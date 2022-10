Comment l’administration Biden peut aider les manifestants iraniens et faire pression sur le régime : à but non lucratif

Une organisation à but non lucratif basée à Washington, DC a dévoilé un rapport décrivant une stratégie de “pression maximale” que l’administration Biden pourrait adopter pour soutenir les manifestants antigouvernementaux qui protestent contre le régime iranien.

Les mesures annoncées par la Fondation pour la défense des démocraties (FDD) interviennent alors que l’Iran, selon l’Associated Press, a déclaré lundi qu’il organiserait des procès publics à Téhéran pour 1 000 personnes détenues lors des manifestations, qui ont commencé le 16 septembre après la mort de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans qui aurait été assassinée par la police du pays.

“Les manifestations de rue en cours en Iran, ainsi que l’évolution des manifestations anti-régime en Iran depuis 2017, illustrent la nécessité de développer – en plus d’une stratégie de “pression maximale” sur le régime qui intègre tous les outils du pouvoir américain — une stratégie transnationale de “soutien maximal” au peuple iranien”, indique le rapport des FDD.

Une mesure que la Maison Blanche pourrait prendre serait de fournir des informations aux manifestants iraniens sur les mouvements des forces de sécurité du régime.

“L’administration Biden possède probablement des renseignements par le biais de signaux et d’images qu’elle devrait partager avec les manifestants iraniens pour les avertir du mouvement de tous les services de sécurité impliqués dans la répression et les informer des faiblesses et des forces de Téhéran”, indique le rapport.

L’administration pourrait soutenir les grèves du travail et utiliser « ses cybercapacités pour perturber le fonctionnement normal de ces secteurs stratégiques », soutenir les efforts pour « fournir au peuple iranien un accès à Internet non censuré par satellite » et étendre les sanctions en matière de droits humains contre le régime, selon le rapport. dit.

Il pourrait également « tenter d’isoler politiquement la République islamique en faisant pression pour son retrait ou sa censure des organisations internationales, tout en faisant pression sur les alliés pour qu’ils rompent ou dégradent leurs relations diplomatiques bilatérales », ajoute-t-il.

“La politique américaine depuis le soulèvement lié aux élections de 2009 en Iran a progressivement incorporé une variété de sanctions et de désignations liées aux droits de l’homme pour nommer, humilier, pénaliser et dissuader les responsables et les institutions iraniennes qui commettent des violations des droits de l’homme”, indique le rapport des FDD. “Pourtant, la politique américaine envers la République islamique d’Iran a donné la priorité au programme nucléaire de Téhéran et, dans une bien moindre mesure, à son programme de missiles balistiques et à son soutien matériel au terrorisme international, mais pas aux droits de l’homme.”