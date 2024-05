Comment l’alimentation joue un rôle dans le risque de cancer de la prostate

Le cancer de la prostate est la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes. Le cancer le plus mortel pour les hommes américains est le cancer du poumon, mais le cancer de la prostate reste le diagnostic de cancer le plus courant dans ce groupe. On estime qu’il y a un peu moins de 300 000 nouveaux cancers de la prostate. cas cette année, selon l’American Cancer Society. On estime qu’un homme sur huit recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie. Restez au courant des dernières nouvelles en matière de santé : Health Beat on Action 7 News, l’expert en santé KOAT, le Dr Barry Ramo, a déclaré qu’à propos de ces diagnostics de cancer de la prostate, environ 11 000 en meurent. . Il a donné un conseil diététique pour réduire les risques de cancer. « Nous savons que, par exemple, une alimentation saine, de type méditerranéen, semble réduire le risque de développer un cancer de la prostate », a déclaré Ramo. « Mais une nouvelle étude a montré qu’il y avait une réduction d’environ 50 % chez les individus qui suivaient un régime alimentaire sain. » Les hommes étudiés présentant des risques réduits mangeaient plus de fruits et de légumes que ceux qui consommaient moins d’aliments à base de plantes. Ramo a déclaré que la relation est encore plus grande dans les cas de cancer les plus agressifs. L’étude s’est concentrée sur 2 062 hommes et leur régime alimentaire pendant une moyenne de six ans. Les chercheurs qui ont mené l’enquête proviennent respectivement de l’Université de Californie, de l’Université de New York et de deux groupes de recherche de Londres, en Angleterre, et de Durham, en Caroline du Nord. Les chercheurs conseillent aux hommes de manger environ deux portions supplémentaires de légumes et une portion supplémentaire de grains entiers pour aider à réduire les risques, ainsi que des portions normales de fruits. Restez informé des dernières nouvelles en matière de santé avec l’application KOAT. Vous pouvez le télécharger ici.

