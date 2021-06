Comment l’algorithme d’IA prédit les infections virales chez les patients en utilisant les données d’expression génique

Une équipe de chercheurs a utilisé un algorithme d’intelligence artificielle (IA) pour passer au crible des téraoctets de données d’expression génique afin de rechercher des schémas communs chez les patients atteints d’infections virales pandémiques passées, notamment le SRAS, le MERS et la grippe porcine. Les chercheurs, dont Pradipta Ghosh de l’Université de Californie à San Diego, ont indiqué deux signatures révélatrices. L’un, un ensemble de 166 gènes, révèle comment le système immunitaire humain réagit aux infections virales. Le deuxième ensemble de 20 gènes de signature prédit la gravité de la maladie d’un patient. Par exemple, la nécessité d’une hospitalisation ou d’utiliser un ventilateur mécanique. L’utilité de l’algorithme a été validée à l’aide de tissus pulmonaires prélevés lors d’autopsies de patients décédés atteints de Covid-19 et de modèles animaux de l’infection.

« Ces signatures associées à une pandémie virale nous indiquent comment le système immunitaire d’une personne réagit à une infection virale et à quel point elle peut devenir grave, et cela nous donne une carte pour cette pandémie et les futures », a déclaré Ghosh.

Lors d’une infection virale, le système immunitaire libère de petites protéines appelées cytokines dans le sang. Ces protéines guident les cellules immunitaires vers le site de l’infection pour aider à se débarrasser de l’infection.

Parfois, cependant, le corps libère trop de cytokines, créant un système immunitaire incontrôlable qui attaque ses tissus sains, indique l’étude publiée dans la revue biomedicine.

On pense que cet incident, connu sous le nom de tempête de cytokines, est l’une des raisons pour lesquelles certains patients infectés par un virus, y compris certains atteints de la grippe commune, succombent à l’infection alors que d’autres ne le font pas.

Les données utilisées pour tester et entraîner l’algorithme provenaient de sources accessibles au public de données d’expression génique des patients – tout l’ARN transcrit à partir des gènes des patients et détecté dans des échantillons de tissus ou de sang.

Chaque fois qu’un nouvel ensemble de données de patients atteints de Covid-19 est devenu disponible, l’équipe l’a testé dans son modèle. Ils ont vu les mêmes modèles d’expression génique de signature à chaque fois.

En examinant la source et la fonction de ces gènes dans le premier ensemble de gènes de signature, l’étude a également révélé la source des tempêtes de cytokines – les cellules tapissant les voies respiratoires pulmonaires et les globules blancs appelés macrophages et lymphocytes T.

De plus, les résultats ont mis en lumière les conséquences de la tempête – les dommages causés aux mêmes cellules des voies respiratoires pulmonaires et aux cellules tueuses naturelles, une cellule immunitaire spécialisée qui tue les cellules infectées par le virus.

Les chercheurs pensent que ces informations pourraient également aider à orienter les approches de traitement pour les patients confrontés à une tempête de cytokines en fournissant des cibles cellulaires et des repères pour mesurer l’amélioration.

Pour tester leur théorie, l’équipe a prétraité les rongeurs avec soit une version précurseur du Molnupiravir, un médicament actuellement testé dans des essais cliniques pour le traitement des patients Covid-19, soit des anticorps neutralisant le SRAS-CoV-2.

Après exposition au SRAS-CoV-2, les cellules pulmonaires des rongeurs traités par le contrôle ont montré les signatures d’expression de 166 et 20 gènes associées à la pandémie. Les rongeurs traités ne l’ont pas fait, ce qui suggère que les traitements étaient efficaces pour atténuer la tempête de cytokines.

