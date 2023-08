Comment l’acte d’accusation de la Géorgie contre Donald Trump peut être le plus important à ce jour et d’autres points à retenir

Le quatrième acte d’accusation de l’ancien président Donald Trump est peut-être le plus radical à ce jour.

L’affaire tentaculaire de 98 pages dévoilée tard lundi soir ouvre un nouveau terrain juridique et expose plus d’une douzaine d’alliés de Trump à de nouveaux risques.

Mais cela soulève également des questions juridiques familières de savoir si le premier amendement permet à un politicien d’essayer d’annuler une élection. Déjà, Trump et ses partisans allèguent que l’acte d’accusation est le produit d’un processus politisé et corrompu pour l’entraver alors qu’il concourt pour la nomination du GOP pour affronter le président Joe Biden l’année prochaine.

Voici quelques points à retenir de l’acte d’accusation de lundi :

LE GRAND

C’est peut-être le dernier des actes d’accusation de Trump, mais c’était le plus important. L’acte d’accusation énumère 18 accusés en plus de Trump, tous réunis par la loi anti-racket inhabituelle de la Géorgie, ou RICO.

De nombreux accusés ne sont même pas basés en Géorgie. Les accusés les plus connus comprennent l’ancien maire de New York Rudolph Giuliani et l’avocat Sidney Powell, qui ont comparu dans de nombreuses audiences et diffusé à la télévision de fausses allégations sur des incidents infondés de prétendue fraude électorale. Giuliani et Powell figuraient parmi les co-conspirateurs anonymes dans l’acte d’accusation fédéral contre Trump pour ses efforts pour annuler l’élection qui a été publiée plus tôt ce mois-ci.

D’autres, cependant, avaient jusqu’à présent échappé à la mention dans les documents d’accusation, comme le chef de cabinet de Trump à l’époque, Mark Meadows, qui participait à l’appel au cours duquel Trump a exhorté les responsables électoraux de Géorgie à lui « trouver » les votes dont il avait besoin pour être déclaré vainqueur du État.

Parmi les autres accusés figurent Mike Roman, un responsable de la campagne Trump qui, selon l’acte d’accusation, a aidé à organiser des listes de faux électeurs Trump dont les votes au Congrès pourraient compter plutôt que ceux des personnes réellement nommées pour le vainqueur de l’élection, le président Joe Biden. Une autre personne accusée est Jenna Ellis, qui est devenue une personnalité juridique conservatrice de premier plan après avoir travaillé sur la campagne Trump et aidé à diffuser les fausses allégations de fraude généralisée de Trump.

Les accusations retombent également sur plusieurs joueurs géorgiens, dont Ray Smith et Robert Cheeley, avocats travaillant pour Trump en Géorgie, et David Shafer, alors président du GOP de l’État, pour avoir servi de faux électeur de Trump avec les co-accusés Shawn Still, alors le président des finances du GOP de l’État et Cathleen Alston Latham.

UNE APPROCHE PLUS LARGE

Les critiques peuvent faire valoir qu’il s’agit d’une portée excessive pour le bureau du procureur local. Mais le statut Georgia RICO donne au bureau du procureur de district du comté de Fulton, Fani Willis, la capacité de construire un récit de grande envergure en citant et en accusant d’autres acteurs des actes répréhensibles présumés, même ceux en dehors de l’État.

Certains analystes juridiques pensent que Jack Smith, le procureur fédéral qui a déposé les accusations précédentes contre Trump pour avoir tenté d’annuler les élections, n’a pas inculpé des personnes identifiées comme co-conspirateurs dans son affaire, comme Giuliani, car il vise un procès en tant que rapidement – ​​et avec autant de temps que possible avant l’élection présidentielle de 2024 – dans la mesure du possible.

Willis a déclaré lundi soir qu’elle espérait une date de procès dans six mois. Mais son bureau adopte une approche nettement différente et plus radicale de l’acte d’accusation fédéral plus rationalisé. Elle a juré qu’elle chercherait à juger les 19 accusés ensemble.

LE PREMIER ARGUMENT DE L’AMENDEMENT

Trump devrait utiliser une défense similaire à la fois dans l’acte d’accusation fédéral antérieur et dans l’affaire du comté de Fulton. Lui et ses partisans affirment qu’il est accusé simplement d’avoir dénoncé ce qu’il considérait comme une élection injuste et de pratiquer la politique comme d’habitude.

Mais il n’est pas clair que la défense fonctionnera.

En effet, certains des 161 actes qui, selon les procureurs, faisaient partie du complot visant à annuler peuvent ressembler à des machinations politiques protégées isolées – des e-mails et des SMS sur des réunions de personnes prétendant être des électeurs de Trump, des tweets sur une fraude électorale présumée, même le dépôt d’un procès en Géorgie contestant le résultat des élections.

Mais l’acte d’accusation soutient qu’ils étaient tous des étapes dans ce qu’il appelle « un complot visant à modifier illégalement le résultat de l’élection en faveur de Trump ». Par exemple, il allègue que ces fausses réunions d’électeurs faisaient partie d’une tentative de convaincre les législateurs de l’État de Géorgie de nommer « illégalement » les faux électeurs de Trump, plutôt que ceux de Biden auxquels ils étaient liés par la loi.

L’acte d’accusation soutient que les tweets sur la fraude électorale bidon et même le procès faisaient partie d’un stratagème similaire. Et, enfin, il dit que certains des mensonges essayant de persuader le plus haut responsable électoral de Géorgie, le secrétaire d’État Brad Raffensperger, et le gouverneur Brian Kemp de déclarer Trump vainqueur pourraient être considérés comme un autre crime en vertu de la loi de l’État, la sollicitation de violation de serment par un officier public.

DOCUMENT DRAME

Un document brièvement publié sur le site Web du bureau du greffier du comté de Fulton plus tôt lundi a accroché les débats de la journée et a donné à Trump une fenêtre pour dénigrer davantage l’affaire contre lui.

Les gens attendaient toujours de témoigner devant le grand jury lorsque Reuters a rendu compte d’un document énumérant les accusations criminelles à porter contre Trump, y compris les chefs d’accusation de racket d’État, le complot en vue de commettre de fausses déclarations et la sollicitation de violation de serment par un officier public.

Reuters, qui a ensuite publié une copie du document, a déclaré que le dossier avait été retiré rapidement. Un porte-parole de Willis a déclaré que le rapport sur les accusations portées était « inexact », mais a refusé de commenter davantage. Une déclaration publiée par la suite par le greffier des tribunaux du comté de Fulton a qualifié le document affiché de « fictif », mais n’a pas expliqué comment il avait été publié sur le site Web du tribunal.

Trump et ses alliés ont immédiatement saisi l’erreur apparente pour affirmer que le processus était truqué. La campagne de Trump visait à collecter des fonds, en envoyant un e-mail avec le document supprimé depuis intégré.

« Le témoignage du Grand Jury n’est même pas TERMINÉ – mais il est clair que le procureur de district a déjà décidé comment cette affaire se terminera », a écrit Trump dans l’e-mail, qui comprenait des liens pour donner de l’argent à sa campagne. « C’est une HONTE absolue. »

L’équipe juridique de Trump a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une « simple erreur administrative ». Au contraire, c’était « emblématique des violations constitutionnelles omniprésentes et flagrantes qui ont tourmenté cette affaire depuis sa création », ont déclaré les avocats Drew Findling, Jennifer Little et Marissa Goldberg.

LES FACTURES JURIDIQUES DE MONTAGE DE TRUMP

Le nombre d’enquêtes, d’affaires pénales et de poursuites intentées contre Trump est sans précédent pour un ancien président. On pourrait en dire autant des dizaines de millions de dollars de frais juridiques versés aux avocats qui le représentent, lui et ses alliés, mettant à rude épreuve les finances de sa campagne.

Une analyse de l’Associated Press des récentes divulgations de collecte de fonds montre que les comités politiques de Trump ont versé au moins 59,2 millions de dollars à plus de 100 avocats et cabinets d’avocats depuis janvier 2021.

La menace posée par cette fuite colossale de ressources a conduit les alliés de Trump à créer un nouveau fonds de défense juridique, le Patriot Legal Defence Fund.

Nicholas Riccardi et Meg Kinnard, Associated Press