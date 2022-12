Comment Lady Susan Hussey a réagi au mariage de Meghan Markle et du prince Harry révélé

La réaction de LADY Susan Hussey au mariage de Meghan Markle et du prince Harry a été révélée.

Cela survient alors que Lady Hussey était impliquée dans une course après avoir interrogé Ngozi Fulani sur sa nationalité lors d’une réception mardi.

Meghan et Harry se sont mariés en 2018 Crédit : AFP

La réaction de Lady Susan Hussey au mariage a maintenant été révélée Crédit : Getty

Lady Hussey, une amie de feu la reine, a démissionné hier après avoir prétendument demandé aux Peuls au palais de Buckingham : “D’où venez-vous vraiment ?”

Ngozi, d’origine britannique, a assisté à l’événement au nom de l’organisation caritative de lutte contre la violence domestique Sistah Space pour marquer les 16 jours d’activisme de l’ONU contre la violence sexiste.

Mais Ngozi a dit qu’elle était horrifiée lorsque Lady Susan s’est approchée d’elle, a bougé ses cheveux pour voir son badge et a demandé : “D’où vient votre peuple ?”

L’employée a demandé à plusieurs reprises de quelle partie de l’Afrique elle venait et quand elle est arrivée au Royaume-Uni pour la première fois, affirme Ngozi.

Mais ce n’est pas la première fois que Lady Hussey fait un commentaire controversé, rapporte le Telegraph.

En 2018, quelques mois avant le mariage de Harry et Meghan, Lady Hussey aurait déclaré à un groupe de cadres de théâtre lors d’un déjeuner que leur mariage “se terminera dans les larmes – notez mes mots”.

Ngozi a critiqué l’épreuve du palais et a déclaré qu’elle voulait partir après s’être sentie “très mal accueillie”.

Elle a dit que l’expérience, à peine 10 minutes après son arrivée, l’avait laissée “insultée” avec des “sentiments mitigés” à propos de la visite royale.

Ngozi Fulani a ajouté que son interaction avec la dame d’honneur de feu la reine était “comme un interrogatoire” et qu’elle se sentait forcée de “dénoncer ma citoyenneté britannique”.

S’exprimant sur Radio 4 aujourd’hui, Ngozi a déclaré: “A ce moment-là, je me dis, est-ce qu’elle – parce qu’elle me pose sans cesse la même question – se pourrait-il qu’elle ne m’entende pas bien? Parce que vous devez considérez tant de choses lorsque vous parlez à quelqu’un qui peut être plus âgé que vous.

“Mais j’ai vite compris très vite que cela n’avait rien à voir avec sa capacité à comprendre, mais c’est elle qui essaie de me faire vraiment dénoncer ma citoyenneté britannique.

“Je suis resté complètement abasourdi et cela a continué pendant environ cinq minutes.

“C’était comme un interrogatoire. Je sais que si vous invitez des gens à un événement pour violence conjugale, il y a des gens de différents groupes démographiques.

“Je ne vois pas la pertinence d’où je viens.

“Je veux que l’accent reste là où il devrait être. Je dois continuer à me concentrer sur la violence à l’égard des femmes et des filles.”

Rencontre présumée «raciste» à Buckingham Palace Lady Susan Hussey : D’où venez-vous ? Ngozi Fulani : Espace Sista. Lady Susan Hussey : Non, d’où venez-vous ? Ngozi Fulani : Nous sommes basés à Hackney. Lady Susan Hussey : Non, de quelle partie de l’Afrique êtes-vous ? Ngozi Fulani : Je ne sais pas, ils n’ont laissé aucune trace. Lady Susan Hussey : Eh bien, vous devez savoir d’où vous venez. J’ai passé du temps en France. D’où viens-tu? Ngozi Fulani : Ici, le Royaume-Uni. Lady Susan Hussey : Non, mais de quelle nationalité êtes-vous ? Ngozi Fulani : Je suis né ici et je suis britannique. Lady Susan Hussey : Non, mais d’où venez-vous vraiment ? D’où vient votre peuple ? Ngozi Fulani : ‘Mon peuple ?’ Madame, qu’est-ce que c’est ? Lady Susan Hussey : Oh, je vois que je vais avoir du mal à vous faire dire d’où vous venez. Quand êtes-vous venu ici pour la première fois ? Ngozi Fulani : Madame ! Je suis un ressortissant britannique. Mes parents sont venus ici dans les années 50. Lady Susan Hussey : Oh, je savais que nous finirions par y arriver. Vous êtes antillais. Ngozi Fulani : Non madame, je suis d’origine africaine, d’origine caribéenne et de nationalité britannique. Lady Susan Hussey: Oh, donc vous venez de…

Lorsqu’on lui a demandé si le palais l’avait contactée au sujet de l’interaction impliquant Lady Susan Hussey, Mme Fulani a déclaré à Good Morning Britain d’ITV: “Non. Les gens n’arrêtent pas de dire que le palais m’a tendu la main. Personne ne m’a tendu la main.”

Pressée de savoir si le palais l’avait contactée via son organisation caritative, Sistah Space, Ngozi a déclaré: “Non. Je ne sais pas d’où cela vient, mais je vous le dis catégoriquement – nous n’avons pas eu de nouvelles du palais. “

Ngozi a déclaré que si elle recevait une invitation du prince de Galles à se rendre au palais et à discuter de son expérience, elle l’accepterait, disant à GMB: “Vous voyez, ce dont nous parlons, ce sont des résultats positifs, donc absolument, je pense qu’une discussion devrait être tenu.

“Nous sommes très heureux d’avoir cette discussion, car nous voulons simplement la ramener aux 16 jours d’activisme.”

Les affirmations surviennent 18 mois après que le prince Harry et Meghan Markle ont stupéfait le monde en alléguant qu’un membre de la famille royale avait fait des remarques racistes sur la couleur de la peau de leur fils Archie.

Lady Susan était aux côtés de la reine, voyageant avec elle dans le State Bentley jusqu’à la chapelle St George pour le poignant service d’adieu de Philip au milieu des restrictions de Covid.

Son lien avec la famille royale est tel que Lady Susan, aujourd’hui âgée de 83 ans, était l’une des marraines du prince de Galles et a également assisté à sa confirmation en 1997.

Pendant la pandémie, elle a rejoint la reine et Philip dans le HMS Bubble en tant que l’un des quelque 20 membres du personnel qui s’occupaient du couple royal en détention au château de Windsor.

Lady Susan était mariée au défunt président de la BBC, Marmaduke Hussey.

Sa fille, Lady Katharine Brooke, est une amie proche de la reine consort et vient d’être nommée l’une des six nouvelles compagnes de la reine de Camilla.