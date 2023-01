Comment l’AIFF peut tenir les promesses faites dans la feuille de route “Vision 2047”

Cela fait un mois depuis la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. Un mois que les équipes asiatiques et arabes ont écrit l’histoire. Et un mois que des millions de fans de football à travers l’Inde se sont demandé : quand l’Inde jouera-t-elle une Coupe du monde ? Eh bien, la qualification pour la Coupe du monde est le produit final d’un processus. Un processus qui comprend une forte culture du football, une structure de football d’élite à partir de la base, un grand nombre de matches et un grand nombre d’entraîneurs et de joueurs hautement qualifiés. Pour l’Inde, malgré l’extension de la portée du jeu et certains points positifs de ces dernières années, il y a beaucoup de travail à faire sur tous les paramètres.

La Fédération indienne de football (AIFF) a lancé à cet égard une nouvelle feuille de route stratégique sur 25 ans, “Vision 2047”, plus tôt ce mois-ci dans l’espoir de révolutionner le jeu dans le pays.

“Faire du football un sport incroyable pour une Inde incroyable en construisant un écosystème qui serait une proposition de valeur non seulement pour l’Inde mais pour le monde”, c’est précisément la vision du plan à long terme 2023-2047.

Assurer 55 matchs pour un joueur dans toutes les compétitions d’ici 2047, une pyramide de ligue à cinq niveaux pour les hommes seniors, une pyramide à quatre niveaux pour les femmes, un bassin d’entraîneurs en expansion considérable, des stades aux normes de la FIFA, la construction d’un centre d’excellence national, atteignant 35 millions d’enfants par 2026 à travers des programmes de football de base, toutes les associations membres (AM) adoptant des pratiques de bonne gouvernance pour former une philosophie nationale du football, le document stratégique fait beaucoup de bruit.

Cependant, le football indien est déjà venu ici. En 2012, l’AIFF avait lancé une feuille de route similaire « Lakshya 2022 ». Ce n’est un secret pour personne que nous avons raté le lakshya. Mais avec un changement de garde, un nouveau président (Kalyan Chaubey) et un nouveau comité exécutif, il y a un regain d’enthousiasme quant à la direction que prendra le football en Inde. Malgré cela, les défis restent largement les anciens ; l’exécution, la cohérence et la coordination entre les associations membres et la fédération.

Renforcement des capacités et soutien des AM

L’administration du football en Inde est complexe avec plusieurs couches. Alors que l’AIFF siège au sommet, les associations d’État et de district sont en grande partie responsables de ce qui se passe à la base. Le document stratégique révèle que 11 sur 36 ne dirigent pas la division supérieure de l’État pour les hommes. La réalité pour les femmes âgées et au niveau des jeunes de tous les sexes est encore plus sombre.

Le plan stratégique place l’adoption de bonnes pratiques de gouvernance par les associations membres et celles-ci accordant une attention particulière au football féminin comme un objectif vital. Cependant, en même temps, ce qui pourrait décider de la réussite des AM avec les autres adjectifs proposés, c’est le renforcement des capacités fourni par la fédération nationale. Il est également important pour l’AIFF de transmettre la vision au dernier membre de la communauté du football et de faire en sorte que toutes les parties prenantes adhèrent à l’idée.

“Le diable est dans les détails. Ils ont plutôt bien réussi avec toute la feuille de route; il est très détaillé et semble très ambitieux. Mais ce qui me frappe, c’est que s’il s’agit de l’équipe nationale ou des compétitions nationales, la responsabilité incombe à l’AIFF, mais lorsqu’il s’agit d’aller au bas de la structure, au niveau de l’État et du district, c’est là qu’il faut plus d’éducation et de coordination. Ce n’est pas impossible, mais le facteur le plus important sera de savoir comment le tout va s’infiltrer jusqu’au fond. Vous devez faire en sorte que toutes les parties prenantes adhèrent à votre idée. Si cela peut être géré, même s’il est ambitieux, les objectifs peuvent être atteints », déclare Henry Menezes, ancien gardien de but indien et ancien vice-président du comité technique de l’AIFF.

Beaucoup de postes administratifs au sein des associations sont des nominations honorifiques, alors qu’il y a d’autres fantassins qui consacrent leur temps et leurs ressources sans rien obtenir en retour. Une sorte de refonte à cet égard, inaugurant une configuration plus professionnelle conduisant à une efficacité, une participation et une responsabilité accrues garantirait des progrès rapides vers les objectifs.

«Avoir une configuration professionnelle non seulement au niveau de la fédération mais aussi au niveau de l’État et du district est très important. Nous devons responsabiliser les associations locales et avoir les bonnes personnes pour faire le travail. Les gens qui travaillent au bas de l’échelle le font par amour du sport. Ce n’est pas vraiment un travail rémunéré, mais si nous pouvons en faire une sorte de configuration professionnelle, cela aidera beaucoup », a déclaré l’ancien PDG du Bengaluru FC, Mandar Tamhane.

« Toutes les parties prenantes concernées doivent travailler ensemble. Du sommet aux associations de taluka, aux clubs, à l’AIFF et aux partenaires marketing FSDL, il doit s’agir d’un effort consolidé de toutes les entités. En fin de compte, le principal objectif de toutes les personnes impliquées est d’aider le jeu à se développer et cela nécessitera donc un effort d’équipe.

Une autre méthode pour augmenter l’efficacité globale du système consiste à donner des objectifs aux associations et à les récompenser ultérieurement pour leur travail de changement. Cependant, la structure actuelle dans laquelle les AM votent pour élire les membres du comité exécutif de l’AIFF peut ne pas permettre à un tel programme incitatif de prospérer.

« Pourquoi ne pas faire porter la responsabilité aux associations ? Demandez-leur de modifier leurs structures de compétition et d’organiser plus de matches. Laissez les associations mettre en œuvre votre plan et créer une saine concurrence. Les associations qui réussissent obtiennent davantage de soutien et de financement », déclare Pradhyum Reddy, entraîneur de football et diffuseur.

Se concentrer sur des états spécifiques

Pour les équipes nationales, la feuille de route fixe un objectif pour l’équipe masculine d’entrer dans le top 10 en Asie et dans le top huit pour l’équipe féminine d’ici 2026. Qualification également pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA (hommes et femmes) au mérite dans les quatre prochaines années . Il promet également un minimum de 35 matches pour les jeunes hommes et 14 pour les jeunes femmes d’ici 2027. Sans aucun doute, ces objectifs semblent très ambitieux par rapport au scénario actuel.

Il existe cependant une méthode pour réaliser de gros gains à court terme. Et c’est pour mettre davantage l’accent sur les bonnes associations dans les premières années tout en jetant les bases pour d’autres MA.

«Vous comptez sur vos membres pour voter, donc vous voulez évidemment garder tout le monde heureux, mais la réalité est que vous devriez investir pour concentrer votre attention sur les domaines où de véritables progrès sont en cours. Le Mizoram a amélioré sa structure bien qu’il n’ait pas reçu d’argent, ils produisent beaucoup de joueurs. Manipur fait de même. Pourquoi ne pas vous concentrer sur les opportunités d’investissement dans ces États », suggère Reddy. « Mettez vos ressources dans des domaines où vous pouvez obtenir un rendement à court terme. Dans les zones où il ne se passe rien, essayons de planter des graines. Vous ne pouvez pas avoir une sorte de solution unique pour tous »

Inquiétude financière

Alors qu’une approche holistique serait nécessaire pour atteindre les objectifs, le rôle le plus important serait celui des finances. Tout effort exigerait des dépenses considérables de la part de la fédération et des associations. Actuellement, l’AIFF génère un revenu de Rs 80 crore avec des partenaires marketing Football Sports Development Limited (FSDL) étant le plus gros contributeur en plus de diverses subventions.

Pour générer les revenus nécessaires et créer une durabilité sur le plan financier, l’AIFF créera une entreprise interne et une verticale de marketing pour renforcer sa marque et ensuite tirer parti de sa puissance. Aussi, pour améliorer l’engagement, augmenter le suivi du sport et apporter plus d’argent dans le système.

La fédération devrait chercher à lancer de nouvelles compétitions et à relancer d’anciens tournois afin de générer plus de revenus, ce que la feuille de route souligne également.

« Il y a de l’argent dans le système, il n’est tout simplement pas canalisé correctement maintenant. Les parents des métropoles dépensent des milliers de dollars par semaine pour que leurs enfants suivent une formation de football. Mais il n’y a pas de place pour eux pour jouer. Soyez l’animateur, organisez les matchs. Laissez les équipes et les joueurs s’inscrire, vous pouvez assurer des matchs et générer des revenus. Les clubs ISL et I-League dépensent également des millions de dollars chaque saison. C’est juste que l’argent ne coule pas », ajoute Reddy.

À terme, pour que l’AIFF atteigne son objectif ambitieux d’augmenter les revenus de l’AIFF de 500 % d’ici 2026, les associations membres devront être habilitées de cette manière afin qu’elles puissent créer des marques, les commercialiser et attirer des sponsors.

“Lorsqu’il s’agit de générer des revenus, le mantra devrait être d’apprendre à un homme à pêcher au lieu de lui donner un poisson”, déclare Menezes.

Important de respecter les plans

Et même si tout rentre dans l’ordre, les objectifs ne peuvent être atteints sans acharnement et cohérence. Aussi cliché que cela puisse paraître, il n’y a pas de raccourci vers le succès. Finalement, un président de l’AIFF ne peut avoir qu’un maximum de trois mandats de quatre ans. Les membres du bureau vont et viennent, mais le succès de la feuille de route dépendra de la façon dont elle s’intègre intrinsèquement dans les pratiques de la fédération et de la cohérence avec laquelle l’organisation s’en tient à son plan à long terme.

“Les pays asiatiques qui se portent bien au plus haut niveau, ils ont une vision depuis longtemps et travaillent à sa réalisation. Le changement ne peut pas se produire du jour au lendemain. Nous devons nous en tenir à la voie qui a été définie plutôt que d’avoir un autre changement d’idées et de gestion quatre à cinq ans plus tard. Ce sera le défi de maintenir la cohérence », ajoute Mandar.

