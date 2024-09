Comment l’Afrique pourrait-elle aborder de manière unique les soins et le traitement de la démence ?

Au cours de la deuxième journée de la conférence « L’avenir de la démence en Afrique » de Nature, les experts et les soignants se sont concentrés sur un élément crucial des soins aux personnes atteintes de démence : la communauté et les atouts potentiels uniques de l’approche de l’Afrique pour soutenir les personnes touchées.

La conférence, la première du genre en Afrique, a été présentée en collaboration avec le Davos Alzheimer’s Collaborative et l’Université Aga Khan et s’est déroulée du 11 au 12 septembre à Nairobi.

L’un des principaux thèmes de cet événement de deux jours était l’utilisation de la médecine traditionnelle, complémentaire et alternative en Afrique et la manière dont elle pourrait être intégrée aux pratiques de santé modernes.

Razak Gyasichercheur associé au Centre de recherche sur la population et la santé en Afrique, a présenté ce sujet. Il a souligné que d’ici 2050, 2,1 milliards de personnes dans le monde auront plus de 60 ans, dont 80 % vivront en Afrique.

Les populations vieillissantes sont confrontées à de nombreux défis, notamment les pertes financières, l’isolement social et la diminution des capacités mentales et cognitives, y compris la démence. Gyasi a souligné que la prise en charge de la santé mentale des personnes âgées ne doit pas nécessairement reposer uniquement sur la médecine occidentale. Par exemple, l’activité physique peut améliorer la santé mentale des personnes âgées, l’inclusion sociale renforce le sentiment d’appartenance et une bonne qualité de sommeil est bénéfique pour les fonctions cérébrales.

Dans son étude, Perceptions du public sur le rôle de la médecine traditionnelle dans le système de prestation de soins de santé au GhanaGyasi a montré que la communauté ghanéenne utilise déjà diverses méthodes alternatives pour soutenir les soins de santé, de l’activité physique et de l’inclusion sociale à la massothérapie, aux remèdes à base de plantes, à la prière, à la musique et à l’aromathérapie.

L’étude s’est concentrée plus particulièrement sur la manière dont les habitants du district de Sekyere Sud d’Ashanti, au Ghana, perçoivent la médecine traditionnelle et son rôle par rapport à la médecine moderne. Elle a exploré des facteurs clés tels que l’accessibilité de la médecine traditionnelle, les pathologies qu’elle traite, sa sécurité, son efficacité et la manière dont elle interagit avec les systèmes médicaux modernes.

L’étude de Gyasi a utilisé une enquête transversale descriptive, collectant des données à un moment précis pour décrire la situation. L’étude a porté sur 120 participants : 70 praticiens de médecine traditionnelle, 30 utilisateurs de soins de santé et 20 praticiens modernes. Les données ont été recueillies au moyen de questionnaires, d’entretiens et d’observations des environnements de travail des praticiens dans neuf communautés. Des méthodes qualitatives (entretiens et observations) et quantitatives (enquête) ont été utilisées pour l’analyse des données.

Les résultats ont montré que la médecine alternative s’est avérée efficace dans le traitement de nombreuses pathologies, notamment le paludisme, la fièvre typhoïde, l’arthrite, la jaunisse, la stérilité, les accidents vasculaires cérébraux, les fractures osseuses, les furoncles, les hémorroïdes, le VIH/SIDA et les maladies mentales. Toutefois, des risques subsistent en raison du manque d’interactions formalisées ou coordonnées entre les prestataires de soins de santé modernes et traditionnels.

Gyasi a identifié ce qu’il appelle les « facteurs d’attraction » qui attirent les gens vers la médecine traditionnelle et les « facteurs de répulsion » qui les éloignent des soins de santé modernes.

Les gens sont attirés par la médecine alternative parce qu’elle adopte une approche holistique et traite « l’ensemble du système humain », a montré Gyasi. De plus, il existe une forte croyance culturelle dans les méthodes traditionnelles, car elles sont profondément ancrées dans l’éducation. Comme l’a demandé un participant à l’étude, « Comment puis-je être guéri avec un régime de traitement que je ne comprends pas ? »

Beaucoup croient également au lien spirituel entre les aspects physiques et mentaux de la santé, ce qui pousse les gens vers des soins alternatifs.

Il existe également des obstacles au sein du système de santé traditionnel.

Selon l’étude, certaines personnes ont eu le sentiment que les médecins manquaient de professionnalisme ou les mettaient dans l’embarras pendant le traitement. D’autres ont évoqué la stigmatisation associée à la consultation de praticiens modernes ou « blancs ». De plus, de nombreuses thérapies modernes ont des effets secondaires que les gens ne sont pas prêts à supporter, même si le traitement est efficace. Enfin, le coût des soins est souvent prohibitif, ce qui rend les traitements modernes inaccessibles pour beaucoup.

« Le système traditionnel de pratique médicale est ancré dans notre culture et nos traditions », a déclaré Gyasi. « Si vous demandez à n’importe quel Africain âgé, qu’il soit originaire d’un milieu urbain ou rural, c’est avec cela qu’il a grandi. Essayer de séparer les traditions familiales du système occidental n’est pas juste. La coopération doit être encouragée. »

Il a suggéré que les Africains puissent bénéficier des deux systèmes. Par exemple, ils pourraient se rendre dans une clinique pour un diagnostic, mais s’en remettre aux remèdes traditionnels de leur communauté pour se soigner.

« Nous devons tous nous rassembler et aborder ces problèmes de manière globale », a-t-il déclaré.

Prendre soin de l’aidant

Un autre aspect important est le rôle unique des soignants en Afrique. Wambui KaranjaSelon Karanja, chef de projet au Brain and Mind Institute de l’Université Aga Khan, presque toutes les personnes atteintes de démence dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (96 %) vivent à domicile. Cela représente une lourde charge pour les soignants et a un impact considérable sur la répartition mondiale du temps consacré aux soins. En outre, Karanja a noté que les femmes contribuent à 71 % des heures mondiales de soins informels, la proportion la plus élevée étant observée dans les pays à faible revenu.

Ces soignants ont besoin de meilleurs outils et d’un meilleur soutien pour prendre soin des personnes dont ils s’occupent.

Karanja a souligné les efforts de la Organisation kenyane pour la maladie d’Alzheimerqui s’efforce de renforcer les capacités des soignants à tous les niveaux et de leur donner les compétences nécessaires pour fournir des soins de base aux personnes atteintes de démence.

Pendant la pandémie de COVID-19, l’organisation s’est associée à l’Alzheimer’s Society of Ireland pour offrir un soutien en ligne assuré par des pairs et des professionnels. Un programme de formation a aidé les soignants à mieux comprendre les patients atteints de démence, à prendre soin d’eux-mêmes et à améliorer la communication.

Les commentaires sur le programme ont été extrêmement positifs. Les aidants ont exprimé leur soulagement d’avoir enfin quelqu’un pour les écouter et les soutenir, ce qui leur a permis de se sentir moins isolés. Le programme a également permis de mieux comprendre à quoi s’attendre pour ceux qui s’occupent de leurs proches aux premiers stades de la démence.

D’autres organisations locales africaines proposent des programmes similaires, mais Karanja a souligné qu’il n’y avait pas suffisamment de ressources ni de partenariats pour soutenir de manière adéquate les aidants, en particulier au Kenya. Elle a déclaré que davantage d’investissements et de collaboration étaient nécessaires pour fournir l’assistance nécessaire.

Outils numériques

La présentation de Karanja était particulièrement unique car elle a été réalisée en ligne. Un autre présentateur, Edem Adzogenuvice-président de la Nigeria Digital Health Initiative, a expliqué comment les outils numériques pourraient aider la communauté des personnes atteintes de démence en général.

« Dans un continent à faibles ressources comme l’Afrique, où les investissements nécessaires aux essais cliniques, etc., ne sont peut-être pas disponibles, un diagnostic et une intervention précoces constituent la stratégie la plus intelligente », a déclaré Adzogenu.

En Afrique, le diagnostic de démence ne commence généralement qu’après une perte de mémoire importante. Cependant, les outils numériques ont le potentiel de changer la donne. Étant donné que de nombreuses personnes ont accès à des smartphones ou à des appareils similaires, Adzogenu a souligné que la promotion de la santé numérique est davantage une question d’éducation que de formation. Il a noté que les outils numériques peuvent recueillir des informations de santé de base ou effectuer des dépistages simples pour aider à identifier les premiers signes de démence.

Même si les personnes âgées ont du mal à passer les tests, les soignants ou les proches plus jeunes peuvent les aider, a-t-il déclaré.

Durant la pandémie de COVID-19, un portefeuille de santé numérique a été mis en place dans 22 pays africains pour assurer la continuité des soins. Le Kenya a été le premier pays à l’adopter.

« Grâce à cette plateforme, nous pouvons désormais construire de nombreuses autres choses par-dessus, et nous l’utilisons également pour la santé du cerveau », a déclaré Adzogenu.

Il a de nouveau souligné l’utilisation généralisée des outils numériques en Afrique, notamment dans des domaines comme la fintech et les médias sociaux.

« Il serait négligent de dire que l’aspect le plus précieux de notre existence sur cette planète, notre santé, ne consiste pas à tirer parti des outils numériques », a-t-il conclu. « La question est de savoir comment créer les cadres qui rendent cela possible dans le domaine de la santé. »

Crédits image : rawpixel.com, Mayan Hoffman.