Comment l’accession à la propriété peut faire ressortir le pire chez les gens

« Homeowner » est une identité ancrée dans le tissu américain.

Des discours politiques aux articles et à la publicité, les Américains sont bombardés de messages valorisant l’accession à la propriété. En 1995, le président Bill Clinton a publié un plan en 100 points pour « augmenter l’accession à la propriété à un niveau record », écrivant que « pour des millions de familles de travailleurs américains tout au long de notre histoire, posséder une maison est devenu le symbole de la réalisation du rêve américain. . »

Son successeur, le président George W. Bush, a fait de l’augmentation de l’accession à la propriété une priorité politique clé de son administration, expliquant une fois : « Cette administration s’efforcera constamment de promouvoir une société de propriété en Amérique. … Après tout, si vous possédez votre propre maison, vous avez un intérêt vital pour l’avenir de notre pays.

La chercheuse Rachel Bogardus Drew souligne plus d’un siècle de messages louant les avantages de l’accession à la propriété, « de la liberté personnelle et de l’autodétermination, de l’égalité et de l’inclusion sociales, de la réussite personnelle et économique et d’une meilleure qualité de vie ».

L’un des messages cités par Drew est tiré d’un article de 1916 du Hutchinson News disant aux lecteurs : « Posséder une maison en élève une dans l’estime de ses voisins et associés. … Rien ne donne à un homme une meilleure position dans une communauté que le fait qu’il est propriétaire d’une maison, un payeur d’impôts sur les biens immobiliers. »

L’accession à la propriété, telle qu’elle a évolué aux États-Unis, dresse souvent ses bénéficiaires contre le progrès et le changement

Il n’y a pas beaucoup d’autres achats qui confèrent cette aura de devoir civique, et cela vaut la peine d’examiner le côté obscur de ce qui vous arrive lorsque vous devenez propriétaire.

L’accession à la propriété, telle qu’elle a évolué aux États-Unis, tourne souvent ses bénéficiaires contre le progrès et le changement, se manifestant par tout, allant de l’opposition aux refuges pour sans-abri dans votre quartier au blocage des projets de transport en commun dans votre région. Cette identité transcende la partisanerie, une rareté à notre époque polarisée. Vous verrez des démocrates et des républicains crier leur opposition au changement et à la croissance, quel qu’en soit le coût. À cette fin, les républicains ont soutenu des réglementations onéreuses dont ils se moqueraient probablement dans l’abstrait, et les démocrates ont défendu un système qui a perpétué la ségrégation raciale et économique contre laquelle ils se plaignent souvent en théorie. Qu’est-ce qui peut aider à expliquer ce phénomène?

Une maison est le plus grand bien que la grande majorité des Américains puisse posséder. Protéger sa valeur revient à protéger l’avenir de votre famille – votre capacité à traverser une mauvaise conjoncture financière, à emprunter si votre enfant a besoin d’aide pour payer ses études ou à avoir l’esprit tranquille en sachant que dans un pays qui vous laissera au sec si vous tombez malade, à au moins, vous pouvez vendre votre maison si jamais les choses se gâtent.

Et les propriétaires à travers le pays se retrouvent les méchants dans de nombreuses histoires: s’opposer à un refuge pour sans-abri à DC, bloquer les centres de test Covid-19 dans le Connecticut et le New Jersey, tenter de fermer un refuge pour sans-abri à New York, bloquer un train léger sur rail à Maryland et retarder un projet de logement abordable à 100 % dans la région de la baie.

L’accession à la propriété est censée signifier la sécurité, l’opportunité et un sentiment d’investissement dans votre communauté. Mais souvent, la pression de lier la sécurité financière de votre famille à un seul actif incite les propriétaires à se comporter de manière égoïste et antisociale, s’opposant à d’importants travaux publics qui pourraient fournir des avantages publics importants.

L’accession à la propriété au 21e siècle est l’accession à la propriété en pénurie

Les maisons sont rares.

Une analyse crédible a révélé que les États-Unis manquaient de 3,8 millions de logements au quatrième trimestre 2020, laissant des millions d’Américains surpeuplés dans leurs conditions de vie actuelles, payant des loyers de plus en plus élevés et incapables de trouver une première maison pour entrer dans le jeu de la propriété. .

Le problème n’a fait qu’empirer au cours de la dernière année, la pénurie d’offre étant devenue le principal moteur du marché chaotique du logement. À un moment donné vers la fin de 2020, les chercheurs ont découvert qu’il ne restait plus que 1,9 mois d’offre de logements au pays. En termes plus simples, si aucun nouveau logement n’était mis sur le marché, le pays n’aurait plus de logements à vendre en moins de deux mois.

Dans un bulletin intitulé « L’état d’esprit de la rareté de l’Amérique », l’économiste Noah Smith a décrit l’effet politique de ce qui se passe lorsque les gens sont forcés de vivre dans la pénurie : , et une soif d’autoritarisme. Cela ressemble beaucoup au trumpisme, mais je pense que vous pouvez également en voir des échos dans diverses idéologies et espaces de gauche. » Il poursuit en citant la politique du logement comme l’exemple par excellence de ce phénomène.

La lecture la plus charitable de ce comportement est que l’échec des États-Unis à fournir un filet de sécurité sociale à ses résidents a contraint les propriétaires à défendre la valeur de leur actif comme ils le peuvent.

Contrairement à beaucoup de choses, la valeur d’une maison dépend en grande partie d’évaluations subjectives de choses indépendantes de la volonté du propriétaire. Un individu ne peut pas contrôler la qualité de l’école ou le taux de criminalité ou si les acheteurs de maison trouveront leur quartier esthétiquement attrayant. Mais toutes ces choses auront une incidence sur le prix auquel ils peuvent vendre leur maison. Et même si les propriétaires contrôlaient tous les leviers politiques disponibles, les solutions à ces problèmes sont incroyablement complexes.

Ainsi, pour se prémunir contre la possibilité que des changements dans le quartier pourraient nuire à la valeur de leur plus gros actif, certains propriétaires utiliseront tous les leviers locaux dont ils disposent pour bloquer le changement dans leurs communautés, qu’il s’agisse de nouveaux logements, de refuges pour sans-abri, de transports en commun ou Centres de dépistage du Covid-19. Ce phénomène est souvent appelé nimbyisme (NIMBY signifie « pas dans ma cour »), et il décrit souvent des personnes opposées au développement ou aux projets publics dans leur région, en particulier lorsqu’elles n’ont aucune objection au projet lorsqu’il existe ailleurs.

C’est une stratégie d’aversion au risque qui peut fonctionner, souvent non pas parce qu’il existe de bonnes preuves que ces choses réduiraient nécessairement la valeur de leurs maisons, mais parce que l’effet est que moins de maisons finissent par être construites. Cela aggrave le problème de l’offre, mais pour les propriétaires, cela garantit que quiconque souhaite vivre dans leur quartier aura moins d’options, augmentant ainsi la concurrence et les prix des maisons existantes.

Les chercheurs de l’Université de Stanford, Andrew Hall et Jesse Yoder, constatent que l’accession à la propriété augmente la participation aux élections locales et que « l’investissement dans les actifs peut être un mécanisme important pour les effets participatifs ». Autrement dit, acheter la maison et chercher à protéger sa valeur peut pousser les gens à s’impliquer davantage dans la politique locale.

Et quand ils le font, ils combattent les politiques qui fourniraient des logements abordables.

Les chercheurs de l’Université de Boston, Katherine Einstein, David M. Glick et Maxwell Palmer, ont examiné les réunions du conseil de planification et de zonage dans près de 100 villes et villages du Massachusetts et ont découvert que les participants aux réunions étaient des propriétaires disproportionnés. Les participants étaient également plus susceptibles de s’opposer aux nouveaux logements dans leurs collectivités que de les soutenir.

Il existe également un déséquilibre structurel dans les types de projets auxquels les propriétaires s’opposent souvent. Les personnes qui bénéficient d’un nouveau logement ou d’un transit ou d’un centre de dépistage Covid-19 constituent un groupe diffus. Personne ne sait exactement qui sera le bénéficiaire direct d’une nouvelle maison ou d’une nouvelle ligne de bus, mais les personnes qui pourraient être ennuyées par la construction ou voir la valeur de leur maison impactée constituent une classe distincte. Et cela signifie qu’ils défendent et s’organisent en tant que groupe d’une manière que les bénéficiaires de ces politiques ne peuvent pas.

Une interprétation moins charitable : Classisme et racisme

L’opposition au changement et au progrès dans votre communauté n’est pas seulement due à l’absence d’un filet de sécurité sociale. Les riches Palo Altans, les riches Upper East Siders et l’élite de Boston présentent tous les mêmes traits du nimbyisme que j’ai décrits ci-dessus. Les riches n’ont pas besoin d’un filet de sécurité sociale, alors pourquoi sont-ils si opposés au progrès ?

Les chercheurs susmentionnés de l’Université de Boston ont également examiné les types de commentaires formulés par les participants à la réunion qui étaient opposés à de nouveaux logements et ont trouvé plusieurs commentateurs qui craignaient que « leurs communautés homogènes ressemblent à des communautés beaucoup plus diverses si un projet était approuvé ». Ils citent un commentateur qui a demandé s’il y aurait des restrictions pour s’assurer que les personnes recevant une aide au loyer du gouvernement pourraient se voir interdire d’occuper le développement potentiel.

Les riches n’ont pas besoin d’un filet de sécurité sociale, alors pourquoi sont-ils si opposés au progrès ?

Ce type de rhétorique n’est pas rare. Le San Francisco Chronicle a documenté un homme de la Bay Area craignant que des logements abordables ne transforment sa région en un « ghetto ». D’autres ont qualifié les maisons proposées de « bidonvilles de grande hauteur[s] » qui deviendrait » le meilleur endroit à San Francisco pour acheter de l’héroïne « .

Dans le cadre d’une tentative de rendre plus difficile pour les personnes à faible revenu de vivre dans la banlieue de Cleveland à Bedford, le maire a déclaré « nous croyons aux quartiers, pas aux quartiers », et que les étudiants marchant dans les rues « sont principalement des enfants afro-américains qui amener cette mentalité du centre-ville où c’était une affaire de gangs en jalonnant leur territoire. Nous essayons d’arrêter cela.

Plus courantes sont les allusions au « personnage du quartier », qui est un terme amorphe qui pourrait signifier quelque chose de très anodin ou sinistre. Comme l’a dit à Rewire le membre du conseil municipal de St. Paul, Minnesota, Mitra Jalali : « Les personnes qui utilisent un langage codé comme « caractère de quartier » et « préservation historique » participent à la suprématie blanche structurelle qui a historiquement et actuellement valorisé principalement le « caractère » blanc et le blanc. « l’histoire » au détriment de tous les autres. »

Ce n’est pas que les propriétaires aient en quelque sorte une revendication exclusive sur le classisme et le racisme – c’est que le propriétaire médian est susceptible d’être plus âgé et plus riche que le résident américain moyen. Les personnes âgées et riches ont souvent une préférence pour la stabilité ; ils sont plus près de la retraite et plus susceptibles d’avoir des besoins médicaux, comme ils le sont plus tard dans la vie. Cela signifie que ce groupe est prédisposé à craindre le changement encore plus que la personne moyenne. Et ils sont surreprésentés dans notre système politique.

Rien de tout cela n’est censé être un acte d’accusation contre les personnes qui veulent devenir propriétaires. Mais c’est un avertissement sur la façon dont cela pourrait affecter votre pensée et votre politique. Car s’il y a une certaine rationalité dans les craintes qui poussent les propriétaires à s’opposer à la croissance et au progrès dans leurs communautés, il y a aussi un coût énorme.

Les économistes ont évalué la perte de croissance globale en raison des restrictions à l’offre de logements à environ 36% – le travailleur moyen aurait pu gagner environ 3 600 $ de plus en l’absence de certaines des restrictions que les autorités locales ont imposées au développement de logements. Le blocage des logements abordables et des transports en commun sert également à séparer les communautés noires et brunes dont le prix est délibérément fixé des quartiers à faible pauvreté. Et le manque de transports en commun dans les villes les plus denses pourrait coûter aux Américains environ 10 % de la croissance économique globale.

Et les quartiers que ces propriétaires cherchent à protéger ? Peut-être que leur pari sera payant et quand ils seront prêts à prendre leur retraite, ils seront assis sur un pécule. Mais peut-être qu’au lieu de cela, ils verront leurs enfants grandir et partir, incapables de payer le loyer. Ils peuvent voir les entreprises communautaires lutter pour subvenir à leurs besoins alors que les travailleurs partent pour d’autres opportunités, incapables de continuer à justifier de vivre à une heure de leur travail et de passer tout ce temps coincé dans la circulation. Ils peuvent même se retrouver incapables de payer leurs impôts fonciers en hausse après avoir passé leur vie à rembourser une hypothèque.

Les politiques favorables à la croissance sont ce qui permet des opportunités économiques. Et l’échec de l’Amérique à fournir un filet de sécurité sociale raisonnable et sa déférence envers les intérêts des propriétaires au niveau local ont sapé ces politiques à chaque tournant.