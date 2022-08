Comment l’accord sur le climat aiderait les agriculteurs à protéger l’environnement

ST. LOUIS (AP) – L’accord sur le climat conclu la semaine dernière par les démocrates du Sénat pourrait réduire la quantité de gaz à effet de serre que les agriculteurs américains produisent en élargissant les programmes qui aident à accumuler du carbone dans le sol, à financer la recherche axée sur le climat et à réduire les émissions abondantes de méthane provenant des vaches .

Le projet de loi comprend plus de 20 milliards de dollars pour améliorer l’impact du secteur agricole sur l’environnement, principalement en élargissant les programmes existants du Département américain de l’agriculture qui aident les agriculteurs à adopter de meilleures pratiques. Les agriculteurs seraient payés pour améliorer la santé de leur sol, résister aux conditions météorologiques extrêmes et protéger leurs terres si le projet de loi était promulgué.

L’accord d’environ 370 milliards de dollars sur les dépenses en matière de climat et d’énergie rapprocherait le pays de la réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, selon de nouvelles analyses. C’est quelque chose que de nombreux scientifiques disent important, et que le président Joe Biden a promis. Le sénateur Joe Manchin, DW. La Virginie, un partisan de longue date de la législation sur le climat, a approuvé des mesures qui profiteraient aux véhicules électriques, aux énergies renouvelables et à une agriculture respectueuse du climat. L’agriculture est responsable de 11 % des émissions de réchauffement climatique du pays.

Le financement élargirait les programmes favorisés par les groupes environnementaux et le secteur agricole, a déclaré Ben Thomas, qui se concentre sur l’agriculture au Fonds de défense de l’environnement.

“Ils sont volontaires, ils sont basés sur des incitations, ils obtiennent des résultats en termes de mise en œuvre de pratiques de conservation sur les terres de travail”, a déclaré Thomas. “C’est super à voir.”

Thomas a déclaré qu’historiquement, le secteur agricole n’a pas abordé de manière agressive sa contribution au changement climatique, mais que l’hésitation a changé ces dernières années et que plus d’argent accélérera les progrès. Il y a beaucoup de potentiel, dit-il.

“Cela vaut la peine d’être pris très, très au sérieux”, a déclaré Thomas.

Les vaches crachent une énorme quantité de méthane et l’agriculture est responsable de plus d’un tiers des émissions de méthane d’origine humaine, selon l’Agence américaine de protection de l’environnement. C’est ainsi que le régime alimentaire des gens – s’il est riche en viande ou en produits laitiers – contribue à l’accumulation de gaz à effet de serre. Le projet de loi oriente les fonds vers la modification de ce que les vaches mangent pour réduire ces émissions.

Dans les exploitations agricoles, le sol peut retenir ou séquestrer le carbone s’il n’est pas dérangé et couvert par une culture. L’argent du projet de loi élargira les programmes qui aident les agriculteurs à moins retourner leur sol, à mettre en œuvre des pratiques de rotation des cultures respectueuses du climat et à planter des cultures de couverture qui ne sont pas destinées à la récolte mais qui améliorent la santé du sol.

“Le financement historique valide le fait que ces pratiques sont importantes”, a déclaré Ranjani Prabhakar, spécialiste des politiques agricoles et climatiques au sein du groupe environnemental Earthjustice.

Les cultures de couverture, par exemple, ne sont utilisées que par une fraction des agriculteurs. Si leur utilisation devait tripler – d’environ 5% des terres cultivées à 15% – cela pourrait éliminer l’équivalent de 14 mégatonnes de dioxyde de carbone par an, soit à peu près le total des émissions annuelles du New Hampshire, selon Kevin Karl, un spécialiste des inondations alimentaires et climatiques. chercheur à l’Université Columbia.

“Le taux d’adoption est si faible”, a déclaré Karl. “Il y a beaucoup de potentiel d’amélioration.”

Les fonctionnaires fédéraux offrent déjà aux agriculteurs de l’aide pour une variété de problèmes liés à l’environnement, notamment l’irrigation et l’utilisation d’engrais. Un programme aide à financer les servitudes de conservation pour les terres agricoles.

Dan Sheafer travaille sur la recherche sur l’azote avec l’Illinois Fertilizer and Chemical Association et exploite une ferme de 20 acres. Il plante des cultures de couverture et maintient la perturbation du sol au minimum – des pratiques qui favorisent la santé du sol et réduisent l’érosion du sol. Mais il a ajouté que les cultures de couverture ont également des inconvénients, obligeant les agriculteurs qui souhaitent un avantage environnemental à modifier leurs pratiques.

“Il y a juste plus de temps à faire des cultures de couverture”, a-t-il déclaré.

Le projet de loi comprend également des fonds pour la recherche. S’il est clair qu’une bonne gestion du sol peut capter le carbone, il faut en savoir plus sur des questions importantes telles que la durée pendant laquelle le carbone séquestré reste dans le sol.

Kaiyu Guan, professeur spécialisé dans le climat et l’agriculture à l’Université de l’Illinois à Urbana Champaign, a déclaré que certaines personnes pensent que les agriculteurs ne prêtent pas suffisamment attention au changement climatique.

“Je pense que les agriculteurs ne devraient pas être blâmés, ils devraient en fait être incités”, a déclaré Guan. “Non seulement ils font cela pour faire partie de la solution pour aider le climat, mais ils le font pour aider leur terre.”

L’Associated Press reçoit le soutien de la Walton Family Foundation pour la couverture de la politique de l’eau et de l’environnement. L’AP est seul responsable de tout le contenu. Pour toute la couverture environnementale d’AP, visitez https://apnews.com/hub/climate-and-environment

Michael Phillis, l’Associated Press