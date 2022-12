Comment l’activité des délais commerciaux des Lakers pourrait déterminer leur avenir avec LeBron James

À l’approche du 38e anniversaire de LeBron James, on lui a posé une question ouverte sur l’étendue actuelle de son état d’esprit.

Sa réponse a révélé ce qui bouillonnait clairement depuis des semaines.

“J’ai plusieurs pensées”, a déclaré James après la défaite 112-98 des Los Angeles Lakers contre le Miami Heat. «Je pense au jour le jour à la façon dont nous nous améliorons tout au long de la saison. Mais comment nous nous améliorons de match en match. Je pense combien de temps encore je vais jouer au jeu. Je pense que je ne veux pas terminer ma carrière en jouant à ce niveau d’un point de vue d’équipe. Je pourrai toujours concourir pour les championnats parce que je sais ce que je peux encore apporter à n’importe quel club de baseball avec les bonnes pièces.

Il est évident, sur la base à la fois des résultats (les Lakers sont 14-21 et 13e dans l’Ouest) et des remarques récemment critiques de James après le match, que James ne pense pas que les Lakers ont les bonnes pièces pour maximiser ses compétences et concourir pour un championnat cette saison.

James, qui a eu 38 ans vendredi, est devenu de plus en plus direct sur son mécontentement face aux luttes des Lakers. Il a intentionnellement mentionné son avenir – à la fois en NBA et en tant que Laker. Son désir bien connu pour l’organisation d’améliorer l’alignement, déjà caché sous la surface de la saison, est apparu depuis la blessure au pied droit d’Anthony Davis il y a deux semaines.

Quand James parle, c’est calculé. Sa voix a sans doute plus de poids que n’importe quel athlète dans les sports nord-américains. Et il exerce une pression à travers ses disponibilités médiatiques.

Il explique clairement que malgré la perception que gagner n’est pas sa priorité à Los Angeles, il se soucie toujours profondément de concourir pour les championnats alors que sa carrière tire à sa fin.

“Je suis un gagnant et je veux gagner”, a déclaré James. «Et je veux gagner et me donner une chance de gagner et de continuer à concourir pour les championnats. Cela a toujours été ma passion, cela a toujours été mon objectif depuis que je suis entré dans la ligue à l’âge de 18 ans à Akron, dans l’Ohio. Et je sais qu’il faut des étapes pour y arriver, mais une fois que vous y êtes et que vous savez comment y arriver, jouer au basket à ce niveau juste pour jouer au basket n’est pas dans mon ADN. Ce n’est plus dans mon ADN.

Lorsque James a signé une prolongation avec les Lakers le 17 août, l’hypothèse était qu’il accordait la priorité au style de vie, à la commodité et à la sécurité financière – pas au basket.

Les Lakers sortaient d’une saison 33-49 au cours de laquelle ils ont raté le tournoi Play-In. L’échange désastreux de Russell Westbrook a limité la capacité de l’équipe à améliorer considérablement l’alignement. Si James voulait concourir pour des titres, pensait-on, il devrait probablement aller ailleurs.

James a stratégiquement utilisé des contrats à son avantage par rapport à sa franchise dans le passé, notamment lors de son deuxième passage avec les Cleveland Cavaliers. Mais il a emprunté une voie différente à Los Angeles, signant des accords à plus long terme et s’abstenant de certaines de ses précédentes tactiques musclées. En signant la prolongation, James a essentiellement misé sur son influence sur l’organisation. Il ne pouvait plus les forcer à faire un échange (s’il le pouvait même en premier lieu).

James devrait être un Laker pendant au moins la saison 2023-24, avec la possibilité de devenir agent libre pendant l’intersaison 2024 s’il refuse un option de joueur estimée à 50,6 millions de dollars. Il n’est pas éligible pour être échangé cette saison en raison du moment de la prolongation.

En ce sens, James peut exprimer son mécontentement autant qu’il le souhaite, mais il est fondamentalement piégé – du moins pendant le reste de cette saison – en raison d’erreurs commises par lui et les Lakers.

James a joué un rôle important dans l’accord avec Westbrook – un mouvement dont tout le monde a rétroactivement essayé de s’essuyer les mains – et a approuvé de nombreux mouvements précédents de l’équipe. Près de la moitié de la liste des Lakers partage la même représentation que James (Klutch Sports). Les avantages l’ont emporté sur les inconvénients, bien sûr, mis en évidence par le commerce de Davis et le championnat NBA 2020 dirigé par James et Davis. Mais certaines décisions n’ont pas abouti (Kendrick Nunn, Talen Horton-Tucker) et cela a coûté aux Lakers de précieuses ressources pour constituer leur équipe.

Du côté des Lakers, ils n’ont pas tenu leur part du marché cette saison (ou la saison dernière, d’ailleurs). Les castings de soutien 2021-22 et 2022-23 ont été bien pires que les versions 2019-20 et 2020-21, avec des joueurs plus petits qui sont à la fois de pires défenseurs et tireurs. Los Angeles avait des moyens limités pour améliorer la liste sans faire d’échange – et ils ne l’ont pas encore fait.

Les Lakers ont décidé de ne pas déplacer Westbrook avant la saison, et semblent maintenant susceptibles soit de ne pas respecter entièrement la date limite, soit de se rapprocher du 9 février – à quel point les Lakers pourraient de manière réaliste être une demi-douzaine de matchs (ou plus) hors du mélange Play-In Tournament en fonction de la santé de Davis.

Leur inactivité a semblé pire ces dernières semaines alors qu’une citation du vice-président des opérations de basket-ball des Lakers et directeur général Rob Pelinka lors de la journée des médias de l’équipe a refait surface. Pelinka a déclaré que les Lakers prévoyaient d’honorer l’engagement de James envers la franchise avec leur propre engagement à améliorer la liste et à aider à construire un concurrent.

“Permettez-moi d’être très clair: nous avons l’un des grands joueurs de LeBron James à avoir jamais joué au jeu, et il s’est engagé avec nous sur un contrat à long terme, un contrat de trois ans”, a déclaré Pelinka. “Alors, bien sûr, nous ferons tout ce que nous pouvons, choix inclus, pour conclure des accords qui nous donneront une chance d’aider LeBron à aller jusqu’au bout. Il s’est engagé envers notre organisation. Cela doit être un engagement bilatéral, et c’est là.

Pelinka a mentionné la possibilité d’échanger les choix de première ronde de l’organisation (2027 et/ou 2029) sans y être invité. La question à laquelle il répondait concernait l’avenir de Westbrook et l’engagement des Lakers envers leur meneur étoile polarisant. Cela n’aurait aucun sens d’évoquer cette possibilité si ce n’était pas quelque chose que les Lakers envisageaient fortement en interne.

Dans le même temps, Pelinka, peu de temps après dans la même réponse, a précisé que les Lakers allaient être judicieux dans leur quête d’une mise à niveau via le commerce.

“Vous avez un coup pour faire un échange avec plusieurs choix”, a déclaré Pelinka. “Donc, si vous faites cet échange, et je ne parle pas d’un joueur en particulier dans notre équipe, mais ce doit être le bon. Vous n’avez qu’un seul coup pour le faire. Nous sommes donc très attentifs à la décision de savoir quand et comment utiliser le capital provisoire d’une manière qui améliorera notre liste. Et encore une fois, j’ai commencé la question en disant que nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons pour mettre la meilleure équipe autour de LeBron tant que c’est un échange intelligent, en raison des limitations causées par la règle Stepien et les implications de cela.

Être en affaires avec James a presque toujours signifié se concentrer sur le moment présent – ​​pas sur le plus tard – et supprimer la réflexion à long terme notée par Pelinka. Les Lakers essaient de trouver le bon équilibre, mais les choses ont clairement penché davantage vers l’avenir, lorsque James sera dans la quarantaine et que les Lakers seront probablement dans une phase différente de constitution d’équipe (ou du moins de construction autour de Davis et /ou une autre étoile).

Cela a évidemment été frustrant pour James, qui se comporte toujours comme l’un des 10 meilleurs joueurs de la ligue. Cette saison, il affiche en moyenne 27,8 points, 8,1 rebonds et 6,6 passes décisives par match – des chiffres rarement vus après qu’un joueur ait 30 ans, sans parler de celui qui approche de 40 ans. James a augmenté ses moyennes au cours des huit derniers matchs, affichant 31,8 points, 6,9 rebonds et 7,1 passes décisives. James a eu un début de saison relativement lent selon ses normes, mais il a généralement maintenu le niveau de jeu nécessaire pour une course profonde en séries éliminatoires.

De plus, il n’est pas habitué à faire partie d’équipes inférieures à .500. Du point de vue des victoires et des défaites, James n’a jamais connu de période difficile comme son passage de cinq ans avec les Lakers, qui pourrait comporter trois saisons au cours desquelles il a raté les séries éliminatoires.

“Je sais combien j’ai mis dans le jeu”, a déclaré James. «Je sais combien je mets dans mon corps, mon esprit et tout. Mais je me surprends un peu moi-même parfois, juste au niveau – quand on regarde l’histoire du jeu… Il ne semble pas que beaucoup aient joué à ce niveau avec autant d’années et autant de kilomètres et de choses sur leur CV. Donc je suis juste – je suis juste très humble, en même temps. Pouvoir juste jouer le jeu que j’aime toujours à ce niveau et toujours être un point focal des équipes adverses.

«Quand ils regardent contre qui ils s’affrontent, je suis toujours là-haut au sommet de« C’est ainsi que nous devons l’arrêter ou neutraliser ce qu’il fait », et des choses de cette nature. C’est quelque chose dont je suis fier, d’être ce niveau de joueur chaque soir quand je suis sur le terrain.

Dans une interview en décembre avec le journaliste allemand Maximilian Haupt, le garde des Lakers Dennis Schröder, s’exprimant en allemand, a déclaré que James lui a dit qu’il voulait jouer encore cinq à sept ansjusqu’à 45 ans. À part 45 ans, c’est un nombre entier agréable et net, c’est remarquable parce que James vénère depuis longtemps le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, qui joue toujours dans la NFL à 45 ans.

James a précisé qu’il n’avait pas de nombre en tête en termes de saisons jouées ou d’âge de la retraite, mais que cela dépendrait de la compétitivité d’une situation dans laquelle il se trouvait et si son esprit se sentait rajeuni.

“Je n’ai pas de numéro,” dit James. “Je sais que tant que mon esprit y reste, je peux jouer à ce niveau pendant une minute. Maintenant, c’est à moi de décider. Mon corps ira bien parce que si mon esprit est dedans, je m’assurerai que mon corps est pris en charge et je continuerai à travailler.

À l’avenir, l’activité des Lakers avant la date limite des échanges sera probablement un point d’inflexion du partenariat James-Lakers. Les deux parties ont profité de la relation, le titre 2020 faisant de cette époque un succès, malgré certains des récents creux embarrassants. Mais leurs désirs pourraient être divergents.

James a rendu sa position évidente. Il veut que les Lakers fassent un échange et améliorent la liste, pour lui donner, ainsi qu’à Davis, une chance légitime de faire du bruit en séries éliminatoires, presque certainement par le biais du tournoi Play-In. Maintenant, la pression est sur eux pour honorer leur engagement à construire la meilleure liste possible – même si cela se fait au détriment du futur capital de repêchage de la franchise – ou pour jouer dur et appeler le bluff de James.

James ne peut pas faire grand-chose d’autre que d’exprimer sa frustration. Il s’est engagé tout au long de sa 21e saison, mais il pourrait faire pression pour un échange cet été – ou l’organisation pourrait pivoter et l’échanger, bien que ce soit évidemment moins concevable. James pourrait également quitter les Lakers en agence libre en 2024 ou, plus dramatiquement, prendre sa retraite, bien que cela semble peu probable étant donné sa préférence déclarée de jouer avec son fils aîné, Bronny, qui est éligible pour jouer dans la NBA en 2024-25.

Pendant ce temps, les Lakers tentent d’équilibrer correctement leur avenir à court et à long terme. Ils n’ont pas effectué de transactions au cours des deux dernières échéances et il est de plus en plus probable qu’ils réussissent un tour du chapeau, se retirant de la date limite du 9 février, bien qu’il s’agisse du pire début de toute saison des Lakers dirigée par James.

Les Lakers attendent toujours des éclaircissements sur le calendrier de Davis, ce qui affectera sans aucun doute leur approche. Ensuite, il y a aussi la question de savoir quelles équipes deviennent des vendeurs à la date limite et quel est le prix final pour tous les joueurs qui font la différence qui deviennent disponibles. Il reste encore beaucoup à trier.

Mais ce qui est devenu clair, c’est que les enjeux sont fixés : les décisions des Lakers au cours des six prochaines semaines détermineront non seulement le reste de leur saison, mais leur futur sort avec James.

“Nous verrons ce qui se passera et verrons à quel point mon esprit reste frais au cours des deux prochaines années”, a déclaré James.

(Photo : Chris Elise / NBAE via Getty Images)