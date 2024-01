comment l’affaire de génocide de l’Afrique du Sud contre Israël prend forme

Ces derniers jours, l’Afrique du Sud a fait valoir ses arguments devant la Cour internationale de Justice de La Haye, accusant le gouvernement israélien d’avoir commis un génocide avec son attaque de 100 jours sur Gaza.

Avec le bilan des morts près de 24 000 Dans le territoire palestinien, les avocats sud-africains ont exposé les motifs pour lesquels ils accusent Israël de violation de la convention sur le génocide de 1948, tandis que l’équipe juridique israélienne a présenté ses contre-arguments.

L’argument de l’Afrique du Sud est essentiellement que l’attaque israélienne « vise à provoquer la destruction d’une partie substantielle du groupe national, racial et ethnique palestinien, c’est-à-dire la partie du groupe palestinien de la bande de Gaza ». Israël a à son tour nié cela, arguant qu’il exerçait son droit fondamental de légitime défense en vertu du droit international.





L’ONU convention sur le génocide a été adopté par l’Assemblée générale le 9 décembre 1948. Il s’agissait du premier traité relatif aux droits de l’homme à répondre aux atrocités systématiques commises par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.

C’était un juif polonais, Raphaël Lemkin, qui a inventé le terme « génocide ». Lemkin était un avocat qui a fui aux États-Unis en 1939 après l’invasion de son pays par l’Allemagne. Il combina deux mots : le grec génos (race ou tribu) et le latin cide (depuis caedèresignifiant : tuer).

Selon Article 2 de la Convention de 1948, la principale caractéristique du crime ultime contre l’humanité est double. Premièrement, les victimes du génocide sont toujours des « cibles passives ». Ils ont été montrés du doigt en raison de leur appartenance à un groupe national, ethnique, racial ou religieux plutôt que pour leurs actes. Et deuxièmement, le crime établit également une « intention spécifique » de détruire, en tout ou en partie, ce groupe.

Le lien entre les deux dispositions constitue l’épine dorsale de la Convention. Il marque les limites juridiques qui distinguent le génocide des autres crimes contre l’humanité. Même si le nombre élevé de morts suscite souvent à juste titre une condamnation internationale, en tant que catégorie juridique, le génocide ne dépend pas du nombre de victimes civiles qui peuvent résulter du recours disproportionné à la force militaire par un État.

Génocide à Gaza ?

Les avocats sud-africains ont déployé de grands efforts pour prouver l’intention génocidaire. Ils ont soutenu cette affirmation en citant certaines des déclarations les plus incendiaires des membres d’extrême droite du gouvernement israélien. En novembre 2023, le ministre israélien du Patrimoine, Amichai Eliyahua affirmé qu’il n’y avait pas de non-combattants à Gaza et que larguer une arme nucléaire là-bas était une « option ».

Eliyahu n’est pas membre du cabinet de guerre israélien composé de trois personnes. Mais la candidature de l’Afrique du Sud faisait également état d’autres déclarations controversées de la part de ces hauts dirigeants.

Peu après les attentats du 7 octobre, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé qu’un blocus complet de la ville de Gaza – empêchant l’eau, la nourriture, le gaz ou les fournitures médicales d’atteindre les civils – était une solution. tactique légitime de guerre.

Le président israélien, Isaac Herzog, a déclaré que tout le monde à Gaza était complice dans l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre : « C’est toute une nation qui en est responsable. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, quant à lui, a laissé de lourdes allusions en faisant référence à plusieurs reprises à l’histoire biblique lorsqu’il a évoqué l’exhortation de Dieu à Israël de traiter durement l’un de ses ennemis, pour « effacer le souvenir d’Amalek de dessous le ciel ».

La défense d’Israël

L’équipe juridique israélienne a présenté une réfutation vigoureuse. Ils ont soutenu que la campagne des Forces de défense israéliennes à Gaza était justifiée par l’inaliénable droit de légitime défense. Pour cette raison, cela respectait les paramètres stricts du droit international humanitaire.

C’est le Hamas, ont-ils suggéré, qui a mis en danger la vie des Palestiniens en protégeant sa branche militaire à l’intérieur des zones résidentielles tout en lançant des attaques depuis des écoles, des mosquées, des hôpitaux et des installations de l’ONU.

Ouverture pour Israël, Tal Becker, conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères, a fait valoir que L’Afrique du Sud « demandait au tribunal de l’ONU de substituer l’optique d’un conflit armé entre un État et une organisation terroriste anarchique à celle d’un soi-disant « génocide » d’un État contre une population civile ». Ce faisant, l’Afrique du Sud ne fournissait pas à la CIJ une lentille mais un « bandeau sur les yeux ».

Becker a lu des extraits descriptifs d’une vidéo compilée par le gouvernement israélien décrivant certaines des atrocités présumées commises lors de l’assaut du Hamas contre Israël le 7 octobre. Il a également montré un entretien avec le haut dirigeant du Hamas, Ghazi Hamads’exprimant à la télévision libanaise le 24 octobre, dans lequel il a semblé affirmer que le Hamas visait l’anéantissement complet d’Israël.

Hamad a déclaré : « Nous devons donner une leçon à Israël, et nous le ferons deux ou trois fois. Le déluge d’Al-Aqsa [the name Hamas gave its October 7 onslaught] ce n’est que la première fois, et il y en aura une deuxième, une troisième, une quatrième.

Cela a été présenté comme une preuve que, contrairement au cas de l’Afrique du Sud, c’était le Hamas qui nourrissait des intentions génocidaires contre les Israéliens.

Ce que signifie l’affaire

Quelles que soient les décisions finales de la Cour, l’accusation portée contre Israël constitue un tournant historique aux profondes ramifications symboliques.

Les Palestiniens recherchent traditionnellement la légitimité et la reconnaissance en essayant d’inscrire leurs aspirations et leurs droits nationaux dans le lexique du droit international. Aujourd’hui, ils pourraient ressentir une certaine catharsis à la vue de représentants israéliens obligés, pour la première fois, de défendre la conduite de la guerre de leur pays devant un panel de juges de l’ONU.

Dans la psyché collective israélienne, les récentes procédures de la CIJ représentent un renversement troublant de l’histoire. Le crime de génocide a maintenant été invoqué contre Israël – un État créé la même année que la Convention des Nations Unies et avec la même logique : protéger le peuple juif contre de futures persécutions et destructions.

Sans intention prouvée, la candidature sud-africaine pourrait être, comme l’a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken a insisté, « sans fondement » d’un point de vue juridique. Mais ce renversement pourrait à lui seul conserver suffisamment de poids symbolique pour induire un coup décisif porté au statut international d’Israël.