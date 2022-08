Comment l’activiste Politan Capital pourrait trouver une opportunité de réduire les coûts et de créer de la valeur chez Masimo

Commentaire d’activiste : Politan Capital Management a été fondée par Quentin Koffey. Plus récemment, Koffey a dirigé la stratégie d’activisme chez Senator Investment Group. Avant cela, il dirigeait la pratique militante chez DE Shaw et avant cela, il était chez Elliott Management. Koffey exploite Politan plus comme un fonds de capital-investissement que comme un fonds spéculatif long-short traditionnel, car il peut puiser dans des capitaux bloqués pour lui donner suffisamment de temps pour atteindre ses objectifs grâce à un engagement actif avec les conseils d’administration et les équipes de direction pour améliorer la gouvernance, les opérations ou d’orientation stratégique. Politan recherche (i) des entreprises de haute qualité qui sous-performent leurs pairs ou leur potentiel, (ii) où il existe une solution claire et (iii) une voie claire pour mettre en œuvre cette solution.

Masimo possède une solide activité d’oxymétrie de pouls pour les hôpitaux. Il s’agit d’une entreprise de haute technologie qui utilise des décennies d’études pour convaincre les hôpitaux que leurs appareils obtiennent des lectures plus précises et des résultats plus sains. En conséquence, c’est une entreprise très collante avec des barrières à l’entrée élevées. Il s’agit d’un modèle commercial de type rasoir/lame de rasoir, les appareils utilisant des capteurs à usage unique dans le cadre de contrats de cinq ans, ce qui génère 80 % de revenus récurrents pour Masimo. Alors que Covid les a temporairement aidés en 2020, à la fin de 2021, la bosse s’était atténuée. Ils ont maintenant des vents arrière séculaires dans une tendance à utiliser des appareils comme les oxymètres de pouls au lieu des infirmières, car la population infirmière est en déclin. De plus, une plus grande demande d’oxymètres de pouls dans les hôpitaux est prévue car ils s’ouvriront à davantage de chirurgies électives après Covid.

Masimo a été fondée en 1989 par le président-directeur général Joe Kiani (qui détient 8,5 % des actions de la société). Il a bâti une entreprise solide et a gardé un petit cercle avec un conseil de cinq personnes. Cependant, Masimo est devenue une entreprise publique dirigée comme une entreprise privée par un fondateur visionnaire. Cela a bien fonctionné pendant un certain temps alors qu’il a réussi à développer l’entreprise d’oxymétrie de pouls, mais maintenant le lait commence à se gâter alors que Kiani poursuit des projets animaliers / scientifiques. Alors que certains de ces projets comme les entreprises d’automatisation hospitalière et la surveillance des fonctions cérébrales pourraient être des extensions raisonnables de leur activité principale, il est devenu évident que l’entreprise a besoin d’un conseil plus objectif pour superviser la discipline des dépenses de R&D.

Par exemple, après avoir rencontré Masimo au sujet de l’intégration de sa technologie dans l’Apple Watch, Apple a commencé à embaucher des employés de Masimo, y compris son directeur médical. A l’automne 2020, Apple a présenté la montre Series 6qui peut mesurer la saturation artérielle en oxygène. Masimo a poursuivi Apple pour avoir prétendument volé des secrets commerciaux et en utilisant Les inventions de Masimo, ce qui n’est pas déraisonnable. Mais, maintenant que Masimo a lancé sa propre montre W1 concurrencer Apple. Cela semble plus personnel que fiduciaire.

De plus, le 15 février, il a été annoncé que la société conclu un accord pour acquérir Sound United LLC, une entreprise de haut-parleurs grand public, pour 1 milliard de dollars. À huit fois l’EBITDA, les esprits raisonnables peuvent différer s’ils ont payé en trop pour cette acquisition ou non de quelques centaines de millions de dollars, mais la nouvelle de l’acquisition a fait chuter le titre de 228 $ par action le 15 février à 144 $ par action le suivant journée. Cela représente une perte de 4,6 milliards de dollars de capitalisation boursière pour une acquisition de 1 milliard de dollars. De toute évidence, le marché était préoccupé par le manque de discipline stratégique d’une entreprise dirigée par son fondateur.

C’est une histoire aussi vieille que l’activisme lui-même – un fondateur/PDG fabriquant un excellent produit et utilisant les flux de trésorerie pour financer des projets favoris. Kiani semble capable de gérer l’activité principale, mais il a une mentalité de bâtisseur d’empire qui doit être maîtrisée par le conseil d’administration. Avec un conseil d’administration renouvelé et discipliné, les marges opérationnelles devraient dépasser les 40 % et le titre pourrait doubler d’ici trois ans.

C’est une entreprise qui a désespérément besoin d’une représentation des actionnaires au conseil d’administration. Mais ne vous attendez pas à voir des lettres de combat publiques de Politan – ce n’est pas leur style. Ils travailleront discrètement et dans les coulisses avec le Masimo pour tenter d’obtenir un ou deux sièges au conseil d’administration. Avec seulement cinq administrateurs, Masimo pourrait facilement ajouter deux administrateurs Politan et avoir toujours un conseil de sept personnes très gérable.

En tant que membres du conseil d’administration, Politan pourrait être très utile à la fois à la direction et aux actionnaires dans la poursuite de projets stratégiques. Ils écouteront la direction avec un esprit ouvert, et s’ils sont d’accord avec un projet, leur soutien donnerait à la direction une couverture avec d’autres actionnaires pour le poursuivre. Cependant, en fin de compte, ce sont des animaux économiques et feront ce qui est le mieux pour les actionnaires – si la direction ne peut pas justifier un projet, Politan sera là pour protéger la valeur actionnariale.

Si Masimo ne s’installe pas, Politan ne pourrait pas nommer d’administrateurs avant janvier et ne pourrait ensuite nommer que deux administrateurs au conseil échelonné. Mais ça va avec Politan – ce sont des investisseurs patients avec de l’argent bloqué pendant plus de quatre ans. Ils traverseront même plusieurs années et plusieurs combats par procuration si c’est ce qui est nécessaire. Quentin Koffey a remporté cinq des 14 sièges du conseil d’administration de Centene, ainsi que trois des neuf sièges du conseil d’administration de CoreLogic lorsqu’il était chez Senator. Il a également mené diverses campagnes militantes chez DE Shaw et Elliott. De plus, il existe des preuves du mécontentement des actionnaires chez Masimo. Lors de l’assemblée annuelle de 2022, les administrateurs sortants Adam Mikkelson et Craig Reynolds ont reçu respectivement 20,3 % et 30,3 % des votes contre eux. Mais peut-être que la plus grande chose en faveur de Politan est que Joe Kiani est candidat aux élections en 2024. Si l’entreprise remporte une bataille par procuration en 2023, ce serait comme l’épée de Damoclès pour lui. De toute évidence, il serait préférable que tout le monde règle cela à l’amiable.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.