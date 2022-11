Comment l’agenda vert est utilisé pour escroquer les naïfs – RT World News

L’écoblanchiment est devenu courant, les gouvernements et les entreprises en profitant sans prendre de véritables mesures pour protéger le climat

Selon un nouveau rapport des Nations Unies publié cette semaine lors de la conférence sur le changement climatique COP27, les banques et les entreprises qui promettent des émissions « nettes nulles » font voyager le public. “Nous devons avoir une tolérance zéro pour le greenwashing net zéro”, Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré, en référence au concept de signalisation vertueuse d’un programme vert à des fins de marketing en tant que stratégie pour gagner plus d’affaires, tout en échouant à étayer les affirmations dans la pratique.

Oh, donc les compagnies aériennes qui vous demandent si vous voulez donner librement de l’argent supplémentaire lors de l’achat d’un billet d’avion pour compenser l’empreinte carbone de votre vol ne font techniquement pas grand-chose au-delà de faire en sorte que les insupportablement moralisateurs se sentent bien dans leur peau ? Ou que les énergéticiens utilisant les énergies renouvelables comme habillage de vitrine continuent néanmoins à investir dans les énergies fossiles ? Vous ne dites pas ! Au cas où les idéalistes ne l’auraient pas remarqué, il y a actuellement une pénurie d’énergie en Occident en raison des sanctions occidentales sur le carburant en provenance de Russie – et les énergies renouvelables ne sont pas du tout prêtes à être remplacées aux heures de grande écoute.

Les Allemands se tournent plutôt vers le charbon et le bois de chauffage, tandis que la France se démène pour monter en puissance nucléaire. L’UE a même fait marche arrière au début de l’année en étiquetant le gaz et le nucléaire « verts », ce qui permet désormais à ses dirigeants de courir vers les pays parias des combustibles fossiles pour demander l’énergie dont ils ont désespérément besoin.















Autant le faire, cependant, pour tout le bien que fait cette mascarade coûteuse et prétentieuse. L’ONU affirme que plus de financement, à hauteur de 340 milliards de dollars par an d’ici 2030, est la clé. Rien de moins est apparemment futile. La notion d’un financement massif étant nécessaire pour empêcher la température de la Terre d’augmenter de 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels est difficile à vendre, en particulier en l’absence de toute explication logique de la manière dont l’argent serait utilisé de manière crédible pour ajuster de manière réaliste le thermostat, donc les responsables semblent maintenant essayer un nouvel argumentaire de vente. « Le monde doit intensifier et protéger les personnes et les communautés contre les risques immédiats et toujours croissants de l’urgence climatique. On n’a pas de temps à perdre,” Guterres a déclaré, l’ONU citant des choses comme les inondations au Pakistan et plusieurs années sécheresses comme justification du financement.

Le greenwashing n’est qu’un autre moyen d’arnaquer les désespérément naïfs. Et personne ne le fait mieux que les gouvernements eux-mêmes, qui ont réussi à soulager les contribuables d’innombrables milliards pour remplir des caisses noires sous prétexte de sauver le monde.

Et maintenant, le président américain Joe Biden utilise un prétexte vert pour protéger les intérêts économiques américains au détriment des alliés européens – alors même que les États-Unis augmentent leurs exportations de gaz naturel liquéfié à base de combustibles fossiles vers l’UE. La loi sur la réduction de l’inflation de Biden est commodément présentée comme une initiative d’énergie verte, offrant aux consommateurs américains des incitations fiscales pour acheter des voitures électriques américaines avec des batteries contenant au moins 40 % de composants provenant des États-Unis ou d’un pays avec lequel il a un libre-échange. L’Allemagne et la France considèrent ces mesures comme un protectionnisme flagrant.

« Nous devons réagir rapidement. J’appelle à une réponse unie, forte et coordonnée de l’UE à nos alliés américains. Il y a un risque de choc majeur pour l’industrie française et européenne. Soit ils seront résolus là-bas, et nous espérons qu’ils le seront, c’est pourquoi nous avons le groupe de travail pour en discuter, soit nous devrons aller à l’OMC et envisager des mesures de rétorsion. a déclaré le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire. “Je n’ai pas été assuré que la partie américaine ait complètement saisi l’ampleur de nos inquiétudes quant aux conséquences”, a-t-il ajouté. Le ministre allemand de l’Economie, Christian Lindner, a ajouté. Le Japon et la Corée du Sud protestent également contre cette nouvelle décision, exigeant un traitement égal pour leurs produits.















Ce n’était qu’une question de temps avant qu’un gouvernement occidental utilise un prétexte environnemental pour des raisons économiques intéressées. « Les Américains achètent des Américains et poursuivent une stratégie très agressive d’aides d’État. Les Chinois ferment leur marché. Nous ne pouvons pas être le seul territoire, le plus vertueux en matière climatique, qui considère qu’il n’y a pas de préférence européenne », Macron a déclaré aux Echos le mois dernier, suggérant que le greenwashing de l’arnaque protectionniste est quelque chose que l’UE devrait copier. Macron a même blanchi sa colère et ses frustrations lors de la conférence Cop27, avec un coup aux États-Unis et à la Chine pour « payer leur juste part pour le climat ».

Y a-t-il une limite au greenwashing ? Apparemment non. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré dans un message enregistré à la conférence que “Il ne peut y avoir de politique climatique efficace sans paix.” Étant donné que Zelensky considère apparemment que la paix ne peut être gagnée que grâce à de l’argent et des armes sans fin, il semble qu’il les ait également blanchis.

Pourquoi les élites devraient-elles s’amuser? La personne moyenne pourrait vouloir essayer de blanchir sa vie en projetant la vertu environnementale partout où elle va afin d’extraire quelques dollars supplémentaires des gens au quotidien – comme du chauffeur de taxi qui a passé trop de temps à tourner au ralenti dans les embouteillages, ou de l’invité qui a ouvert la fenêtre et vous a obligé à utiliser beaucoup plus de chaleur, ou de l’ami qui a commandé le plat de viande au dîner responsable de la flatulence la plus mortelle de son vivant.

Quiconque n’a pas encore compris l’arnaque verte serait probablement ravi de l’augmentation de la police des citoyens et ne serait que trop heureux de se conformer aux demandes de vider son portefeuille – dans vos mains, dans un lac ou des toilettes, d’ailleurs. – pour compenser leurs transgressions.