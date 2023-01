Comment l’administration Biden lutte contre la montée subite des frontières

L’émission, qui débute dimanche, suit deux survivants alors qu’ils voyagent à travers un monde qui a été en grande partie détruit par une pandémie fongique. Le critique du Times James Poniewozik écrit que la série ne bouleverse pas le genre peste-apocalypse. “Mais avec son brin d’espoir et son rejet du nihilisme”, ajoute-t-il, “‘The Last of Us’ a quelques mutations clés qui en font une variante intéressante.”

Les joueurs semblent également satisfaits. Sur le site Web de jeux IGN, Simon Cardy écrit : “” The Last of Us “de HBO est une adaptation époustouflante de l’une des histoires les plus percutantes racontées dans les jeux vidéo et apporte avec brio le voyage de Joel et Ellie à un tout nouveau public.”

JOUER, REGARDER, MANGER

Que cuisiner