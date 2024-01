Comment l’adolescente texane Cayley Mandadi est-elle morte ? Ses parents trouvent un indice dans la voiture de son copain

Cayley Mandadi, 19 ans, était étudiante en deuxième année à l’Université Trinity lorsqu’elle a été transportée dans un hôpital du Texas le 29 octobre 2017. Elle était presque nue, meurtrie et ne respirait plus. Son ancien petit ami, Mark Howerton, a déclaré aux médecins qu’ils avaient pris de l’ecstasy lors d’un festival de musique et qu’elle s’était évanouie après une relation sexuelle consensuelle dans sa voiture. Elle est décédée à l’hôpital.

En février 2018, les autorités ont accusé Howerton du meurtre de Mandadi, alléguant que la cause de son décès était un traumatisme contondant à la tête. Un an plus tard, le procès de Howerton s’est terminé avec un jury sans majorité.

Cayley Mandadi, 19 ans, était étudiante en deuxième année en communication à l’Université Trinity de San Antonio, au Texas. Ses amis disent que Cayley avait bon cœur et qu’elle était “pleine d’amour”. Sa mère dit que Cayley était une personne heureuse, confiante, chaleureuse et toujours souriante. Taylor Clément



Un nouveau procès a été fixé pour 2023. La mère de Mandadi, Alison Steele, et son beau-père Lawrence Baitland pensaient que pour le deuxième procès, les jurés avaient besoin de plus d’informations sur ce qui s’était passé à l’intérieur de la voiture de Howerton. Steele, un scientifique, et Baitland, un ingénieur de la NASA, a lancé sa propre enquête.

“Je devais pouvoir montrer au jury ce qui était arrivé à Cayley”, a déclaré Baitland au correspondant de “48 Hours”, Peter Van Sant.

À l’aide de photos d’autopsie et en consultant des experts, ils ont développé une théorie.

L’enquête du couple va-t-elle changer le cours du deuxième procès ?

LES DERNIÈRES HEURES DE CAYLEY MANDADI

Cayley Mandadi et Taylor Clement, meilleurs amis depuis la neuvième année, ont eu une séquence – Snapchat tous les matins.

Taylor Clément: Chaque jour. … Elle était beaucoup plus du genre du matin. Donc je recevais le mien tôt le matin.

Mais le lundi matin 30 octobre 2017, Cayley était sans nouvelles.

Taylor Clément: Je n’ai pas reçu de Snapchat à 8 heures du matin, comme d’habitude. … C’est en fait comme ça que j’ai su que quelque chose n’allait vraiment pas.

Cayley Mandadi, à gauche, avec son meilleur ami Taylor Clement. Clément a dit que cette photo d’eux “souriant au bal de promo est [her] favori absolu.” Taylor Clément



Tous deux bons élèves, ils se sont liés d’amitié en cours de sciences. Clément dit qu’elle a été immédiatement attirée par Cayley.

Taylor Clément: Elle avait un sourire vraiment contagieux, de grands yeux et un cœur aimant.

Les deux se sont séparés pour aller dans des collèges différents. Ce matin d’octobre, Cayley était dans l’esprit de Clément.

Taylor Clément: Comme je travaille à la bibliothèque, c’est dans un coin de ma tête, comme si je n’avais pas de nouvelles d’elle.

Clément ne le savait pas, mais quelques heures plus tôt, la mère de Cayley, Alison Steele, et son beau-père, Lawrence Baitland, ont été réveillés à 4 heures du matin avec une horrible nouvelle.

Laurent Baitland: “Votre fille a été impliquée dans un incident et elle a été transportée par avion à Kyle, au Texas.”

Ils ont couru depuis leur domicile à Houston jusqu’à l’hôpital, priant pour que Cayley aille bien.

Peter Van Sant: Comment c’était quand vous êtes entré dans cette pièce ? Qu’as-tu vu?

Alison Steele: J’ai vu le corps de ma fille fracassé.

Laurent Baitland: Je pouvais voir qu’elle était sous respirateur… et mon cœur s’est arrêté. Et je savais que c’était mauvais.

En quelques heures, les parents de Cayley ont appris qu’il n’y avait aucun espoir de guérison. Leur fille, âgée d’à peine 19 ans, autrefois si pleine de vie, a été rapidement déclarée en état de mort cérébrale. Baitland et Steele veulent que le monde sache ce qui lui est arrivé.

Alison Steele: Tout ce potentiel avait été détruit. Et sans savoir comment c’est arrivé. Ou comment c’était même possible.

Ils ont invité les amis de Cayley à la voir une dernière fois. Clément était assis avec Steele alors qu’elle tenait la main de Cayley et priait.

Taylor Clément: Je me souviens qu’elle répétait sans cesse : “ça doit être pour quelque chose, ça doit être pour quelque chose.”

Cayley avait déjà demandé que ses organes soient donnés pour aider les autres. Alors qu’elle était emmenée au bloc opératoire pour cette procédure, ses parents lui ont dit au revoir.

Alison Steele: C’était très émouvant. … Mais bien sûr, nous ne voulions pas la laisser partir. Mais c’est ce qui devait être.

Quelques jours auparavant, les choses semblaient aller bien pour Cayley. Étudiante en deuxième année en communication à l’Université Trinity de San Antonio, elle avait rejoint une sororité et était pom-pom girl. Et elle avait rencontré un garçon.

Alison Steele: Cayley à l’époque était très amoureuse du seul petit ami sérieux qu’elle ait jamais eu. Son nom était Jett Birchum.

Birchum était un joueur de football de Trinity et un frère de fraternité. Cayley est sorti avec lui en première année, mais ils ont rompu.

Alison Steele: Ce qu’elle m’a dit, c’est : “Je ne sais pas s’il veut une relation sérieuse.” Et elle l’a fait.

Taylor Clément: Je pense que cette partie de sa vie est devenue très trouble pour elle très vite.

Il y avait un autre homme dans la vie de Cayley. Mark Howerton avait 22 ans et était un joueur de baseball vedette au lycée.

Howerton vivait à Houston mais se rendait souvent sur le campus de Trinity pour rendre visite à des amis. C’est là qu’il a rencontré Cayley.

John Hunter: Je pense qu’ils sont tous les deux très beaux gens et je pense que c’était la principale attraction.

John Hunter est l’avocat de Howerton.

John Hunter: Je pense qu’il y avait des problèmes avec sa relation avec Jett. … Et Mark proposait une alternative à cela.

Jett et Mark savaient tous deux que Cayley voyait l’autre homme et ni l’un ni l’autre, disent leurs amis, n’aimaient la compétition. Puis, à peine un mois après le début de cette nouvelle relation, Mark Howerton emmène Cayley dans un petit hôpital rural à Luling, au Texas.

Pendant que le personnel médical s’occupait de Cayley, les policiers ont interrogé Howerton dans l’endroit le plus calme qu’ils ont pu trouver : la chapelle de l’hôpital. Cela a été enregistré sur la caméra corporelle du policier.

ADJOINT CALENTINE (à Howerton/vidéo bodycam) : Alors dites-moi, où étiez-vous tous aujourd’hui ?

Mark Howerton et Cayley Mandadi au Mala Luna Music Festival à San Antonio. Mark Howerton via le tribunal pénal du 144e district du Texas



Howerton a déclaré aux policiers que lui et Cayley étaient allés au festival de musique Mala Luna. Là, ils ont bu de l’alcool et pris de la MDMA – une drogue connue sous le nom de Molly ou ecstasy.

Christy Jack est une avocate basée à Fort Worth. “48 Hours” lui a demandé de consulter les dossiers de cette affaire. Elle dit que les choses ont pris une tournure troublante lors du festival de musique.

Christy Jack: Ils ont vu Jett Birchum à un moment donné et ont commencé à se disputer.

Howerton dit que peu après 16 heures, lui et Cayley sont partis dans sa Mercedes – se disputant toujours après que Cayley lui ait dit qu’elle avait toujours des sentiments pour Jett.

MARK HOWERTON (entretien avec la police) : Je disais à peu près… Vous devez vous remettre de ce mec. Il ne vaut pas votre temps. … tes amis sont faux car — je lui racontais juste toutes ces conneries… j’essayais de lui faire passer ça dans la tête…



Des caméras corporelles de la police défilent alors qu’un homme décrit ce qui s’est passé avant que sa petite amie ne cesse de respirer

Howerton a déclaré qu’ils s’étaient ensuite arrêtés dans un parking où ils avaient eu des relations sexuelles de maquillage.

MARK HOWERTON (entretien avec la police) : Nous faisions l’amour. Je l’ai étouffée. Mais ce n’était pas comme si j’allais la tuer. Ce n’était pas… ce n’était pas comme ça.

Rude, dit Howerton, mais consensuel.

MARK HOWERTON (entretien avec la police) : 500 pour cent consensuel.

MARK HOWERTON (entretien avec la police) : Après avoir fait l’amour comme…