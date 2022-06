Comment l’aider à se préparer

Vous pouvez commencer par les bases : expliquez que leurs premières règles seront probablement légères et qu’elles pourraient ne pas être régulières au début. Le sang peut être rouge, brun ou même noirâtre, et ils doivent changer de tampon toutes les 4 à 6 heures.

Affronter les préoccupations. Votre fille se demande probablement à quoi ressembleront ses règles, combien de temps elles dureront et comment elle peut prendre soin d’elle chaque mois. Faites-lui savoir que poser des questions est OK, dit la pédiatre Cara Natterson, MD.

Si votre fille approche de ses premières règles, comment pouvez-vous l’aider à être prête sans l’embarrasser – et vous-même ? Faites un plan d’action pour que vous soyez tous les deux prêts.

Beaucoup de femmes se souviennent probablement quand et où elles ont eu leurs premières règles. Beaucoup d’entre nous souhaiteraient probablement aussi avoir été un peu mieux préparés.

Fabriquez un kit menstruel. Beaucoup de filles craignent d’avoir leurs premières règles à l’école ou lorsqu’elles ne sont pas à la maison. Pour aider votre fille à se sentir prête, achetez une petite pochette à fermeture éclair et stockez-la avec quelques serviettes hygiéniques pour adolescents et une paire de sous-vêtements propres, dit Natterson. Dites à votre fille de garder la pochette avec elle en tout temps et gardez-en une avec vous aussi, au cas où.

Son kit peut également être un moyen de faire face à une autre des plus grandes peurs menstruelles : une fuite. “Dites-lui que si ses sous-vêtements sont souillés, elle peut simplement les envelopper dans du papier toilette et les jeter dans la petite poubelle de la salle de bain” et utiliser la paire propre dans son kit, dit Natterson.

Parlez des tampons. Bien qu’il n’y ait aucune raison physique pour que la plupart des adolescentes ne puissent pas utiliser de tampons dès leurs premières règles, Natterson pense qu’il est préférable pour elles d’attendre quelques mois. “Les tampons sont généralement à des lieues au-delà de leur développement émotionnel à ce stade”, dit-elle. Si votre fille est très active, elle peut insister pour les essayer. Dans ce cas, examinez avec eux un schéma d’anatomie féminine (soit dans un livre, soit sur la notice dans la boîte de tampons) afin qu’ils sachent comment en mettre un.