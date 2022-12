Comment l’alcool affecte-t-il votre santé mentale?

Une poussée d’anxiété un dimanche de gueule de bois peut être votre indice pour limiter la consommation d’alcool, selon la recherche.

Bien que la consommation d’alcool soit profondément ancrée dans les milieux sociaux, en particulier en cette période festive de l’année, méfiez-vous de ce que vous ressentez après la fête, car il s’avère que des sentiments accrus d’anxiété et de dépression sont des symptômes de la consommation d’alcool.

“Si vous vous engagez dans quelque chose comme une forte consommation d’alcool épisodique, qui se produit assez fréquemment, pendant les vacances, cela va vraiment affecter votre niveau d’anxiété et votre humeur en général”, a déclaré Kevin Shield, scientifique au Center for Addiction and Mental Health’s (CAMH) Institute for Mental Health Policy Research.

Les données suggèrent que jusqu’à 64% des personnes aux prises avec une maladie mentale ont estimé que leur état s’était aggravé pendant les vacances.

Si vous êtes quelqu’un qui ressent régulièrement les effets de la « gueule de bois », c’est-à-dire lorsque vous vous sentez anxieux le lendemain de la consommation d’alcool – une combinaison de « gueule de bois » et « d’anxiété », vous pourriez envisager de réduire votre consommation en décembre.



COMPRENDRE LE “BUZZ” DE LA BOISSON

Une gueule de bois, qui commence lorsque votre taux d’alcoolémie approche de zéro et provoque une combinaison de symptômes mentaux et physiques, est souvent la terrible descente après une nuit de forte consommation d’alcool. Mais qu’arrive-t-il à votre cerveau ?

Cette sensation de détente que vous ressentez en buvant est le résultat de la stimulation de quelque chose appelé acide gamma-aminobutyrique (GABA), qui est le récepteur «relaxant» d’un neurotransmetteur dans votre cerveau.

Ce récepteur calme le système nerveux et ralentit l’activité cérébrale, et plus vous buvez, plus le GABA pompe à travers le corps.

Pendant ce temps, l’alcool augmente également ces neurotransmetteurs «heureux», la dopamine et la sérotonine, faisant disparaître les facteurs de stress de la vie quotidienne et agissant comme un stimulant temporaire de l’humeur.

La descente commence lorsque l’alcool se dégage de votre corps, ce qui entraîne une chute spectaculaire des niveaux de dopamine et de GABA – signalant une augmentation des pensées anxieuses écrasantes et des sentiments dépressifs alors que votre système tente de se rééquilibrer.



CONSOMMATION CONSCIENTE

Selon l’Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme, l’abus d’alcool provoque des lésions cérébrales plus rapidement chez les femmes que chez les hommes, en raison de divers facteurs tels que les mesures du poids corporel et la concentration d’alcool dans le sang.

Bien que tout le monde soit différent, le Canada fournit des lignes directrices sur la consommation d’alcool à faible risque indiquant combien de verres peuvent être consommés en toute sécurité pour les hommes et les femmes.

Il est conseillé aux femmes de limiter leur consommation d’alcool à un maximum de deux verres standard par jour (17,05 millilitres ou 13,45 grammes d’alcool pur), 10 verres par semaine et trois verres lors d’occasions spéciales.

Pendant ce temps, il est conseillé aux hommes de ne pas consommer plus de trois verres par jour, 15 verres par semaine et quatre lors d’occasions spéciales.

Mais si vous êtes déjà aux prises avec de l’anxiété, de la dépression ou d’autres problèmes de santé mentale, vous êtes peut-être plus à risque de « hangxiety » ou d’autres effets sur la santé mentale de l’alcool que d’autres.

« L’anxiété et la dépression poussent les gens à boire. Il est donc très important aux deux extrémités, premièrement, que l’alcool soit un facteur de risque d’anxiété et de dépression, et deuxièmement, l’anxiété et la dépression (sont) également un facteur de risque de consommation d’alcool. Il y a donc ce cycle de rétroaction », explique Shield.



NAVIGATION BOIRE EN VACANCES

La pression sociale à boire peut être exacerbée à mesure que de nouvelles occasions de célébrer se présentent ce mois-ci, mais il existe plusieurs façons d’être conscient de la façon dont notre consommation d’alcool affecte notre santé mentale, selon Shield.

Si vous pouvez arrêter la dinde froide, c’est très bien, mais l’approche moderne pour réduire la consommation d’alcool consiste à se concentrer sur la limitation des boissons plutôt que sur l’abstinence totale, déclare Shield.

« Ce n’est pas un tout ou rien. Si vous pouvez vous abstenir lorsque vous avez des problèmes d’anxiété et de dépression, ce serait formidable, mais boire moins vous aidera également.

Vous pouvez également créer un « journal des boissons » pour suivre votre nombre de boissons et comment vous vous sentez.

« Le suivi du nombre de jours où vous buvez et de la quantité que vous buvez chaque jour peut vraiment vous aider à comprendre votre consommation d’alcool. Vous avez tendance à oublier des choses (lorsque vous buvez), donc les journaux de boissons vous aident vraiment à mettre en perspective la quantité que vous buvez et si vous voulez ou non boire plus pour cette semaine.

Pour ceux qui organisent des soirées sociales, il est toujours utile de proposer des alternatives non alcoolisées, tout en étant conscient de ne pas forcer les gens à boire – certaines personnes peuvent avoir un trouble lié à la consommation d’alcool ou des antécédents familiaux d’abus d’alcool, alors ne demandez pas aux gens pourquoi ils ne boivent pas, dit Shield.

Consommer un verre d’eau pour chaque boisson alcoolisée est un moyen stratégique d’atténuer les effets, mais si vous souffrez d’un trouble lié à la consommation d’alcool et que vous ne parvenez pas à contrôler votre consommation d’alcool, il peut être préférable d’éviter complètement ces paramètres sociaux pour limiter exposition.

“Il est important non seulement de limiter votre consommation d’alcool, mais de savoir quels sont les risques et à quoi la limiter”, explique Shield.