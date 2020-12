S À la veille de Noël, lorsque Boris Johnson a finalement obtenu un accord commercial post-Brexit, les politiciens, les experts commerciaux et les journalistes se sont penchés sur l’accord, en déterminant ce qu’il signifiera pour l’avenir des voyages, de la pêche et des marchandises pour les Royaume-Uni et UE.

Mais parmi ses 1255 pages, le texte final établit également un précédent pour le climat – en soulignant spécifiquement les engagements des deux parties à lutter contre la crise comme une condition clé de la coopération future, selon les experts. L’indépendant.

«Cet accord commercial contient le langage climatique le plus ambitieux que j’aie jamais vu dans tout accord commercial», déclare le Dr Markus Gehring, avocat spécialisé en développement durable et expert au Centre for European Legal Studies de l’Université de Cambridge. L’indépendant. «L’UE a l’habitude d’inclure des références à l’Accord de Paris, mais cet accord va encore plus loin et en fait une question décisive.»

Lire la suite

L’Accord de Paris est un accord international conclu en 2015 visant à maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 ° C au-dessus des niveaux préindustriels, dans le but de maintenir les températures à 1,5 ° C. Dans le cadre de leurs engagements pour lutter contre la crise climatique, le Royaume-Uni et l’UE se sont engagés à atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici 2050.

Ces engagements sont décrits dans le texte du nouvel accord, qui stipule que «chaque partie réaffirme son ambition d’atteindre la neutralité climatique à l’échelle de l’économie d’ici 2050». L’accord sur le Brexit est le premier accord commercial à proposer des objectifs climatiques de cette manière.

Nick Mabey, directeur fondateur du groupe de réflexion climatique E3G, raconte L’indépendant: «L’inclusion du changement climatique en tant qu ‘« élément essentiel »de l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni en fait une question géopolitique et économique de premier plan pour les deux parties, et constituera un précédent qui devrait s’étendre à d’autres accords avec les États-Unis et Chine. »

Les petits caractères de l’accord indiquent également que ne pas prendre de mesures suffisantes pour atteindre le zéro net serait une violation directe de l’accord commercial, a déclaré le Dr Gehring.

«Une brèche importante comprend désormais également la violation de votre ambition climatique», déclare le Dr Gehring.

«À mon avis, c’est l’élément le plus important. Cela signifie que si l’une des deux parties, l’UE ou le Royaume-Uni, s’écarte complètement de ses objectifs climatiques, l’ensemble de l’accord pourrait être suspendu ou même résilié, selon la gravité de la violation.

En d’autres termes, l’accord sur le Brexit met un «prix politique et économique» au renoncement à l’action climatique, déclare M. Mabey. Cela augmentera le caractère «contraignant» de l’Accord de Paris et empêchera «toute tentative d’attaque contre l’action climatique» par un «groupe de négationnistes britanniques en déclin», ajoute-t-il.

Le texte de l’accord suggère qu’une telle violation pourrait entraîner «des conséquences tarifaires immédiates, sous réserve d’une procédure d’experts et d’un tribunal», déclare le Dr Gehring.

«Les conséquences commerciales de ne pas atteindre votre objectif climatique sont une nouveauté et, à mon avis, une étape très positive», ajoute-t-il.

Cependant, il y a d’autres sections de l’accord qui sont moins encourageantes, dit-il. Par exemple, l’accord ne semble faire aucune évaluation de la manière dont les modifications du commerce pourraient avoir un impact sur les protections environnementales existantes au Royaume-Uni.

«La principale préoccupation est que lorsque vous libéraliser beaucoup de commerce, cela peut avoir un effet néfaste sur la protection de l’environnement ou les objectifs de conservation», dit-il. «Seule une analyse d’impact précise peut vous dire exactement quel sera cet impact. Je pense que le public a le droit de le savoir.

Par exemple, l’introduction d’un nouveau produit dans le cadre de l’accord commercial pourrait avoir un impact sur la faune locale, dit-il.

Les évaluations d’impact sur l’environnement sont généralement la norme pour les nouveaux accords commerciaux, déclare le Dr Gehring. Cependant, il est possible que «le Royaume-Uni soit si désireux de conclure toutes sortes d’accords commerciaux qu’il considère les évaluations d’impact comme un facteur de retard majeur», ajoute-t-il.