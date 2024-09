Comment Lady Gaga a canalisé Harley Quinn sur le nouvel album « Harlequin »

Lorsque Lady Gaga a terminé son troisième film – la suite du Joker, Folie à Deux – elle a réalisé qu’elle n’était pas prête à abandonner son personnage, Harleen « Lee » Quinzel, alias Harley Quinn. « J’avais une relation tellement profonde avec Lee », raconte-t-elle Pierre roulante. « Et quand j’ai fini de tourner le film, je n’en avais pas fini avec elle. »

Avec l’aide de son fiancé, Michael Polansky, la superstar a enregistré Arlequinun disque compagnon du film qui contient principalement des interprétations étincelantes de standards – sa première fois depuis la mort de son collaborateur Tony Bennett. Sur 13 titres, elle interprète des classiques comme « Get Happy » (rendu célèbre par Judy Garland) et « That’s Life » (Frank Sinatra) tout en leur apportant une touche moderne. La chanson « I’ve Got the World on a String » de Harold Arlen et Ted Koehler de 1932 se transforme en un rocker séduisant – idéal pour le présenter aux jeunes générations. Lors d’un appel Zoom depuis Londres, Gaga nous a parlé de Arlequindéfiant les genres, et ce à quoi les fans peuvent s’attendre sur son prochain album pop.

Quels étaient vos objectifs pour cet album ?

Nous avons décidé de créer un album qui célèbre sa complexité à travers le prisme d’une grande partie de la musique du film, ainsi que des originaux, qui aborderait toute l’étendue d’elle en tant que femme : sa noirceur, son chaos, son dynamisme. , sa nature maniaque – et crée une version moderne de la pop vintage.

Vous décrivez l’album comme « LG 6.5 ». Considérez-vous cela davantage comme un album de Harley, ou uniquement comme un disque de Gaga ?

En fait, je considère cela comme les deux. C’est un peu comme ça que je vois tout ça. C’est mon dossier. C’est un disque de Lady Gaga, mais il est aussi inspiré par mon personnage et ma vision de ce que peut être une femme. C’est pourquoi l’album n’adhère pas à un genre. Je l’ai appelé « 6.5 » parce que ce n’est pas mon prochain album studio qui est un disque pop, mais il se situe quelque part entre les deux et il brouille les frontières de la musique pop. Comme vous le savez, mon collaborateur Tony Bennett, qui n’est plus en vie, chantait cette musique très jeune. C’était juste de la musique pop. Et j’ai trouvé les chansons choisies pour créer ce film très intéressantes. Je voulais explorer ce que cette musique pouvait signifier aujourd’hui à travers son prisme.

Toi décrit Joker comme méta-moderne, et comment on ne peut pas vraiment le limiter à un seul genre. C’est aussi comme ça que je vois cet album. Le jazz est au premier plan, mais il y a tellement de sonorités différentes.

Merci. Je dirais que ce méta-modernisme a en fait joué un réel rôle dans la manière dont nous avons abordé ce sujet en studio. J’ai coproduit cet album avec Ben Rice. Michael avait aussi une main très lourde dans la musique. Nous avons beaucoup parlé d’elle comme étant quelqu’un qu’on ne peut pas clarifier, parce qu’elle est trop imprévisible et rare. [We] a utilisé le genre comme un moyen d’exprimer que quelque chose est rare – en n’y adhérant pas et en se lançant massivement dans l’avant-garde. En gros, je dis : « En tant que femme, je choisis d’être ce que je veux être à tout moment, peu importe ce que je ressens. Et peu importe ce que tu attends de moi, je serai moi-même. Merci. Amour, Arlequin” [laughs].

En gros, il a fallu désapprendre le chant et atténuer sa technique pendant le tournage du film. Et ici ? Étiez-vous simplement Gaga et ne vous reteniez-vous pas ?

J’ai fait les deux sur ce disque. Il y a des moments où j’exploite définitivement la voix de Lee et son immaturité enfantine avec la chanson. Elle a cette naïveté. Vous imaginez qu’elle a entendu la chanson deux fois et qu’elle fredonne toute seule, parce qu’elle est mal à l’aise et veut se calmer. Cela a réussi à y arriver. Par exemple, le début de « That’s Entertainment » ressemble presque à celui d’un jeune de 13 ans jouant dans une pièce de théâtre à l’école. Dans le cas d’une femme de 38 ans, c’est plutôt troublant. Mais ensuite, « That’s Entertainment » se lance dans une voix beaucoup plus douce et extrêmement nostalgique. Et j’ai travaillé là-dessus aussi.

Vocalement, j’ai joué avec ma voix d’une manière que je n’ai jamais utilisée avec Tony. C’était donc un peu la voix de Lee, et une nouvelle voix pour moi avec certains des disques les plus inspirés du jazz. Et puis explorer : comment pourrais-je chanter sur du surf punk ? Comment pourrais-je chanter sur une valse ? Comment pourrions-nous créer une version de « Smile » qui semble inhérente au film ? Et puis avec « Happy Mistake », il y a cette fragilité brute qui est totalement Gaga, mais c’est peut-être aussi moi qui chante sur un disque d’une manière que je n’ai jamais connue auparavant. Je dirais donc que même si l’album défie les genres, la voix l’est aussi. La voix est un peu schizophrène, mais cela a du sens pour Harley Quinn. Et cela faisait partie de la joie de le réaliser – la liberté de tout cela.

C’est la première fois que vous enregistrez des standards sans Tony. Était-il dans votre esprit ? Je suis sûr que c’était émouvant.

Ouais. C’était ma première fois sans Tony, et ce n’était probablement pas émouvant comme tu le penses. Ce n’était pas triste. C’était en fait comme s’il était avec nous tout le temps. Et aussi, d’une manière amusante, si j’avais mis des accords rock & roll sur la production d’un disque que j’ai fait avec Tony il y a des années, je ne sais pas ce qu’il aurait ressenti à ce sujet. Tony n’aimait pas le rock & roll. Mais il aurait dit : « Wow, c’est incroyable. » C’était quelqu’un qui aimait le fait que je prenne des risques et que je sois différent, et j’ai toujours pensé que c’était trop cool. Il avait 60 ans de plus que moi et il tressaillait moins que les jeunes que je rencontrais. Des gens qui diraient : « Pourquoi est-elle habillée de cette façon ? Pourquoi chante-t-elle ainsi ? Pourquoi sa performance sur scène est-elle si théâtrale ? Tony, il n’a jamais bronché. C’était juste une personne vraiment compatissante et inclusive. Donc il était définitivement avec nous [in the studio]mais il était surtout en moi.

En tant que productrice et chanteuse, je sens que j’ai mérité ma capacité à m’orienter dans cette musique. Et c’était excitant pour moi, parce que c’est aussi quelque chose que j’aime partager avec les jeunes qui écoutent ces chansons. Certaines de ces chansons datent des années trente. C’est bien de pouvoir montrer comment ces choses peuvent être réinventées au-delà des simples notes et du style de la façon dont elles ont été écrites. Plutôt… et si vous déchiriez simplement le livre, y allumiez le feu et le faisiez d’une manière complètement nouvelle ? Je voulais que ce soit amusant.

Le disque sera vraiment agréable à écouter à la maison. Je veux lui faire un beau repas.

Je dis toujours, Michael et moi sommes [here] pour tous vos dîners de folie.

Votre album pop arrive en février. Pouvez-vous me dire en quoi c’est différent de Chromatiqueet à quoi peuvent s’attendre les fans ?

L’album pop n’a rien à voir avec Chromatique. C’est un disque complètement différent. Je ne sais pas si je suis encore prêt à en parler, mais je reconnais qu’il sortira bientôt, et je le ferai. Ce que je dirais, c’est que c’est tout pour moi. C’est censé être ingéré comme un moment de ma vie. Et je suis aussi très enthousiasmé par cette idée selon laquelle je n’ai pas besoin d’adhérer à une époque si je ne le souhaite pas. Je peux en avoir plusieurs en même temps. Cela semble déséquilibré [laughs] et plus comme moi ou Harley. Ou n’importe qui.