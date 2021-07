Comment l’âge est devenu un obstacle pour un garçon de 5 ans qui a grimpé une corde de 14 pieds en 23 secondes

Nous aurions entendu un dicton célèbre selon lequel l’âge n’est pas un obstacle à la réussite mais ici, le seul obstacle à la réussite de ce petit Saaliavaganan de 5 ans est son âge. Le deuxième fils de Vinoth Kumar et Karpagavalli, Saaliavaganan, s’intéresse vivement à l’escalade sur corde. La semaine dernière, lorsque les parents de Saaliavaganan, des habitants du village de Surakkulam dans le district de Sivagangai, l’ont emmené se balancer sous un arbre, on l’a soudainement vu grimper en tenant la corde tout en se balançant.

Par surprise, les parents de Saaliavaganan l’ont remarqué et ont attaché une corde de 14 pieds à un arbre et lui ont demandé de grimper. Fait intéressant, il a fait quelques étirements avant de grimper sur la corde et a atteint la destination en une fraction de seconde. Pendant ce temps, il convient également de noter que selon le livre indien des records, un garçon de 5 ans a établi un record en grimpant de 20 pieds en 60 secondes, mais Saaliavaganan a grimpé une corde de 14 pieds en 23 secondes. Apparemment, beaucoup louent la tentative du garçon.

Cependant, les parents de Saaliavaganan ont cherché à montrer son talent au monde. Lorsqu’ils ont approché le centre de formation du district de Sivagangai pour demander une formation pour leur fils de 5 ans, le centre de formation du district a ignoré la demande car la formation est censée être donnée uniquement aux personnes de plus de 14 ans. Les parents de Saaliavaganan ont fait une demande pour que leur fils s’intéresse à l’escalade sur corde dès l’âge de cinq ans et s’il reçoit une formation appropriée, il atteindra sûrement des sommets dans un proche avenir.

Cependant, la question se pose, sera-t-il négligé en raison de son âge ou recevra-t-il une formation de modèle adaptée à son âge et encouragé à devenir un performant à l’avenir?

(avec des contributions de Chidambaram)

