moitié de la consommation de viande d’ici 2035, une nouvelle baisse de 60 livres de viande sur la base des taux de 2021.

En comparaison, le site Web du mouvement américain Fridays for Future ne dit rien sur la viande. Cela correspond à de nombreuses organisations environnementales américaines, dont la plupart disent que nous devons nous éloigner d’un système alimentaire riche en viande, mais le mentionnent avec parcimonie, étant donné la politique tendue de la réglementation de la viande aux États-Unis et l’accent mis sur des sources d’émissions plus importantes : le transport et la production d’énergie. Cependant, des chercheurs en environnement ont souligné que même si nous arrêtions de brûler des combustibles fossiles demain, nous ne serions pas en mesure d’atteindre les objectifs climatiques mondiaux sans réduire les émissions de l’agriculture.

“Pour [young people]cela ressemble plus à une déclaration politique de manger moins de viande ou de ne pas manger de viande du tout », a déclaré Dewitz.

Le sentiment « manger moins de viande » semble déjà être pris au sérieux dans certains coins du gouvernement fédéral allemand. Cem Özdemir, ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture du pays et membre des Verts, a récemment classé l’évolution des régimes alimentaires à base de plantes comme la première des quatre priorités du prochain plan stratégique de nutrition de l’agence. Deux autres ministres allemands ont également appelé à une réduction de la consommation de viande.

Cette position contraste fortement avec Tom Vilsack, qui a été lobbyiste pour l’industrie laitière après son passage en tant que secrétaire de l’USDA sous le président Barack Obama. Le président Joe Biden a reconduit Vilsack au poste en 2021, et depuis lors, Vilsack a proposé de modestes réformes de l’industrie de la viande, mais n’a pas signalé son soutien à l’abandon des régimes alimentaires à base de viande.

Les ministres allemands, cependant, ne devraient avoir aucun problème à trouver du soutien parmi la prochaine génération d’électeurs – une majorité d’entre eux disent que le gouvernement devrait encourager les gens à adopter une alimentation plus respectueuse du climat.

La révolution végétale en Allemagne

Le changement n’est pas seulement dû à l’évolution des attitudes politiques. La qualité et la disponibilité des plats à base de plantes se sont considérablement améliorées grâce à l’innovation des restaurants, des startups de la technologie alimentaire, et les grandes entreprises alimentaires.

Rügenwalder Mühle, une entreprise de viande allemande fondée en 1834, a commencé à produire des produits à base de viande à base de plantes à la fin de 2014 et a signalé qu’en 2021, ses ventes de viande à base de plantes ont dépassé ses ventes de viande animale. L’ancien PDG, Christian Rauffus, a prédit que sa génération sera la dernière à manger de la viande tous les jours car la suivante n’en aura pas envie.

L’ensemble du secteur a connu une croissance explosive ces dernières années : les ventes de produits d’origine végétale en Allemagne ont presque doublé de 2018 à 2020, passant de 424 millions de dollars à 835 millions de dollars.

Andreas Setzer, résident de Hambourg, consultant pour des organisations de protection des animaux, m’a dit qu’il était surpris de voir si peu d’options végétaliennes lors de ses voyages aux États-Unis au cours de l’année écoulée, après avoir été gâté en Allemagne pendant tant d’années.

“Quand je suis arrivé aux États-Unis, je m’attendais à des options végétaliennes partout, mais je devais vivre de [Burger King’s] Impossible Whopper », a-t-il déclaré à propos de son expérience en essayant de trouver de la nourriture sans viande en dehors des grandes villes américaines. Il a ajouté qu’en Allemagne, les aliments à base de plantes sont assez abordables et disponibles à peu près partout.

Mais regarder sous le capot des modèles de consommation de viande en Allemagne illustre également une réalité déconcertante de la relation du pays à la viande. Alors que la consommation par habitant a diminué, le nombre d’animaux d’élevage par personne a augmenté. C’est parce que les Allemands mangent plus de poulet.

La migration alimentaire de la viande rouge à la viande blanche

Les Allemands mangent à peu près la même quantité de bœuf qu’en 2011, mais beaucoup moins de porc. Mais parce que les porcs sont gros – les porcs produisent environ 124 livres de viande comestible en moyenne en Allemagne – la forte baisse du porc n’a entraîné qu’une réduction d’environ un sixième de porc par personne. Cependant, l’augmentation de 12,5 % de la consommation de volaille, qui semble modeste sur le graphique ci-dessous, a entraîné l’élevage de près d’un poulet supplémentaire pour chacun des 83 millions d’habitants de l’Allemagne, car les poulets sont si petits.

Ce La tendance de la consommation de volaille à augmenter plus rapidement que la consommation de porc et de bœuf s’est manifestée dans le monde entier au cours des dernières décennies, alors que le message de santé publique simplifié selon lequel la viande rouge est mauvaise et la viande blanche est bonne s’est répandu. Dans les années 1960, il y avait 2,2 poulets élevés pour chaque personne sur Terre. Maintenant, c’est 9,2 – une augmentation de 318% par habitant. (Cependant, les habitants des pays à revenu élevé mangent beaucoup plus de poulet que ceux des pays à faible revenu – par exemple, chaque Américain mange environ 23 poulets par an en moyenne.)

Au cours des dernières décennies, certains écologistes ont préconisé de remplacer la viande rouge par de la viande blanche, car la viande rouge – en particulier le bœuf – émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que la viande blanche. (Bien que les protéines végétales polluent généralement moins que toutes.)

Alors que la migration alimentaire de la viande rouge vers la viande blanche a peut-être ralenti le changement climatique, elle a gravement aggravé la souffrance animale. Non seulement nous élevons beaucoup plus de poulets que par le passé – 70 milliards dans le monde chaque année contre 6,5 milliards en 1961 – mais ils sont généralement traités bien pire que les bovins et les porcs et contribuent également à la pollution de l’air et de l’eau de la même manière que le les secteurs du porc et du bœuf le font.

“Du point de vue de l’éthique animale, c’est bien sûr plutôt désastreux”, déclare Tuider de ProVeg International. « Je ne peux donc pas vraiment, à ce stade, me joindre complètement au mode fête. … Je suis assez dégrisé par le fait que nous avons vu cela [decline in meat consumption] et augmenté le nombre d’animaux tués, en fait.

La baisse de la consommation de viande en Allemagne depuis une décennie montre qu’il est en effet possible de modifier les régimes alimentaires riches en viande, une tâche qui a longtemps semblé impossible face à l’histoire d’amour de 10 000 ans de l’humanité avec la domestication des animaux pour la viande. Mais cela montre également que le changement, lorsqu’il est fortement axé sur les émissions de gaz à effet de serre, peut également avoir la conséquence involontaire d’augmenter la souffrance animale.

Avec le temps, des entreprises comme Rügenwalder Mühle pourraient trouver comment rendre le poulet à base de plantes suffisamment bon pour arrêter la migration alimentaire de la viande rouge vers la viande blanche, et des militants comme Klosterhalfen pourraient être en mesure de persuader les gens d’avoir autant d’empathie pour les poulets qu’eux. faire pour les cochons et les vaches. En attendant, au moins l’Oktoberfest propose plusieurs options à base de plantes pour les végétaliens et les flexitariens allemands.