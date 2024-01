Comment l’alcool affecte-t-il votre santé intestinale ?

UN une poignée de étudespar exemple, ont découvert que les personnes atteintes trouble lié à la consommation d’alcool (l’incapacité de contrôler ou d’arrêter la consommation problématique) ont souvent un déséquilibre entre les « bonnes » et les « mauvaises » bactéries dans leurs intestins. C’est ce qu’on appelle la dysbiose, et elle est généralement associée à une inflammation et à une maladie plus importantes qu’à un microbiome plus sain, a déclaré le Dr Hsu.

Les gros buveurs atteints de dysbiose peuvent également avoir des muqueuses intestinales « plus fuyantes » ou plus perméables, a déclaré le Dr Leggio. Une muqueuse intestinale saine agit comme une barrière entre l’intérieur de l’intestin – rempli de microbes, de nourriture et de toxines potentiellement nocives – et le reste du corps, a-t-il déclaré.

Lorsque la muqueuse intestinale se décompose, les bactéries et les toxines peuvent s’échapper dans la circulation sanguine et se diriger vers le foie, a ajouté le Dr Hsu, où elles peuvent provoquer une inflammation et des dommages au foie.

Recherche préliminaire suggère qu’un intestin en mauvaise santé pourrait même contribuer aux envies d’alcool, a déclaré le Dr Jasmohan Bajaj, hépatologue à la Virginia Commonwealth University et au Richmond VA Medical Center.

Dans un Etude 2023, par exemple, les chercheurs ont examiné les microbiomes de 71 personnes âgées de 18 à 25 ans qui ne souffraient pas de troubles liés à la consommation d’alcool. Ceux qui ont déclaré des beuveries plus fréquentes (défini comme quatre verres ou plus en deux heures environ pour les femmes, ou cinq verres ou plus pour les hommes) présentaient des modifications du microbiome corrélées à des envies d’alcool plus importantes. Cette étude a également ajouté à Recherche précédente qui a révélé que la consommation excessive d’alcool était associée à des marqueurs sanguins plus élevés d’inflammation.