Comment l’action opportune des flics et des ONG a sauvé 73 patients Covid-19 à l’hôpital de Kolkata

Une tragédie massive résultant d’une pénurie d’oxygène a été évitée mardi dans un hôpital du sud de Kolkata grâce aux efforts conjoints de la police de la ville, des travailleurs de la santé et des ONG qui ont organisé des bouteilles d’oxygène pour plus de 70 patients dans le délai souhaité. Les médecins de l’hôpital Garia’s Remedy ont envoyé mardi un message SOS après avoir réalisé que l’approvisionnement en oxygène de l’hôpital allait s’épuiser après qu’un problème ait frappé la station de remplissage d’oxygène à Domjur. Les médecins ont envoyé des messages frénétiques à tous ceux qu’ils connaissaient au sujet de l’aide concernant l’achat de bouteilles d’oxygène. L’approvisionnement en oxygène de l’hôpital fonctionnerait sur des bouteilles qui n’étaient pas encore arrivées en raison du retard à la station de remplissage, le Times of India rapporté.

L’hôpital a également appelé la police et le département de la santé, où un responsable aurait déclaré que le médecin qui leur avait parlé avait sonné en larmes et avait supplié de les aider avec des bouteilles d’oxygène, sinon la vie de 73 patients était en danger.

Le commissaire de la police de Kolkata, Soumen Mitra, a également pris un appel vers 21h20 au sujet de la situation d’urgence à l’hôpital et a demandé aux responsables de l’aider. La police a aidé à organiser 9 bouteilles et à part cela, 40 autres bouteilles de type B ont également été organisées par l’officier de la sous-division de Baruipur du fabricant d’oxygène Linde. En plus de cela, 13 bouteilles ont été fournies respectivement par l’hôpital de Baruipur et 10 par l’hôpital MR Bangur.

L’ensemble du processus a pris quelques heures, mais à 3 h 30, 65 bouteilles d’oxygène avaient été livrées à l’hôpital. Les autorités hospitalières ont déclaré que l’approvisionnement était épuisé vers 23 h 15 et qu’en cas de retard supplémentaire, les patients auraient souffert.

«La demande d’oxygène a augmenté, ce qui a retardé le remplissage. De plus, un accroc s’est produit à l’usine, retardant encore plus la livraison », a déclaré le TOI, selon un responsable de l’hôpital.

Alors que les hôpitaux du pays s’efforcent de trouver des fournitures d’oxygène, de bons samaritains et des organisations sociales s’organisent pour aider chaque fois que possible à aider les citoyens dans cette cause. Un Kolkata Gurdwara a lancé un «langar oxygène» pour aider à fournir les bouteilles nécessaires aux patients.

