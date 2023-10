Comment l’agent sportif Rich Paul réécrit le manuel de jeu | 60 minutes

Rich Paul est devenu l’un des principaux agents du sport professionnel. Il compte LeBron James comme ami proche et client. L’agence qu’il a fondée – Klutch Sports Group – a conclu des contrats d’une valeur de près de 900 millions de dollars l’été dernier pour ses seuls clients NBA. Paul a perfectionné son instinct de négociateur lorsqu’il était enfant, naviguant dans ce qu’il appelait les rues hostiles de son quartier de Cleveland. Aujourd’hui, à 42 ans, il réécrit les règles de la représentation des athlètes professionnels. Rich Paul nous a dit qu’il avait eu de la chance, et lorsque vous entendrez son histoire, nous pensons que vous comprendrez pourquoi.

Bill Whitaker : Alors, aviez-vous l’habitude de venir aux matchs quand vous étiez plus jeune ?

Rich Paul : J’y suis allé une fois où je devais m’asseoir tout en haut, et on ne pouvait vraiment pas–on ne pouvait pas voir la personne.

Bill Whitaker : Et maintenant…

Rich Paul : Maintenant c’est, maintenant–

Bill Whitaker : – tu es assis par terre.

Nous avons rejoint Rich Paul sur le terrain lors d’un match des Cleveland Cavaliers la saison dernière. Il semblait connaître tout le monde…

Rich Paul : Quoi de neuf, chien ? Ce qui est bon?

Et il semblait que tout le monde voulait le connaître.

Fan : Merci beaucoup, j’apprécie, hé, tu es mon frère idole.

Rich Paul : Merci mon frère. Je l’apprécie.

L’année dernière, Paul a obtenu un contrat de 200 millions de dollars pour la star de Cleveland, Darius Garland, le plus riche de l’histoire de la franchise. Garland est l’un des près de 200 athlètes figurant sur la liste de Paul.

Bill Whitaker : Quels sont les grands noms que nous reconnaîtrions tous ?

Rich Paul : Quel sport veux-tu ? Je veux dire, nous venons d’avoir Jalen Hurts et– et– et DeVonta Smith qui jouent au Super Bowl pour les Eagles de Philadelphie. Et puis vous avez les Anthony Davis et les Draymond Greens et évidemment LeBron.

Bill Whitaker : Connaissez-vous la valeur totale des contrats que vous avez négociés ?

Rich Paul : Je dirais que c’est près de 3 milliards de dollars, je pense ?

Cela représente plus de 4 milliards de dollars, mais il est difficile de suivre quand on est toujours en déplacement.

Rich Paul : Showtime bébé !

Avant le repêchage de la NBA à New York, nous l’avons vu travailler au téléphone…

Rich Paul : Tu sais, c’est le jour du repêchage, mec. Tout peut arriver.

Travaillez la pièce…

Rich Paul : Hé, Coach Self.

Bill Self : Comment vas-tu, mec ?

Rich Paul : Comment vas-tu, mec ? Ça va-

Coach : C’est bon de vous voir.

Et travaillez les angles pour faire progresser des clients comme le centre Duke Derek Lively II vers le haut du tableau de repêchage.

Rich Paul : Tu es prêt ?

Derek Lively : Oui, monsieur.

À l’université, Lively était connu pour sa défense. Mais Paul l’a fait travailler sur son tir à trois points et, avant le repêchage, a invité les équipes à voir. Lively s’est hissé au 12e choix, environ 10 places de plus que prévu initialement. Cela n’en a peut-être pas l’air, mais Rich Paul est une figure imposante de la NBA.

Rich Paul : J’ai toujours été le plus petit gars de la salle, prêt à prendre le plus gros coup.

Certaines de ses plus grandes réussites ont été pour son plus gros client, LeBron James. Paul a négocié ses sauts de Miami, à Cleveland, à Los Angeles, des accords qui ont rapporté à James 400 millions de dollars et lui ont permis de remporter deux de ses quatre championnats. Il nous a dit qu’il travaillait pour donner un effet de levier aux joueurs.

Bill Whitaker : Certaines personnes disent que vous détruisez la loyauté des joueurs envers les équipes et les fans ?

Rich Paul : La loyauté des joueurs envers quoi ? Si je pouvais être échangé au milieu de la nuit vers une autre équipe, ce que je devrais faire, c’est m’informer sur le fait que si cela ne se passe pas comme je pensais que cela était censé se passer, je peux changer de groupe, n’est-ce pas ? Nous ne sommes pas confinés.

Bill Whitaker : Ayez des options.

Rich Paul : J’ai op-. Quel est le sens d’avoir de l’argent sans options ?

C’est apparemment ce que ressentait la superstar Anthony Davis en 2018. Le centre de la Nouvelle-Orléans avait un contrat de 127 millions de dollars mais en avait assez de perdre. Il a donc licencié son agent et embauché Rich Paul. Paul a bafoué les règles de la NBA en exigeant publiquement un échange, ce qui a suscité la colère des fans et une amende de 50 000 $ pour Davis. Le drame a valu à Paul la couverture de « Sports Illustrated », qui l’a qualifié de « personnage le plus polarisant de la NBA ».

Rich Paul : Quand c’était quelqu’un qui ne me ressemblait pas, c’était du génie, c’était pour ça que tu as un agent puissant mais quand c’est moi, je détruis la ligue ? Je veux dire, ces choses sont absurdes.

Il a obtenu à Davis ce qu’il voulait : une bague de championnat et un contrat d’une valeur désormais de 270 millions de dollars.

Rich Paul : Il y a un dicton qui dit : « Si vous n’avez pas de haineux, vous ne poppinez pas. » (des rires)

Bill Whitaker : Alors vous devez être en train d’éclater ?

Rich Paul : Je pense que je saute un peu, tu sais ?

Il était très présent lors de sa soirée annuelle All-Star Game l’hiver dernier à Salt Lake City.

Rich Paul : Quoi de neuf, chien ?

Nous sommes arrivés et avons vu des géants de la cour se mêler aux rappeurs, aux propriétaires d’équipes et aux titans de l’industrie autour de cocktails et de canapés. Rich Paul disposait d’une multitude d’options commerciales, dont une proposée par le président de Gatorade.

Mike Del Pozzo : Je veux être votre premier appel.

Riche Paul : Terminé

Pendant que nous discutions avec lui…

Rich Paul : Jour Jour !

Le Golden State Warrior Draymond Green est intervenu. Le quadruple champion de la NBA a fait appel à deux autres agents avant de signer avec Rich Paul, qui lui a décroché un contrat de 100 millions de dollars au cours de l’été.

Draymond Green : Alors, vous vous retrouvez comme un jeune homme noir qui a gagné plus d’argent que vous ne pouvez l’imaginer, mais vous ne savez pas comment vivre avec, vous ne savez pas quoi en faire.

Bill Whitaker : Et que fait-il ?

Draymond Green : La plupart des agents traitent les athlètes comme si ceux-ci travaillaient pour eux. Mais il existe un business de plusieurs milliards de dollars qui tourne autour de la plupart des athlètes et qu’ils ne comprennent pas. Mais ils n’ont pas de Rich Paul pour leur enseigner. Et c’est ce qui est spécial chez lui.

Le voyage improbable de Paul – sujet de ses nouveaux mémoires publiés cette semaine – a commencé dans l’est de Cleveland au début des années 1980, juste au moment où le crack faisait son apparition dans les rues. Vers l’âge de quatre ans, il a appris que sa mère Minerva était accro au crack. Son père, « Big Rich », a reconnu l’intelligence de son fils et l’a gardé proche, même s’ils vivaient séparés. Il était propriétaire du dépanneur du quartier.

Bill Whitaker : Alors le magasin de votre père était juste ici ?

Riche Paul : Ouais. Et c’était… c’était mon monde.

Ce coin désormais vide était un foyer d’activités – légales et illégales.

Rich Paul : Il y a eu une fusillade ici même, dans ce coin.

Big Rich a appris à son fils à toujours avoir deux longueurs d’avance. Il a rassemblé l’argent nécessaire pour l’envoyer dans un lycée catholique éloigné du quartier. Pourtant, il était impossible d’éviter les rues.

Rich Paul : Vous ne savez pas dans quoi vous vous trouvez.

Bill Whitaker : C’est votre… c’est votre norme ?

Rich Paul : C’est ma norme. Des sardines en boîte, c’était la version actuelle du tartare de thon sur le toit du Waldorf, vous savez ? (rires) Mais c’était mon éducation. C’était mon Harvard, mon Michigan, mon Morehouse, et les mêmes choses que j’ai apprises dans ce coin, je les apporte à la salle de réunion parce que la seule chose que cela vous enseigne et que je ne pense pas que vous puissiez apprendre de ces institutions, ce sont les gens. , personnages. Et dans ces rues, il n’y a pas de meilleure façon d’apprendre le caractère car ils viennent avec tout.

Son père lui a appris une autre compétence – un moyen de gagner de l’argent si tout le reste échoue – avec une paire de dés. Paul et son meilleur ami Edward Givens étaient des habitués d’un casino en plein air du parc.

Edward Givens : Cinquante personnes se pressaient autour de ce petit espace. Et l’énergie était élevée. C’était, c’était une arène.

Et Rich Paul était un naturel.

Bill Whitaker : Et combien gagneriez-vous ?

Rich Paul : Je veux dire, une journée lente coûtait 1 000 $.

Bill Whitaker : Et une journée pas lente ?

Rich Paul : Ah, vous savez, 4 ou 5 $.

Bill Whitaker : 4 000 $ ou 5 000 $.

Riche Paul : Ouais.

Edward Givens : Facile.

Rich Paul : Facile.

Bill Whitaker : Quand vous aviez 14, 15, 16 ans ?

Riche Paul : Oh, ouais.

Bill Whitaker : Qu’avez-vous appris de cette expérience ?

Rich Paul : Vous gagnez ici une résilience. Nous avons gagné la plupart du temps. Mais il a aussi fallu apprendre à perdre.

Il a subi sa plus grande perte à l’âge de 19 ans. Son père est décédé d’un cancer et Paul s’est lancé dans la rue en vendant de la marijuana et du crack.

Facture…