Le mois dernier, des millions d’Américains ont regardé le président Biden prêter serment et, dans un discours inaugural haut d’esprit, appelé à une nouvelle ère d’unité américaine. Mais de nombreux autres Américains ne prêtaient pas attention au discours de M. Biden. Ils étaient trop occupés à regarder des vidéos YouTube alléguant que l’inauguration était un canular préenregistré qui avait été filmé sur une scène sonore hollywoodienne. Ou ils fondaient dans les discussions de groupe QAnon, essayant de comprendre pourquoi l’ancien président Donald J.Trump n’interrompait pas le discours de M. Biden pour déclarer la loi martiale et annoncer l’arrestation massive de pédophiles sataniques. Ou peut-être que leurs téléviseurs étaient réglés sur OAN, où une présentatrice était flottant la théorie sans fondement selon laquelle M. Biden «n’a pas été réellement élu par le peuple».

Les canulars, les mensonges et les illusions collectives ne sont pas nouveaux, mais la mesure dans laquelle des millions d’Américains les ont adoptés peut l’être. Trente pour cent des républicains ont une opinion favorable de QAnon, selon un sondage YouGov récent. Selon d’autres sondages, plus de 70% des républicains croyez M. Trump a légitimement remporté les élections et 40% des Américains – y compris de nombreux démocrates – croyez la théorie sans fondement que Covid-19 a été fabriqué dans un laboratoire chinois. L’écosystème d’information confus et chaotique qui produit ces croyances erronées ne met pas seulement en péril un noble idéal d’unité nationale. Cela exacerbe activement nos plus grands problèmes nationaux et crée plus de travail pour ceux qui essaient de les résoudre. Et cela soulève une question importante pour l’administration Biden: comment unissez-vous un pays dans lequel des millions de personnes ont choisi de créer leur propre version de la réalité? Au cours de la dernière année seulement, nous avons vu des théoriciens du complot provoquer des retards dans le vaccin Covid-19, sabotez une réponse à un incendie de forêt et préparez un faux récit de fraude électorale. Nous avons également vu que si elles ne sont pas contrôlées, les théories du complot en réseau et les campagnes de désinformation en ligne peuvent conduire à la violence hors ligne, comme elles l’ont fait lors de l’émeute meurtrière du mois dernier au Capitole. J’ai passé les dernières années à rendre compte de notre crise de la réalité nationale, et je crains qu’à moins que l’administration Biden ne traite les théories du complot et la désinformation comme les menaces urgentes qu’elles représentent, nos univers parallèles ne feront que s’éloigner davantage, et le potentiel de troubles violents et le dysfonctionnement civique ne fera que croître. J’ai donc appelé un certain nombre d’experts et leur ai demandé ce que l’administration Biden pourrait faire pour aider à réparer notre écosystème d’informations mis en cause, ou du moins l’empêcher de s’aggraver. Voici ce qu’ils m’ont dit.

Évaluez les dégâts et évitez le piège «terroriste». Les experts ont convenu qu’avant que l’administration Biden puisse s’attaquer à la désinformation et à l’extrémisme, elle doit comprendre l’ampleur du problème. «Il est vraiment important que nous ayons une compréhension globale de ce à quoi ressemble le spectre de l’extrémisme violent aux États-Unis, puis que nous allouions les ressources en conséquence», a déclaré William Braniff, expert en lutte contre le terrorisme et professeur à l’Université du Maryland. Joan Donovan, directeur de recherche du Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy de l’Université de Harvard, a suggéré que l’administration Biden pourrait mettre en place une «commission vérité», similaire à la Commission du 11 septembre, pour enquêter sur la planification et l’exécution du Capitole siège le 6 janvier. Cet effort, a-t-elle dit, serait idéalement mené par des personnes ayant une connaissance approfondie des nombreuses «factions en réseau» qui ont coordonné et mené l’émeute, y compris les groupes suprémacistes blancs et les milices d’extrême droite. «Il doit y avoir une responsabilité pour ces actions», a déclaré le Dr Donovan. «Ma peur est que nous soyons distraits en tant que société et que nous nous concentrions trop sur la voix des groupes marginaux qui se sont prononcés en masse pour Trump. Ces experts ont été encouragés par le fait que l’administration Biden déjà annoncé une «évaluation complète de la menace» de l’extrémisme domestique après les émeutes du Capitole. Mais ils ont averti que catégoriser ces extrémistes comme des «terroristes nationaux» – bien que compréhensible, compte tenu des dommages qu’ils ont causés – pourrait se retourner contre vous. Ils ont noté que les efforts de lutte contre le terrorisme avaient historiquement été utilisés pour justifier l’élargissement du pouvoir de l’État de manière à nuire aux minorités religieuses et ethniques, et que la crise actuelle de l’extrémisme domestique ne correspondait pas parfaitement à des types plus anciens et plus conventionnels de menaces terroristes. Au lieu de cela, ils ont suggéré d’utiliser des étiquettes nouvelles et plus étroites qui pourraient aider à faire la distinction entre différents types de mouvements et différents niveaux d’influence au sein de ces mouvements. Un retraité paranoïaque qui passe toute la journée à lire les forums QAnon n’est pas la même chose qu’un chef de milice armé, et nous devrions distinguer l’un de l’autre. Nommez un «tsar de la réalité». Plusieurs experts avec lesquels j’ai parlé ont recommandé que l’administration Biden mette sur pied un groupe de travail interinstitutions pour lutter contre la désinformation et l’extrémisme domestique, qui serait dirigé par quelque chose comme un «tsar de la réalité».

Cela semble un peu dystopique, je l’accorde. Mais écoutons-les. À l’heure actuelle, ont déclaré ces experts, la réponse du gouvernement fédéral à la désinformation et à l’extrémisme national est aléatoire et répartie entre plusieurs agences, et il y a beaucoup de chevauchements inutiles. Renée DiResta, chercheuse en désinformation à l’Observatoire Internet de Stanford, a donné l’exemple de deux problèmes apparemment sans rapport: la désinformation sur Covid-19 et la désinformation sur la fraude électorale. Souvent, dit-elle, les mêmes personnes et groupes sont responsables de la propagation des deux types. Ainsi, au lieu de deux processus parallèles – l’un aux Centers for Disease Control and Prevention, visant à écraser les théories du complot liées à Covid, et un autre à la Commission électorale fédérale, essayant de corriger la désinformation sur le vote – un groupe de travail centralisé pourrait coordonner un seul, réponse stratégique. «Si chacun d’entre eux le fait de manière distincte et indépendante, vous courez le risque de manquer des connexions, à la fois en termes de contenu et en termes de tactiques utilisées pour exécuter les campagnes», a déclaré Mme DiResta. Ce groupe de travail pourrait également rencontrer régulièrement des plateformes technologiques et faire pression pour des changements structurels qui pourraient aider ces entreprises à s’attaquer à leurs propres problèmes d’extrémisme et de désinformation. (Par exemple, il pourrait formuler des exemptions de «refuge» qui permettraient aux plates-formes de partager des données sur QAnon et d’autres communautés théoriques du complot avec des chercheurs et des agences gouvernementales sans enfreindre les lois sur la protection de la vie privée.) Et cela pourrait devenir la pointe de la lance pour le réponse du gouvernement fédéral à la crise de la réalité. Auditez les algorithmes. Plusieurs experts ont recommandé que l’administration Biden fasse pression pour une plus grande transparence dans le fonctionnement interne des algorithmes de boîte noire que Twitter, Facebook, YouTube et d’autres grandes plates-formes utilisent pour classer les flux, recommander du contenu et introduire les utilisateurs dans des groupes privés, dont beaucoup ont été responsable d’amplifier les théories du complot et les opinions extrémistes. «Nous devons ouvrir le capot sur les médias sociaux afin que les avocats des droits civiques et les véritables organisations de surveillance puissent enquêter sur les violations des droits humains permises ou amplifiées par la technologie», a déclaré le Dr Donovan.

Une facture introduit L’année dernière, deux démocrates de la Chambre, les représentants Anna G. Eshoo de Californie et Tom Malinowski du New Jersey, pourraient aider à contenir certains des dégâts. La loi sur la protection des Américains contre les algorithmes dangereux modifierait la section 230 de la loi sur la décence des communications afin de supprimer l’immunité juridique des grandes plates-formes technologiques pour les contenus violents ou incitant à la violence que leurs systèmes de classement et de recommandation des flux amplifiés, tout en préservant leur immunité pour les autres utilisateurs générés. contenu. Mais vous n’aurez peut-être même pas besoin de législation pour amener ces entreprises à s’ouvrir. L’année dernière, sous la menace d’une rupture forcée, TikTok s’est engagé à permettre aux experts pour examiner son algorithme pour prouver qu’il ne manipulait pas malicieusement les utilisateurs américains. Compte tenu de leurs problèmes antitrust actuels, d’autres réseaux sociaux pourraient répondre à un coup de pouce similaire dans le sens de la transparence. Activez un «stimulus social» et résolvez les problèmes des gens. Les experts avec lesquels j’ai parlé ont averti que les plates-formes technologiques à elles seules ne pourraient pas ramener les millions d’Américains déjà radicalisés, et l’enseignement de l’éducation aux médias n’est pas non plus une solution miracle pour empêcher les idées dangereuses de prendre racine. Après tout, beaucoup de gens sont attirés par les groupes extrémistes comme les Proud Boys et les théories du complot comme QAnon non pas parce qu’ils sont convaincus par les faits, mais parce que les croyances leur donnent un sentiment de communauté ou d’objectif, ou comblent un vide dans leur vie. «Il y a manifestement un problème de sécurité publique, mais il y a aussi un problème de santé publique», a déclaré Micah Clark, directeur de programme chez Moonshot CVE, une entreprise de contre-extrémisme à Londres. Une contre-mesure efficace, a suggéré M. Clark, pourrait être une sorte de «stimulus social» – une série de programmes fédéraux pour encourager les gens à quitter leur écran et à se lancer dans des activités communautaires qui pourraient les maintenir engagés et occupés. Encourager les rassemblements hors ligne serait certes plus facile après la pandémie. Mais certaines interventions semblent également fonctionner à plus petite échelle – comme une série d’annonces de «désescalade» que Moonshot CVE a diffusées sur Twitter et Facebook, ciblant les extrémistes violents potentiels à haut risque avec des messages empathiques sur la santé mentale et la pleine conscience.