Comment l’Afrique du Sud a bâclé la première transition vers une centrale électrique au charbon

La transition de l’Afrique du Sud vers l’abandon des combustibles fossiles les plus sales a été gâchée par l’approche bâclée de la fermeture d’une centrale électrique au charbon, la première dans le cadre d’une initiative clé de politique climatique.

Lorsque la dernière unité de Komati, l’une des plus anciennes centrales électriques de l’État, a été fermée en octobre dernier, peu d’efforts ont été faits pour consulter les travailleurs ou créer de nouveaux emplois, a déclaré la Commission présidentielle sur le climat dans une nouvelle étude. Les ministres du Congrès national africain au pouvoir ont également fait des déclarations trompeuses sur la possibilité que l’installation soit restée ouverte, aggravant les tensions entre les communautés dépendantes du charbon du pays.

Certains des pays les plus riches du monde contribuent à financer la transition vers l’abandon du charbon en Afrique du Sud, en Indonésie et au Vietnam. Mais des ministres clés du gouvernement du président Cyril Ramaphosa se sont opposés au passage aux énergies renouvelables, alors même que les pannes des centrales au charbon vieillissantes d’Afrique du Sud déclenchent les pires coupures d’électricité jamais enregistrées dans le pays.

Eskom Holdings SOC Ltd. n’a commencé une étude sur l’impact social de la fermeture de Komati qu’en 2020, alors qu’elle ouvrait des consultations avec le gouvernement. Les discussions avec les travailleurs de Komati, à l’est de Johannesburg, n’ont débuté qu’en mai de l’année dernière, alors que la construction du premier projet visant à créer des emplois alternatifs, une usine d’assemblage de conteneurs en micro-réseau, commençait. Cinq mois plus tard, la centrale électrique était fermée.

« Le processus à Komati a commencé trop tard », a déclaré la commission. « Les communautés et les travailleurs devraient être informés de la fermeture des années à l’avance. »

Eskom a commencé à planifier la fermeture de Komati – mise en service en 1961 avec une capacité de 1 000 mégawatts – en 2017. À cette époque, environ 1 600 personnes travaillaient dans l’usine, mais cinq ans plus tard, une seule des neuf unités de Komati était encore en activité, générant 121 mégawatts.

Un mois avant sa fermeture définitive, un accord a été conclu pour construire un centre de formation aux énergies renouvelables sur le site. C’est le même mois qu’a eu lieu la première réunion publique pour informer la communauté des projets. En novembre dernier, 497 millions de dollars ont été obtenus de la Banque mondiale pour construire des usines d’énergie renouvelable et de batteries.

La commission a déclaré que les commentaires ultérieurs des ministres de l’énergie et de l’électricité selon lesquels la centrale n’aurait pas dû être fermée étant donné la pénurie d’électricité en Afrique du Sud ont semé la confusion et étaient inexacts, attisant l’espoir de la communauté quant à la réouverture de l’installation. Eskom aurait toujours dû fermer l’usine car elle atteignait la fin de sa durée de vie opérationnelle, a-t-il ajouté.

« Les travailleurs et les membres de la communauté ont considéré que le processus d’engagement autour du déclassement, de la réaffectation et de la remise en puissance de Komati était très inadéquat », a déclaré la commission. « Ils ont estimé qu’ils étaient consultés après coup et que le démantèlement de Komati était un fait accompli. »

Eskom l’a reconnu, a déclaré la commission, ajoutant que la communauté considérait que les responsables des gouvernements national, provincial et local n’avaient pas répondu.

Les futures fermetures d’usines devraient être annoncées plus tôt, une plus grande attention devrait être accordée à l’impact plus large sur la communauté et les entreprises locales et les projets visant à créer des emplois de remplacement devraient commencer avant la fermeture des installations, a déclaré la commission.

