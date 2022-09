Comment l’acquisition d’Eleven Sports par DAZN affecte les fans de football aux États-Unis

Aux États-Unis, l’acquisition d’Eleven Sports par DAZN peut être considérée comme une transaction mineure. Cependant, c’est un gros problème dans le reste du monde. Pourtant, cela devrait avoir des ramifications positives pour les fans de football américains.

DAZN est devenu synonyme d’événements de boxe aux États-Unis, mais aussi proche que notre voisin du nord, le Canada, DAZN est un acteur majeur dans le monde des droits de football.

DAZN acquiert Eleven Sports

Au Canada, ils ont des droits exclusifs sur les compétitions interclubs de l’UEFA – Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue de conférence. DAZN a également été le siège de la Premier League anglaise au Canada pendant trois saisons complètes jusqu’à ce que fuboTV les surenchérisse au début de la saison en cours.

Pendant ce temps en Europe au cours des dernières années, DAZN a acquis les droits nationaux de la Serie A en Italie, les matchs de Bundesliga du vendredi et du dimanche en Allemagne, ainsi que la maison de la MLS pour les téléspectateurs en Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, Espagne, Japon et Brésil.

Aux États-Unis, DAZN n’est pas sans couverture de football. DAZN est le détenteur exclusif des droits de la Ligue des champions féminine de l’UEFA (mise à disposition gratuitement grâce à son accord de diffusion avec YouTube), ainsi que de la Liga F, la première ligue de football féminine d’Espagne.

Avec l’acquisition d’Eleven Sports par DAZN, DAZN deviendra également le siège de plusieurs ligues européennes. Il s’agit notamment de la Super League suisse, de la Superliga danoise, de l’Ekstraklasa polonaise, de l’Eliteserien norvégien, du Top Football islandais, de la Ligue de football professionnel du Kazakhstan, de la Virsliga lettone Optibet, de la Premiership d’Irlande du Nord, de la Fortuna Liga slovaque et de la Serie C italienne. Lorsque vous ajoutez les ligues mineures couvertes par Eleven Sports qu’ils ont acquis avec leur achat de MyCujoo en 2020, la quantité de couverture de football de niche par DAZN devient assez impressionnante.

Comment l’acquisition d’Eleven Sports par DAZN affecte les fans de football aux États-Unis

Comment cela affecte-t-il les fans de football américains ? Oui, la couverture était déjà disponible via Eleven Sports et leur partenaire OneFootball, mais DAZN apporte un niveau de streaming professionnel qui, franchement, ne peut être égalé par Eleven Sports aux États-Unis. En témoigne sa couverture de l’UEFA Women’s Champions League avec YouTube, DAZN apporte également une production de classe mondiale.

Alors qu’il s’agit d’un acteur majeur en Europe, la pénétration d’Eleven Sports sur le marché américain a été moins que spectaculaire. Bien que je ne prévoie pas que DAZN pénètre le marché américain comme il l’a fait au Japon, en Europe et même au Canada, il est bon de voir cette entreprise de classe mondiale reprendre la distribution de tant de ligues de football aux États-Unis. Non, ce n’est pas la Premier League, la Liga, la Serie A, etc. Mais les fans de football américains méritent un service de streaming de qualité, et DAZN est exactement cela.

Crédit photo : IMAGO / Beautiful Sports