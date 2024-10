Comment l’Air Force envisage de repenser ses efforts de recrutement

Après avoir « sonné la cloche » pour annoncer qu’elle a réussi à atteindre les objectifs de recrutement pour l’exercice 2024, l’entreprise de recrutement de l’Armée de l’Air tourne son attention vers l’avenir avec un effort de restructuration majeur visant à rationaliser la communication et à faciliter le transfert ou le partage des ressources entre équipes.

Le nouveau plan verra également l’Air Force recruter 370 recruteurs supplémentaires.

Depuis le 1er octobre, l’Air Force Recruiting Service entame une fusion avec le Centre Jeanne M. Holm de l’Air University, qui gère le corps de formation des officiers de réserve du service et les programmes de formation des officiers et des adjudants, pour former une seule entité : l’Air Force Accessions Center. .

Le changement était en préparation depuis près d’un an, motivé par le désir de supprimer les silos et de renforcer la cohérence organisationnelle, a déclaré le brigadier. Le général Christopher Amrhein, responsable du recrutement de l’armée de l’air, a déclaré à l’Air Force Times dans une interview exclusive.

« Il y a un processus un peu divisé, où nous, au sein de l’Air Force Recruiting Service, recrutons pour [Officer Training School]mais lorsque vous effectuez le transfert, cela va à une organisation complètement différente », a déclaré Amrhein. « Notre objectif est d’être plus efficaces et plus agiles, et de pouvoir tout avoir sous un seul commandement. »

L’Armée de l’Air atteint ses objectifs de recrutement et envisage une augmentation de 20 % en 2025

Une raison pratique en faveur d’une approche fusionnée est apparue au cours de l’année de recrutement récemment terminée, lorsque le programme de recrutement ROTC de l’armée de l’air a échoué de 127 allocations, a déclaré Amrhein.

En fin de compte, le service a pu convoquer un comité de recrutement d’officiers supplémentaire et compléter les adhésions manquantes au ROTC par un recrutement d’officiers conventionnel, mais le processus a été plus précipité et ponctuel qu’il n’aurait pu l’être, a-t-il déclaré.

« Si nous avions pu le voir plus tôt, nous aurions probablement pu le concevoir différemment », a déclaré Amrhein.

La fusion se déroulera par étapes, la transition complète vers la nouvelle structure devant être achevée d’ici octobre 2025.

Le nouveau Centre d’adhésion de l’Air Force continuera de relever du Air Education and Training Command, qui devrait également être rebaptisé à une date ultérieure sous le nom d’Airman Development Command, selon des responsables.

Cette décision n’entraînera pas une redistribution des troupes dans l’entreprise de recrutement de l’armée de l’air, même si certains réalignements sur place pourraient éventuellement avoir lieu, ont indiqué des responsables. S’il est clair que les responsables du recrutement, y compris Amrhein, sont encore en train de développer leur idée de ce à quoi ressemblera le Centre d’adhésion de l’Armée de l’Air pleinement réalisé, il a indiqué que cela aidera les planificateurs à voir les opportunités et les besoins de recrutement qui auraient pu être manqués dans le passé.

« Nous avons en fait un an pour construire l’organisation globale la plus efficace, la plus efficiente et la plus agile », a déclaré Amrhein. « Nous en avons, je les appellerai des experts en équipe rouge, pour être sûrs de ne pas manquer d’angles morts. Mais ce à quoi nous ressemblerons actuellement n’est probablement pas celui à quoi nous ressemblerons en octobre, et c’est pourquoi nous avons cette année pour vraiment voir où il y a des opportunités, ou s’il y a des lacunes et des coutures, pour les combler en vue de la finale organisationnelle. structure. »

Si l’unité et une plus grande efficacité se traduisent par un plus grand nombre d’adhésions, le changement interviendra à un moment critique. Alors que le L’Air Force a à peine réussi à atteindre son objectif Après avoir recruté 27 100 nouvelles recrues au cours de l’exercice 2024, il fait face à une forte augmentation cette année, avec un objectif de 32 500 recrues. Cela fait également suite au lancement de l’école de formation des adjudants de l’Air Force, au Holm Center de la base aérienne de Maxwell, en Alabama, en juillet.

Les 80 premiers des 370 recruteurs supplémentaires prévus ont suivi une formation en école en août, a indiqué Amrhein. Et même si ce recrutement supplémentaire devrait aider le service à atteindre son objectif de recrutement plus large, Amrhein a reconnu que cela comporte également des défis.

« Il faut faire attention à ne pas sursaturer un bureau de recrutement », a-t-il déclaré.

Les recrues de l’Air Force et de la Space Force porteront des fusils d’entraînement au camp d’entraînement

Pour éviter cela, a-t-il déclaré, l’Air Force crée des « cellules de recrutement agiles » composées chacune de trois recruteurs qui peuvent se rendre temporairement dans des villes ou des régions pour organiser des événements ou développer des pistes.

« Cela nous donne un peu plus de flexibilité, et cette augmentation nous donne une certaine durabilité », a déclaré Amrhein.

Trouver des moyens d’obtenir un meilleur taux de conversion des programmes Air Force ROTC et Junior ROTC pourrait être un grand avantage pour la restructuration, a déclaré Amrhein. Par exemple, il envisage d’explorer la possibilité de rétablir un programme ROTC de deux ans, en plus du programme existant de quatre ans, pour permettre à davantage d’étudiants de s’engager dans une filière de recrutement dans l’Air Force.

« Parfois, les gens sont inspirés, intéressés ou attirés par l’armée ou notre force aérienne et spatiale à différents moments », a-t-il déclaré. « Et disposons-nous d’un système suffisamment agile pour que nous puissions désormais nous associer ou utiliser [Officer Training School] peut-être différemment du programme de quatre ou trois ans qu’est le ROTC aujourd’hui.

Dans un autre exemple de recherche d’efficacité, Amrhein a fait référence à la quarantaine de sous-lieutenants nouvellement nommés – connus sous le nom de « lingots d’or » – qui sont chargés de travailler avec des escadrons de recrutement pour trouver des candidats potentiels pour les programmes ROTC. Dans le cadre de la nouvelle structure, a-t-il déclaré, ces jeunes officiers pourraient être en mesure de servir les objectifs de recrutement de manière plus large, en examinant de manière globale les besoins de l’Armée de l’Air.

En fin de compte, a-t-il déclaré, cette décision devrait permettre à tous les éléments du recrutement de la Force aérienne de travailler de manière plus collaborative vers leurs objectifs communs.

« Je pense que ce que nous allons constater, c’est que lorsque nous commencerons à discuter aux échelons supérieurs avec l’état-major et les commandements, l’intégration se fera plus tôt et plus fréquemment », a déclaré Amrhein. « C’est l’un de mes objectifs, en tant que commandant du centre d’adhésion : susciter la diaphonie et faire en sorte que les autorités soient l’opération la plus efficace sur l’ensemble du spectre, du berceau à la tombe. »