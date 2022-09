Comment l’âge est un facteur important pour les candidats à l’immigration au Canada

Le Canada est reconnu pour avoir l’une des politiques les plus favorables aux immigrants au monde, se classant au quatrième rang international dans l’indice des politiques d’intégration des migrants. Mais les critères utilisés pour prioriser les candidats en fonction de l’âge en désavantagent beaucoup, même s’ils possèdent peut-être les qualifications que le Canada recherche.

Avec les arriérés d’immigration et plusieurs pépins techniques sur le portail en ligne d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pendant la pandémie, plusieurs sont devenus inadmissibles à certains programmes qui considèrent l’âge comme critère.

Lorsque Pedro Carvalho est arrivé avec sa femme en 2017 en provenance du Brésil, le couple avait la trentaine.

Mais après avoir raté le tirage Entrée express (EE) cette année en raison d’un problème technique, Carvalho était sceptique quant à l’atteinte du score limite CRS en raison de son âge.





Après la reprise des tirages EE en juillet 2022, le score du système de classement global (CRS) a été supérieur (au-dessus de 500 points) par rapport aux niveaux pré-pandémiques, atteignant 557 le 6 juillet.

Avec des scores seuils élevés à l’époque, beaucoup comme Carvalho étaient pessimistes et sont passés à un autre programme appelé programme de résident temporaire à résident permanent (TR à PR) pour s’assurer qu’ils peuvent rester au Canada en tant que résidents permanents.

“Maintenant, j’ai eu 40 ans, donc j’ai perdu des points. Pour être honnête, je ne sais pas quoi dire d’autre », a déclaré Carvalho dans un courriel à CTVNews.ca en août.

Rick Lamanna, directeur de Fragomen Canada, un fournisseur de services d’immigration, a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique que cela peut être frustrant pour certains candidats qui attendent dans la piscine.

« Ils se voient perdre des points chaque année à cause de ces retards. Ils peuvent avoir moins de points qu’il y a quelques années ou même il y a un an », a-t-il déclaré.

À première vue, l’âge n’est pas mis en avant comme critère majeur par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Mais pour certains programmes, comme le Programme fédéral des travailleurs qualifiés (PTQF) ou la Catégorie de l’expérience canadienne (CEC), l’importance d’être jeune devient assez explicite, surtout pour les candidats qui atteignent le seuil des 40 ans.

APPROFONDISSEMENT DU SYSTÈME POINTUAIRE

Les programmes relevant de l’EE comprennent le FSWP, le Programme fédéral des métiers spécialisés (FSTP), le CEC et une partie du Programme des candidats des provinces (PCP). Un candidat doit être éligible à l’un des éléments ci-dessus pour entrer dans le bassin de candidats EE.

Les employeurs canadiens s’appuient généralement sur l’EE conçue pour attirer des travailleurs étrangers hautement qualifiés par le biais de ses programmes menant à la résidence permanente (RP) et parmi ceux-ci, le FSWP et le CEC sont populaires – tous deux considèrent l’âge comme l’un des principaux facteurs de capital humain. .

Lamanna dit que si l’âge peut faire baisser le score d’un candidat CEC ou FSWP, d’autres facteurs peuvent aider à augmenter les scores CRS.

« Cependant, dit-il, c’est très difficile. Parce que les candidats dans la quarantaine perdent beaucoup de points sur l’âge par rapport aux personnes dans la vingtaine ou la trentaine.

CRS est un système basé sur des points qui évalue un profil pour classer les candidats dans le bassin Entrée express. Pour obtenir une invitation à postuler (ITA), le candidat doit obtenir un score supérieur au score CRS.

Le score maximum au CRS est de 1200 et cette évaluation est basée sur plusieurs caractéristiques telles que le niveau d’éducation, les compétences en anglais/français et l’expérience de travail. Si un candidat n’obtient pas le score CRS lors d’un tirage spécifique, il doit télécharger à nouveau son profil pour être pris en compte pour le prochain pool.

BAISSE DE POINTS POUR LES CANDIDATS PLUS ÂGÉS

Sous le score CRS, les candidats peuvent obtenir un score plus élevé s’ils sont célibataires et relèvent de la catégorie Entrée express. Cependant, le score chute considérablement pour les personnes de plus de 44 ans. Le système de classement complet du Canada n’accorde aucun point aux personnes de plus de 45 ans.

De plus, à partir de 40 ans, les points diminuent de 10 contre 5 avant 40 ans. Alors qu’un jeune de 29 ans peut obtenir un maximum de 110 points CRS pour son âge, un candidat d’un calibre similaire se rapprochant de son 30e anniversaire peut voir une forte baisse. Au moment où ils atteignent 39, seuls 55 points sont disponibles, et au moment où ils atteignent 45, il n’y a plus de points.

Dans le cadre du FSWP, l’âge du candidat compte pour 12 % de l’ensemble des critères de sélection de la grille de sélection. La section FAQ indique clairement qu’une personne de plus de 47 ans n’obtiendra aucun point sous le facteur Âge du CRS, mais peut obtenir des points sur d’autres facteurs tels que l’offre d’emploi, les compétences et les capacités linguistiques.





LE CANADA A-T-IL BESOIN DE JEUNES TRAVAILLEURS?

L’immigration a joué un rôle essentiel dans l’économie canadienne, fournissant un flux de travailleurs relativement jeune. Plus de 80 % des immigrants admis ces dernières années ont moins de 45 ans.

Selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les jeunes immigrants sont généralement beaucoup plus scolarisés que les immigrants proches de la retraite et cela est vrai pour ceux qui entrent sur le marché du travail.

Avec une population active née au Canada vieillissante et de faibles taux de fécondité (environ 1,4 naissance par femme en 2020), l’afflux d’immigrants est devenu de plus en plus important pour le Canada. Le pays souffre d’une pénurie de travailleurs qualifiés malgré les tentatives d’attirer des immigrants. Selon les données de Statistique Canada, les immigrants représentent un peu plus du quart des travailleurs canadiens.

Les données du recensement récent de 2021 montrent que les personnes proches de la retraite sont plus nombreuses que celles qui sont trop âgées pour entrer sur le marché du travail au Canada. De plus, les populations rurales vieillissent également plus rapidement que celles des zones urbaines, en partie à cause du faible afflux d’immigrants.

La population canadienne connaît un grand changement, les baby-boomers vieillissant, selon un rapport de Statistique Canada. Ce virage aura des conséquences importantes sur le marché du travail, les services aux aînés et la consommation de biens et services.





Un récent rapport de recensement de Statistique Canada montre que les jeunes immigrants contribuent à stimuler la croissance démographique du Canada. Les millennials (nés entre 1981 et 1996) avaient entre 25 et 40 ans en 2021, et sont déjà la génération à la croissance la plus rapide. Au Canada, leur nombre a augmenté de 8,6 % entre 2016 et 2021 en raison de l’immigration, selon le rapport de Statistique Canada.

Mais lorsqu’il s’agit du facteur âge dans l’immigration économique, le Canada n’est pas le seul.

L’Australie a l’âge comme l’un des critères de sélection pour la résidence permanente et l’âge du demandeur doit être inférieur à 45 ans pour demander un visa PR. L’Allemagne a récemment introduit sa version de la “carte verte” (appelée Chancenkarte) pour répondre à la pénurie croissante de main-d’œuvre dans le pays. Trois des quatre critères à prendre en compte pour le programme incluent que le candidat est âgé de moins de 35 ans.

MAIS LES TIRAGE AU SORT CIBLÉS EN 2023 POURRAIENT CHANGER LA DONNE

Lamanna dit qu’à l’approche de 2023, les candidats doivent se préparer à des tirages ciblés spécifiés, qui sont conçus pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre à laquelle le Canada est actuellement confronté dans certains secteurs.

Le projet de loi C-19 récemment adopté autorise les invitations aux candidats sous Entrée express qui répondent aux besoins économiques régionaux. Le système de formation, d’éducation, d’expérience et de responsabilités (TEER) permettrait à IRCC d’inviter des candidats en fonction de la profession, de la langue ou de l’éducation plutôt que du score traditionnel du CRS.





“Bien que la question de l’âge soit actuellement importante, un problème plus important sera de savoir ce qui se passera lorsque des tirages ciblés auront lieu”, a-t-il déclaré. Si quelqu’un ne fait pas partie du bassin de ce type de profession spécifique, les candidats peuvent être laissés dans les limbes et ceux-ci pourraient inclure ceux qui ont des scores CRS plus élevés.

Lamanna a déclaré que les provinces ont plus d’autonomie dans la sélection des personnes dans certaines professions pour aider les employeurs dans certaines juridictions. Il y a un risque-récompense aux tirages ciblés. Il aide à répondre à la pénurie de main-d’œuvre dans des industries spécifiques telles que les soins de santé, la fabrication et la construction.

«Le risque est qu’il y a des gens dans la file d’attente qui savent qu’à un moment donné, ils seront sélectionnés tant qu’ils atteignent le score CRS. Mais si un ministre passe à un processus de sélection sélectif basé sur la profession, les gens peuvent se demander quand viendra leur tour », a déclaré Lamanna.