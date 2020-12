Google Photos déploie une nouvelle mise à jour pour les utilisateurs d’Android qui apporte une fonctionnalité de fond d’écran aléatoire aux téléphones Android. La nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de définir des fonds d’écran aléatoires et rotatifs, qui utilisent les photos enregistrées sur le smartphone d’un utilisateur. La nouvelle fonctionnalité est fournie avec la version 5.22 de Google Photos et la mise à jour sera déployée automatiquement pour tous les utilisateurs.

Les nouveaux fonds d’écran rotatifs sur Google Photos peuvent être activés en accédant aux paramètres de fond d’écran d’un smartphone Android. Les fonds d’écran aléatoires peuvent être activés dans la section des fonds d’écran animés des smartphones Android. Il y aura une option « Memories » que les utilisateurs devront sélectionner afin de permettre à leurs smartphones de commencer à extraire des photos de la section Memories de Google Photos pour les faire défiler en arrière-plan. Avec cette fonctionnalité, Google définira ce qui compte comme une mémoire, en fonction de ses algorithmes d’apprentissage automatique. Cela signifie que les utilisateurs ne seront pas en mesure de décider de ce que toutes les images apparaîtront comme fonds d’écran.

Voici comment ajouter un fond d’écran aléatoire à l’aide de la nouvelle fonctionnalité Google Photos:

Les utilisateurs devront accéder aux paramètres de fond d’écran du smartphone Android, puis sélectionner les fonds d’écran animés. Dans les fonds d’écran animés, il y aura une option appelée «Memories». Une fois qu’un utilisateur sélectionne Memories comme fond d’écran animé, le téléphone commence à extraire des photos de la section Memories de Google Photos.

Google met fin au stockage gratuit et illimité de photos sur Google Photos le 1er juin 2021. La société avait annoncé plus tôt qu’après juin 2021, les utilisateurs seront facturés pour l’utilisation de plus de 15 Go de stockage.