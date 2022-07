Comment l’alcool devient has-been pour la génération Z

La consommation d’alcool chez les 16-25 ans est en baisse. La génération Z découvre les avantages de la sobriété beaucoup plus tôt que les générations précédentes, et elle aime ça. La consommation d’alcool est-elle donc dépassée ? Pendant des années, la consommation d’alcool chez les jeunes a été considérée comme excessive. Mais le passage à l’âge adulte de la génération Z semble inaugurer une ère de sobriété chez les jeunes. Bien qu’ils adoptent de plus en plus des modes de vie discrets – même au point de devenir des casaniers solitaires – ils seraient également moins susceptibles de boire de l’alcool.

Plusieurs études se sont penchées sur le sujet. En Grande-Bretagne, l’association Drinkaware fait état d’une baisse générale de la consommation d’alcool, non pas chez les plus de 30 ans, mais chez les 16-24 ans. Selon l’étude, rapportée par The Guardian, 26% d’entre eux ne boivent pas du tout d’alcool. Et la baisse s’est accentuée ces dernières années. Dès 2018, un rapport de Berenberg Research montrait que l’intérêt des jeunes pour la bière était en forte baisse. Ils boivent également 20 % de moins que les Millennials à leur âge. La génération Z est la première génération à préférer les spiritueux comme le gin ou la vodka à la bière. La génération Z consomme globalement moins d’alcool que les générations précédentes, expliquaient alors les auteurs du rapport.

Il y a plusieurs explications à ce phénomène. Premièrement, les jeunes boivent moins d’alcool que leurs aînés pour des raisons de santé. Mais Barbara Ellen, la journaliste qui a écrit l’histoire susmentionnée du Guardian, suggère également d’autres raisons. Les jeunes de la génération Z “sont plus intelligents, plus matures, moins réprimés que les générations précédentes”, dit-elle. De même, les Gen Zers n’ont pas besoin d’alcool pour s’amuser et s’amuser. La journaliste se demande également si la sécurité des femmes fait partie du tableau, les « femmes sobres se sentant un peu plus en sécurité, moins vulnérables aux prédateurs ».

Les verrouillages de Covid-19 sont également un facteur majeur dans le changement de comportement de la génération Z, qui est plus habituée à vivre seule et à ne pas sortir. Lorsque les bars et les boîtes de nuit ont rouvert, certains jeunes ont été rapidement pris d’anxiété sociale, se sentant opprimés par le monde. En sortant moins, les occasions de boire de l’alcool sont également réduites. De plus, les jeunes ont moins d’argent à dépenser en alcool que leurs aînés, ce qui freine leurs sorties.

Les membres de la génération Z semblent consommer de l’alcool de manière plus raisonnable que leurs aînés et préfèrent également un alcool de meilleure qualité. Cependant, les jeunes se tournent de plus en plus vers les drogues, notamment le cannabis qui devient de plus en plus accessible du fait de sa légalisation dans plusieurs pays. Selon une enquête Technomic, partagée par Restaurantbusinessonline, dans les États américains où le cannabis récréatif est légal, 65 % des membres de la génération Z fument de la marijuana et 51 % consomment des boissons infusées au cannabis.

