Comment l’âge de George Clooney a fait de lui un meilleur mari

George Clooney dit que s’installer plus tard dans la vie lui a donné un niveau de maturité qui l’a aidé à être un meilleur mari.

L’acteur de 61 ans a déclaré à E! La nouvelle qu’en vieillissant, il a “en quelque sorte regardé les choses différemment”, et les choses qui l’auraient dérangé sont faciles à mettre de côté maintenant.

Mais même s’il a découvert le secret d’une relation réussie pour lui et sa partenaire, George dit qu’il n’est pas en mesure de conseiller les autres.

Autrefois le célibataire le plus notoire d’Hollywood, George Clooney est maintenant un homme marié et père de deux enfants.

Alors qu’il a attendu assez longtemps avant de se décider à se réinstaller, l’acteur de 61 ans confie que son âge l’a aidé à maintenir la paix dans son couple.

George a épousé Amal en 2014 et le couple a deux enfants ensemble.

Bulletin Hebdomadaire Mots d’amour Vivez avec amour, vivez magnifiquement avec nos histoires de relations, de mariage et de sexe spécialement organisées. S’inscrire

La Billet pour le paradis étoile a dit E ! Nouvelles que l’attente lui a donné un niveau de maturité qui lui a permis d’être le partenaire idéal pour sa femme.

“Nous sommes d’accord sur la plupart des choses”, a-t-il dit, ajoutant : “Quand vous avez 61 ans, ce que j’ai apparemment… En vieillissant, vous voyez les choses un peu différemment.”

George a donné un exemple de quelque chose qui l’aurait dérangé dans sa jeunesse. Se référant à une rénovation domiciliaire, il a déclaré : « Amal veut peindre le mur en jaune. Et si j’étais plus jeune, je [would] l’impression que c’est une couleur stupide. Et maintenant, vous vous dites : ‘Je m’en fiche. Qui se soucie si un mur est jaune ?'”

EN SAVOIR PLUS | Julia Roberts dit que s’embrasser est la clé d’un mariage long et heureux

Mais même si l’acteur a découvert le secret d’un mariage heureux pour lui et sa compagne, il dit qu’il n’est pas en position de conseiller d’autres couples.

“Parce que j’ai commencé si tard, je n’ai pas le droit de donner des conseils à qui que ce soit.”

Au lieu de cela, George reconnaît simplement qu’il est “l’être humain le plus chanceux du monde” et l’apprécie.