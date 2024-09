Comment l’aide auditive et le test auditif d’Apple fonctionneront sur les AirPods Pro

Le AirPods Pro de deuxième génération disposent depuis un certain temps déjà de fonctionnalités de santé auditive. Cependant, ces outils sont étendus dans iOS 18 avec Test auditif, prothèse auditive et protection auditive qui sera bientôt disponible sur les écouteurs. L’approche en trois volets d’Apple en matière de santé auditive couvre désormais la sensibilisation, l’assistance et la prévention, mais tout commence par le test auditif « cliniquement validé » que vous pouvez effectuer vous-même.

Apple a créé sa version du test auditif que nous avons tous probablement passé étant enfants. Celui où vous vous asseyez dans une cabine et levez la main lorsque vous entendez un son. L’entreprise propose une alternative à la cabine, au matériel encombrant et au voyage chez le médecin avec les AirPods Pro et l’iPhone. Dans n’importe quel environnement calme, les écouteurs et le téléphone peuvent désormais proposer un test similaire à celui que vous obtiendriez dans un cabinet médical. Voici comment cela fonctionne.

Depuis le menu Paramètres de votre iPhone, accédez aux paramètres des AirPods Pro pour accéder à la section Santé auditive. Tout d’abord, le logiciel vérifie que l’ajustement de vos AirPods offre une bonne étanchéité pour le test et que votre emplacement est suffisamment calme pour que la technologie offre des résultats fiables. Une fois le test auditif lancé, la suppression active du bruit (ANC) sera activée et vous toucherez l’écran de votre iPhone lorsque vous entendrez des tonalités sur les côtés gauche et droit. Apple a utilisé 150 000 audiogrammes réels et des millions de simulations pour développer un test rapide et facile. Mais plus important encore, affirme l’entreprise, elle en a créé un qui est précis.

Une fois le test terminé, vous obtiendrez des résultats immédiats sur votre téléphone, vous indiquant le niveau de perte auditive (le cas échéant) dans chaque oreille. Si vous avez une perte auditive minime mais que vous pourriez peut-être bénéficier d’une aide dans certaines fréquences, le logiciel vous recommandera quelques ajustements dans les paramètres Media Assist pour le divertissement audio et les appels. Si vous avez une perte auditive légère à modérée, Hearing Test peut vous suggérer d’utiliser la fonction d’aide auditive AirPods Pro pour améliorer votre vie quotidienne.

Les AirPods Pro pourront bientôt vous indiquer si vous souffrez d’un certain degré de perte auditive. (Pomme)

J’ai eu une brève présentation du test auditif suivant l’événement iPhone 16et cela semble être aussi rapide et facile que le décrit Apple. Pour être clair, je n’ai pas réellement effectué un test réel, juste une version simulée avec de faux résultats, mais chaque étape du processus a été prise en compte dans ma session abrégée. Au total, vous devriez être en mesure de terminer le test auditif en environ cinq minutes.

Les résultats du test auditif seront stockés dans l’application Santé, ce qui vous permettra de voir les changements au fil du temps. Vous pouvez repasser le test aussi souvent que vous le souhaitez, avec accès aux articles sur la santé auditive et la possibilité de télécharger les résultats d’un simple clic. Je dois également noter que l’appareil auditif est conçu pour les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée. Si le test auditif détermine que vous souffrez d’une perte auditive sévère, le logiciel vous recommandera de consulter un audiologiste pour obtenir des conseils supplémentaires.

Hearing Aid est une solution logicielle qui amplifie certaines fréquences afin que certains sons soient améliorés sur les AirPods Pro. Il s’agit d’une première en son genre soumise à la FDA et d’un outil qui vous permet de personnaliser l’amplification, l’équilibre et la tonalité à tout moment dans les paramètres. Cette fonctionnalité devrait aider les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée à mieux entendre les conversations et les sons environnementaux, mais aussi à améliorer ce qu’elles entendent dans la musique, les vidéos et les appels.

L’aide auditive et le test auditif devraient être disponibles cet automne, sous réserve de l’approbation de la FDA, dans le cadre d’un Mise à jour iOS 18.

