Comment la WWE a contribué à préparer le terrain pour la présidence de Donald Trump

Avant d’être président, Donald Trump a remporté la bataille des milliardaires à WrestleMania 23.

Le match de 2007 a vu son représentant, Bobby Lashley, battre le champion intercontinental Umaga, qui ne représentait nul autre que Vince McMahon. Le match a conduit à raser la tête de M. McMahon – mais a-t-il également conduit par inadvertance à l’ascendant de Trump ?

Aujourd’hui sur Agitation, Les podcasteurs et critiques culturels Damian Abraham et Pablo The Don se joignent à l’animateur Elamin Abdelmahmoud pour parler des nouvelles docu-séries Netflix M. McMahonet comment il aborde l’héritage de la World Wrestling Entertainment.

Nous avons inclus quelques faits saillants ci-dessous, modifiés pour plus de longueur et de clarté. Pour la discussion complète, écoutez et suivez Commotion avec Elamin Abdelmahmoud sur votre lecteur podcast préféré.

Élamine: Je veux parler un peu de la façon dont la lutte est liée à la politique et à la culture pop. Dans le tout premier épisode, vous voyez à quel point la lutte est devenue mondiale, et c’était grâce à Hulk Hogan. Il y a eu ce moment où Hulk Hogan combat The Iron Sheik au plus fort des tensions avec l’Iran. Hulk Hogan représente le garçon entièrement américain, et The Iron Sheik représente la République d’Iran, je suppose, dans cet univers particulier. Mais il nous montre comment la lutte devient le reflet du monde réel. Comment décririez-vous la façon dont la lutte est liée à la politique et ce que cela signifie pour le succès de la WWE ?

Damien: Eh bien, tout d’abord, j’ai l’impression que le fait de considérer le sujet comme mondial est l’un des mythes qui est en quelque sorte perpétué par ce documentaire, car c’est une forme d’art mondiale. Cela existe dans tous les pays où je suis allé, plus que tout ce que j’ai jamais vu. Peut-être que Coca-Cola était la seule autre chose que je voyais partout où j’allais. Et cela a toujours été lié à la politique, car c’est vraiment l’opéra du peuple. C’est l’émission télévisée la plus regardée chaque semaine. Nous voyons se dérouler des scénarios que les gens veulent voir se dérouler.

Mais ce qu’a fait la mondialisation de la WWE, c’est presque comme une transformation du hamburger par McDonald’s – il y a des hamburgers partout dans le monde, mais maintenant nous ne connaissons que les hamburgers de McDonald’s. Et je pense que cela parle de politique parce qu’il admet que c’est faux, de la même manière que nous voulons tous que la politique admette que c’est faux. Nous savons que ces gens jouent des personnages là-haut. Et je pense que c’est pour cela que Trump a connu un tel succès en incarnant ce genre de personnage qu’il a vraiment formulé sous nos yeux lors de cette course à la WWE.

Il y a eu une querelle Vince McMahon-Donald Trump qui a permis à Donald Trump de devenir Stone Cold Steve Austin. Le voilà au milieu du ring, rasant la tête de cet homme sous les applaudissements de tout le monde, ravi de voir cela se produire. J’ai des amis qui travaillaient dans les coulisses à l’époque en tant qu’écrivains et ils disaient que Trump était très calme, très respectueux, qu’il s’imprégnait de tout, qu’il assimilait tout. Et si vous regardez sa base de fans avant – comme, le les gens qui ont regardé L’apprentiles gens qui ont entendu parler de lui dans le magazine Spy – ce n’étaient certainement pas nécessairement les gens qui composent maintenant la base MAGA. Et je pense que c’est la WWE que nous devons remercier/blâmer pour cette introduction.

Élamine: Je pense que c’est une partie très peu évoquée de l’ascension de Trump, le fait qu’il n’a pas seulement trouvé un public, il a trouvé un public en tant que bon gars. Il était en quelque sorte interprété comme le personnage anti-Vince McMahon. Que te souviens-tu de cette époque, Pablo ?

Paul: Honnêtement, en y repensant maintenant, on comprend pourquoi il a fini par se lancer en politique. Il n’y a rien de plus enivrant que d’entendre 50 à 100 000 personnes crier votre nom. Et bien sûr, vous voudriez construire ce personnage car, comme vous le voyez, les lutteurs ne savent pas comment prendre leur retraite. C’est parce que cette sensation de franchir le rideau une fois de plus est tout simplement incroyable.

Donc, je peux voir quand Trump se rend à un rassemblement ou quelque chose comme ça, c’est là. Il y a ce sentiment enivrant que tout le monde me regarde, tout le monde fait attention à ce que je fais. Et à cette époque, bien sûr, McMahon était le méchant, donc nous soutenons tous Donald Trump et Bobby Lashley, et non Umaga . Mais c’est une de ces choses où on se dit, wow, cette chose a vraiment jeté les bases pour qu’il construise tout ce caractère et cette personnalité afin de se frayer un chemin vers la présidence. C’est fou.

Panel réalisé par Danielle Grogan.